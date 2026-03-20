От глобальных сетей к национальному контролю: новая реальность исследовательских компаний

Еще несколько лет назад сама постановка вопроса о контроле над исследовательским рынком казалась избыточной. Аналитика потребительского поведения воспринималась как вспомогательный инструмент — что-то между маркетингом и консалтингом. Однако сейчас ситуация изменилась, считает эксперт РОЦИТ Павел Фролов.

Когда стало очевидно, что за привычными отчетами стоят массивы данных, позволяющие буквально просканировать экономику и общество, вечер, как говорится, перестал быть томным. В итоге был принят закон, который с марта 2026 года перевел эту сферу из глобальной, размытой и во многом неконтролируемой в регулируемую государством плоскость.

Напомню суть изменений. Исследования товарных рынков теперь могут проводить только российские юридические лица, с ограниченной долей иностранного участия и с обязательной локализацией всей инфраструктуры, от серверов до баз данных.

Логика элементарна: данные о том, как живет экономика, кто что покупает, как меняется спрос и где уязвимости, является стратегическим ресурсом. И в условиях санкционного давления и технологической конкуренции игнорировать этот факт было бы, мягко говоря, наивно.

При этом показательно, что как только правила стали жестче, часть иностранных игроков начала искать способы их обойти через реструктуризацию, дробление бизнеса и прочие «формальные соответствия». И это, по сути, лучшее подтверждение ценности рынка и тех данных, с которыми они работают.

Если бы речь шла о второстепенной услуге, никто бы так не цеплялся за присутствие. Но цепляются – значит, понимают, что теряют доступ к важному ресурсу.

И вот здесь возникает главный вопрос, вокруг которого до сих пор много спекуляций: не пострадает ли рынок без иностранных игроков? На мой взгляд, этот страх сильно преувеличен.

Российский рынок исследований уже давно не пустой — за последние годы сформировались сильные команды, собственные технологические решения, полноценные аналитические платформы.

Причем речь идет не о догоняющих продуктах, а о системах, которые изначально строятся с учетом локальной специфики. И это, кстати, ключевое преимущество. Россия — сложный и неоднородный рынок, где универсальные глобальные методики далеко не всегда работают корректно. Местные компании лучше понимают региональные различия, поведенческие модели, культурные нюансы. Они работают не с усредненной международной моделью, а с реальной картиной. И в аналитике это зачастую играет не последнюю роль.

В целом, опыт последних лет хорошо показал одну простую вещь: там, где появляется необходимость, появляются и решения.

Российский ИТ-сектор уже прошел через быстрые трансформации, которые затронули и обычные облачные сервисы, и сложные платформы для бизнеса. Исследовательская отрасль в этом смысле ничем не отличается. Это вопрос компетенций и приоритетов, а не критической зависимости от внешних игроков.

Поэтому происходящее сегодня — это не про «закрытие» рынка и не про отказ от конкуренции. Это про переход к более зрелой модели, где правила понятны, данные находятся под юрисдикцией страны, а ключевые решения принимаются внутри, а не с оглядкой на внешние структуры.

Хотят этого исследовательские компании или нет, но глобальные сети уступают место национальному контролю. И в текущих условиях это не ограничение, а необходимая форма защиты. Мы слишком долго относились к данным как к чему-то вторичному — удобному, но не критически важному.

Сейчас стало очевидно, что это не так. А значит, и подход к ним должен быть соответствующий. И если для этого нужно перераспределить рынок в пользу собственных игроков — это не потеря, а логичный этап его развития.

Автор — эксперт РОЦИТ Павел Фролов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.