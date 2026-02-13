«Бьют по своим же скрепам»: армянская диаспора России объединилась вокруг церкви

Пока в Ереване гадают, кто станет следующим премьером и не пора ли переписывать конституцию, в Москве и Сочи разворачивается интересный сюжет. Армянская диаспора, обычно раздробленная на кланы и партии, вдруг показала зубы, отметил политолог Илья Ухов.

Причем объектом критики стали не абстрактные враги, а собственное государство — за попытку, как утверждают активисты, «надеть намордник на церковь». Вот уже не один месяц действующие власти Армении пытаются фактически уничтожить одну из древнейших христианских Церквей в мире.

Арестовываются епископы и священнослужители, представители власти открыто оскорбляют Католикоса Гарегина II, грозятся чуть ли не отстранить его от управления ААЦ и арестовать.

Важно отметить, что против этого произвола поднимают голос общественники и представители христианских организаций по всему миру.

19 января территория армянского храмового комплекса в Москве напоминала штаб-квартиру Общественного фронта. Сюда, под своды, где обычно говорят о вечном, съехались люди, привыкшие решать вопросы земные. Главы региональных отделений Союза армян России, епархиальные священники из Краснодара и даже тяжеловес Ара Абрамян.

Повод, как пояснили организаторы, не терпел отлагательств: ситуация вокруг Армянской Апостольской Церкви на исторической родине «перешла красную черту».

Через неделю эстафету принял Сочи. В храме Сурб Саргис яблоку негде было упасть. Местная Епархия Юга России совместно с движением «Наследники Ноя» организовали встречу, куда люди приходили не смотреть, а участвовать. Требования звучали жестко: освободить задержанных иерархов и забыть о «раскольнических инициативах».

На первый взгляд, конфликт сугубо теологический. На второй — классический спор об идентичности.

В петиции, которую диаспора рассылает по всем доступным каналам, есть одна примечательная фраза: «Армения — первое христианское государство в мире». В нынешней политической оптике это звучит почти как напоминание о долге перед традицией. И, судя по географии акций, этот сигнал считывают мгновенно.

Главным цифровым оружием протестующих стал портал armspyurk.com. Платформа, благословленная иерархами и запущенная армянской общиной Северной столицы, работает как прозрачный реестр совести. Система проста: верификация через почту, имя — по желанию, позиция — одна, поддержка Церкви.

«Это не просто голосование, это внесение в исторический архив, — пояснил один из активистов на условиях анонимности. — Через 20 лет внуки откроют базу и увидят, что дед не промолчал».

В самой петиции, текст которой уже разошелся на цитаты в чатах, нет истерики. Скорее, усталая жесткость: авторы обвиняют руководство республики в попытках «манипулировать» церковными структурами.

Архиепископ Езрас Нерсисян, чей авторитет в общинах непререкаем, в кулуарах встречи отрезал: «Церковь не должна быть ни оппозицией, ни партией власти. Ее дело — мирить, а не растаскивать на баррикады».

Парадокс ситуации в том, что диаспора консолидировалась быстрее, чем политические элиты самой Армении. Вчера система сбора подписей зафиксировала рекордный суточный прирост.

Организаторы не скрывают: кампания задумывалась как долгосрочная.

«Мы только начинаем», — говорят они. И уточняют, что каждый, кто считает себя частью христианского мира, может присоединиться в пару кликов.

На протяжении столетий, именно армяне Спюрка, большой и рассеянной по всему миру диаспоры выступали как последний бастион защиты интересов Армении — и в это непростое время для Армянской Апостольской Церкви они также выступили с почином о защите самого святого, своей веры и идентичности.

Автор — политолог Илья Ухов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.