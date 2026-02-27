Ограничения для иностранных аналитиков: что изменится для исследовательских компаний с 1 марта

В России с 1 марта 2026 года поменяются правила работы компаний, которые занимаются исследованиями товарных рынков. Изменения внесены федеральным законом № 351-ФЗ в закон о торговле – по сути, они направлены на то, чтобы упорядочить сферу, где накапливаются большие массивы экономических данных. Речь идет о статистике продаж, структуре рынков, долях компаний, каналах поставок – всей той информации, на основе которой бизнес принимает стратегические решения, отмечает член Общественного совета при Минцифры России, заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков.

Ключевое нововведение простое: организатором исследований товарных рынков теперь может быть только российское юридическое лицо. При этом доля иностранных граждан и россиян с другим гражданством в капитале такой компании не должна превышать 20%. Плюс все базы данных и серверы, где хранятся результаты исследований, должны находиться на территории России. То есть вся аналитическая инфраструктура должна быть локализована внутри страны.

Если компания этим требованиям не соответствует, то с 1 марта она не сможет оказывать услуги по анализу и обработке данных о товарных рынках в России. Правда, есть исключение – если исследование проводится по заказу органов власти или подведомственных организаций. Контролировать соблюдение новых правил будет Минпромторг.

Для действующих игроков предусмотрен переходный период. Компании, которые уже работают на рынке исследований, должны подтвердить соответствие новым требованиям до 15 мая 2026 года. Фактически это время на то, чтобы при необходимости изменить структуру капитала, локализовать инфраструктуру или переформатировать бизнес.

Важно понимать, что речь не идет о закрытии рынка аналитики. Спрос на исследования никуда не исчезнет – компаниям по-прежнему нужно понимать, что происходит на рынке, как меняются продажи и что делают конкуренты. Без таких данных невозможно ни планирование, ни развитие бизнеса. Кроме того, российский рынок исследований уже давно не пустой.

Есть отечественные аналитические центры, консалтинговые компании и отраслевые агентства, которые занимаются сбором и анализом данных по разным сегментам – от потребительских товаров до промышленности. Для многих из них новые правила могут даже стать возможностью усилить позиции.

Гарантирую, что никакого коллапса не произойдет – рынок просто перераспределится. Часть международных компаний будет работать через локальные структуры или партнерства, а часть ниши займут российские игроки. Поэтому для бизнеса март 2026 года – это не конец отрасли исследований, а скорее ее перезапуск по новым правилам.

Автор — член Общественного совета при Минцифры России, заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.