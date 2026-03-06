Когда данные становятся оружием: зачем России закрывать доступ зарубежным исследовательским компаниям

С 1 марта в России вступили в силу новые правила работы компаний, занимающихся исследованиями товарных рынков. Закон обсуждался давно, вокруг него было немало споров, однако теперь он стал реальностью. Его логика крайне проста. Данные о российской экономике – это стратегический ресурс, и доступ к нему должен регулироваться так же внимательно, как доступ к инфраструктуре или технологиям, считает эксперт РОЦИТ Вадим Ампелонский.

Речь идет о поправках, которые вводят новые требования к организаторам исследований товарных рынков. Теперь проводить такие исследования могут только российские юридические лица. При этом доля иностранных владельцев в капитале компании не должна превышать 20%, а серверы и базы данных с результатами исследований должны находиться на территории России.

На первый взгляд может показаться, что речь идет о техническом регулировании. Но в действительности вопрос куда шире. Современные исследования рынков – это не просто отчеты о продажах или структуре спроса. Это огромные массивы информации: доли компаний, динамика поставок, структура каналов сбыта, планы развития отраслей. В совокупности такие данные позволяют довольно точно понимать состояние экономики и прогнозировать ее развитие.

В обычных условиях это просто инструмент бизнеса. Но в условиях санкционного давления такие массивы информации легко превращаются в оружие. За последние годы мы неоднократно видели, как аналитические материалы и отраслевые исследования используются при подготовке ограничительных мер. Именно поэтому государство решило выстроить более понятные правила обращения с подобной информацией.

Обращу внимание, что закон не запрещает исследования как таковые и не ограничивает сам рынок аналитики, а лишь фиксирует правила, которые в упрощенном виде звучат так: обработка и хранение чувствительных экономических данных должны находиться под юрисдикцией России.

Похожую логику постепенно планируют распространить и на смежные отрасли. Сейчас обсуждаются возможные меры регулирования в сфере рекламной аналитики и маркетинговых данных, где также аккумулируются большие массивы информации о потребительском поведении и структуре рынка. Пока эти инициативы находятся на стадии обсуждения и никаких окончательных решений не принято. Но сам факт дискуссии показывает, что вопрос контроля над данными становится все более значимым. И это закономерно – в цифровой экономике данные становятся не менее важным ресурсом, чем сырье или технологии. Тот, кто владеет массивами информации и умеет их анализировать, получает серьезное стратегическое преимущество.

Важно и то, что для самого рынка это решение не станет потрясением. И это не предположение «в воздух», а мнение, основанное на конкретных фактах. Так, за последние годы российские исследовательские компании значительно укрепили свои позиции. Многие международные игроки и так сократили активность на российском рынке, а часть их бизнеса уже перешла к локальным командам.

Отечественные аналитические центры обладают необходимыми технологиями, методиками и экспертизой, чтобы проводить исследования любого уровня сложности. Поэтому и есть уверенность в том, что для бизнеса принципиально ничего не изменится. Компании по-прежнему смогут получать аналитические отчеты, рыночную статистику и прогнозы. Изменится лишь то, где и кем эти данные будут обрабатываться.

Повторюсь – новый закон не направлен на то, чтобы закрыть рынок или ограничить конкуренцию. Стоит воспринимать это как шаг к формированию понятных правил обращения с экономическими данными. И мы не уникальны в этом стремлении. Россия, как и любая другая крупная экономика, заинтересована в том, чтобы ключевая информация о ее рынках оставалась под ее собственной юрисдикцией.

Автор — эксперт РОЦИТ Вадим Ампелонский.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.