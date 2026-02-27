Черные брокеры: как в России борются с мошенничеством в сфере псевдокредитования

Борьба с мошенничеством в сфере псевдокредитования все активнее ведется на государственном уровне. И это неудивительно. Как отмечает главный юрисконсульт, специалист по финансовым спорам Дмитрий Крылов, недобросовестные юристы и компании, которых принято называть черными брокерами, все чаще навязывают гражданам с «нехорошей» кредитной историей свои услуги, пользуясь финансовой неграмотностью последних.

Среди приманок есть как совсем безобидные обещания, грозящие потерей денег и времени, так и откровенно мошеннические, за которые предусмотрено наказание, ведь в этом случае гражданин, который соглашается на такие уловки («переписать» кредитную историю, скрыть какие-то факты или подделать документы для получения кредита), сам становится участником преступной схемы и может быть привлечен по ч. 4 ст. 159 УК РФ за мошенничество, совершенное организованной группой лиц. Наказание по этой статье — тюремный срок.

От деятельности кредитных брокеров граждан защищает № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013. С 1 сентября 2025 года для потребительских кредитов установлен обязательный период «охлаждения», призванный оградить заемщиков от спонтанных и навязанных решений (ч. 9.3 ст. 7). Его продолжительность зависит от суммы кредита (займа). Средства от 50 тыс. до 200 тыс. рублей доступны к использованию только через 4 часа после подписания договора, свыше 200 тыс. рублей — через 48 часов. Период охлаждения применяется при оформлении кредита как онлайн, так и в офисе банка или МФО.

Но, как мы видим на практике, даже самые продуманные правила мошенники часто обходят. Отследить все транзакции и дать клиенту время подумать — это важно, но этого мало.

По этим причинам борьба с черными брокерами приобретает особую важность. Судебная практика демонстрирует ощутимый сдвиг, выявляя такие схемы и наказывая их участников: все чаще организаторов преступных схем признают не рядовыми мошенниками, а участниками организованной группы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, что грозит лишением свободы до 10 лет. Это серьезный сигнал, повышающий риски для злоумышленников.

Если речь идет о получении займов по подложным документам, то деятельность кредитных брокеров квалифицируется по ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Однако за этим часто стоит организация преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), незаконная банковская деятельность (ст. 171 УК РФ) и подделка документов (ст. 327 УК РФ).

Таким образом, закон предусматривает комплексное наказание за каждый этап этой незаконной схемы — от подделки справки до сокрытия доходов, что, хоть и сложно, но дает правовые инструменты для привлечения виновных к ответственности. Также, если в действиях брокера будет установлено мошенничество, то возможны гражданские иски о возмещении ущерба.

В то же время работа кредитных брокеров — компаний, которые предлагают посреднические услуги в сфере кредитования, — сегодня не регулируется отдельным правовым актом, а между тем необходимость принятия такого закона назрела давно. Именно он смог бы установить четкие правила для всех: обязательную регистрацию, прозрачные условия работы и реальную ответственность перед клиентами. Только так можно создать честные «правила игры», вытеснив мошенников. Будет понятный порядок — и для самих брокеров, и для тех, кто к ним обращается, а также все участники рынка будут понимать неотвратимость наказания.

Таким образом, чтобы одержать окончательную победу над «черными» схемами, нужно действовать по всем направлениям. Во-первых, кредитные брокеры должны бояться не просто проверок, а реальных последствий, серьезных тюремных сроков. Во-вторых, их должна пугать полная финансовая ответственность. Даже после отбытия наказания с них можно и нужно взыскивать весь причиненный ущерб через гражданские иски. И ключевая мера — полная блокировка их операций. Согласованная работа банков и правоохранителей по мгновенному выявлению и заморозке подозрительных счетов лишает мошенников возможности работать и получать доход. Только этот комплекс мер ударит по ним: и по карману, и по свободе.

Также, чтобы пресечь деятельность на корню, важна профилактика. Государству и банкам следует вести постоянную кампанию по информированию граждан о рисках и признаках мошенничества. При этом крупнейшие банки должны открыто вести и публиковать статистику по выявленным схемам с участием посредников — это создаст эффект постоянного контроля, повысит сознательность и личную ответственность граждан, поможет развить критическое мышление и убережет их от соучастия в мошеннических схемах.

Автор — главный юрисконсульт, специалист по финансовым спорам Дмитрий Крылов.

