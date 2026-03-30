Депутат Госдумы назвал главную проблему «Почты России»

Главная проблема «Почты России» не только в том, что свою основную функцию компания выполняет некачественно, но и в том, что эта самая функция мало кому нужна — ее давно и успешно заменили частные логистические компании, государственные электронные сервисы, банки, цифровые платформы. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции партии «Новые люди» Антон Ткачев.

Каждый раз, когда кто-то поднимает вопрос о необходимости очередной поддержки «Почты России», звучит одна и та же мантра: дескать, главный почтовый оператор страны выполняет «исключительно социальную миссию». Этим заклинанием оправдывают многочисленные дотации из бюджета, закрывая глаза на «качество» сервиса, объясняют странные управленческие решения и вечную роль «особого» предприятия, которое вроде как не может работать по законам рынка.

Однако в реальности ситуация такова, что за этой мифологией уже почти ничего не осталось. Социальная миссия — это когда общество не может без чего-то обойтись. А сегодня жители России вполне научились обходиться без почты — даже наоборот, часто делают это с заметным облегчением.

Начнем с главного и, наверное, самого сакрального мифа — пенсий. Лет 30 назад образ почтальона с сумкой, который разносит пенсии по домам, действительно был неотъемлемой частью нашего национального кода. Сегодня же львиная доля пенсионеров получает деньги на банковские карты. Не из-за большой любви к прогрессу, а просто потому, что так быстрее, удобнее и безопаснее.

Пенсионер больше не ждет «тетю с сумкой». А там, где пенсию по-прежнему приносят почтальоны, это скорее не про «миссию», а про отстающую систему и отсутствие альтернативной инфраструктуры на местах.

Еще один распространенный миф — что люди, мол, пишут и получают письма. Руководители «Почты России» и разные чиновники нередко «подпитывают» его заявлениями о важности традиционной письменной корреспонденции.

Но реальность такова, что эпоха личных бумажных писем закончилась, пожалуй, вместе с эпохой кассетных плееров. Личные переписки, романтические послания, семейные истории, вести из командировок и вахт — все давным-давно переехало в мессенджеры (сюда же можно отнести и подписку на печатные издания, в которой уже нет такой необходимости, как раньше).

Даже электронная почта, победившая «бумагу» в деловых коммуникациях еще в начале «нулевых», уже не так популярна. Что уж говорить о конвертах. И если оставить за скобками «места не столь отдаленные», то сегодня письма — это в основном уведомления от госорганов, различные повестки и штрафы, которые уже частично заменены уведомлениями в Госуслугах. Социальная миссия в том, чтобы доставить нарушителю ПДД уведомление о штрафе? Звучит сомнительно.

К слову, о госструктурах. Даже те из них, что обеспечивали компанию госзаказами, все чаще делают выбор в пользу коммерческих операторов — там и дешевле, и быстрее. Да и простые граждане, заказывая что-то в интернет-магазинах, иронично воспринимают «Почту России» как медленного и лишнего посредника между продавцом и собой. Ведь каждый раз, когда посылка едет через полстраны две недели, а потом еще три дня лежит на сортировке, это вызывает только раздражение.

Но у Почты осталась монополия — это международные отправления. И в этом сегменте ее доходы снижаются стремительно.

Снижение беспошлинного порога и сам факт наличия пошлин сделали покупки в иностранных интернет-магазинах неконкурентными, а часть западных компаний в принципе отказалась от доставок россиянам.

Вот и получается, что организация, которая десятилетиями прикрывалась социальной нагрузкой как щитом от любых претензий, вдруг обнаружила, что этот щит разрушился и она осталась у разбитого корыта. Еще и с долгами, растущими как снежный ком.

На этом фоне особенно нелепо смотрится то, как «Почта России» пытается решить свои финансовые проблемы за счет реализации непочтовых услуг, выставляя в отделениях целые витрины с продуктами питания, детскими игрушками, лотереями, товарами для дома, какой-то непонятной косметикой и кормом для кошек.

Магазин на диване сменился магазином на почте, а сами отделения, созданные для писем и посылок, превратились в странные сельпо с кассиром, который вынужден между квитанциями втюхивать посетителю печенье и носки. И эта отчаянная попытка хоть что-то продать, чтобы свести концы с концами, — лучшая иллюстрация клинической смерти института.

Выходит, главная проблема «Почты России» не только в том, что свою основную функцию компания выполняет некачественно, но и в том, что эта самая функция мало кому нужна — ее давно и успешно заменили частные логистические компании, государственные электронные сервисы, банки, цифровые платформы. По сути, мы видим попахивающий нафталином театральный реквизит: почтовые отделения — словно декорации «важной государственной службы», за которыми скрывается обычный ретейл третьего сорта – без выбора, без сервиса, но с ореолом нужного людям учреждения.

Конечно, можно бесконечно спорить о том, как именно реформировать, приватизировать или снова обеспечивать дотациями «Почту». Отдать ли ее в частные руки, госбанку или другой госкомпании. Что и как уберечь, что закрыть, кого защитить, а кого уволить. Но первое, что стоит сделать, — это перестать обманывать самих себя. А дальше — придумать, как избавиться от этого балласта, сохранив нужные государству функции.

