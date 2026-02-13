Кто владеет нашим потребителем: зачем России суверенитет в аналитике и рекламе

Мы привыкли рассуждать о суверенитете в категориях территории, финансовой системы или промышленности. Но в наше время есть еще один ресурс, который не лежит на поверхности — это знание о поведении людей. О том, как они принимают решения, что их тревожит, какие ценности для них важны, на что они готовы тратить деньги и чему доверяют. И тот, кто системно владеет этим знанием, получает влияние, выходящее далеко за рамки бизнеса, считает председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Артур Шлыков.

Современные аналитика и реклама — это не вспомогательные сервисы, а сложная экосистема. Исследовательские панели, большие массивы данных, цифровые профили, алгоритмы прогнозирования, автоматизированные закупки рекламы — все это формирует управляемую среду, в которой потребитель оказывается не просто покупателем, а объектом постоянной оценки. Его поведение измеряют, классифицируют и превращают в управляемые сценарии.

В такой системе принципиально важно не только то, какие данные собираются, но и кто задает рамку их интерпретации.

Аналитика — это всегда выбор того, какие показатели считать значимыми, какие выводы делать, какие риски закладывать в прогнозы. Если методология, инфраструктура и контроль над ключевыми данными находятся за пределами национальной юрисдикции, страна фактически передает внешним игрокам возможность описывать и структурировать собственную экономическую реальность.

Реклама усиливает этот эффект. Она не просто информирует о товарах, а формирует карту внимания. Через бюджеты, алгоритмы и платформенные решения распределяются охваты, частота контактов, приоритетность сообщений.

Это уже не нейтральный процесс, а механизм, который способен усиливать одни сегменты рынка и ослаблять другие, поддерживать одни бизнес-модели и вытеснять альтернативные.

В спокойные периоды подобная зависимость может казаться чисто технической. Но в условиях внешнего давления она превращается в фактор стратегического риска.

Важно понимать, что никто не «демонизирует» иностранный капитал и зарубежных игроков рынка — никто никогда не будет против тех, кто зарабатывает в соответствии с законодательством РФ. Вопрос в другом — совпадают ли точки принятия решений с зоной ответственности.

Когда ключевые технологические решения, хранилища данных и центры управления рекламной инфраструктурой находятся вне страны, национальный рынок оказывается встроенным в чужую систему приоритетов.

И если эти приоритеты меняются по политическим или экономическим причинам, локальные игроки вынуждены адаптироваться к правилам, которые они не формировали.

Кроме того, данные о потребительском поведении — это не только про продажи. Это индикатор социально-экономической динамики. По изменению спроса, структуре расходов, реакции на сообщения можно видеть настроения и ожидания людей.

Такой массив информации в совокупности дает картину общества, которую можно использовать как для развития экономики, так и для давления на нее. Игнорировать этот фактор в современных условиях означает сознательно оставлять стратегический ресурс без защиты.

Именно поэтому курс на усиление контроля над аналитикой и рекламной инфраструктурой, который взяла Россия — это часть более широкой логики.

Локализация данных, прозрачность структуры собственности, понятные требования к трансграничной передаче информации — это инструменты, которые возвращают управление в национальную правовую плоскость. Они создают условия, при которых решения о том, как работать с российским потребителем, принимаются в рамках российских правил и под контролем российских институтов.

Можно спорить о деталях регулирования и о темпах его внедрения. Любые изменения требуют времени и адаптации.

Но стратегический вектор очевиден: страна, которая претендует на устойчивое развитие, не может позволить себе зависимость в сфере, где формируются поведенческие модели и распределяется общественное внимание.

Суверенитет в аналитике и рекламе – это не избыточная мера предосторожности, а логичное продолжение политики по защите собственных интересов в эпоху цифровой экономики.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.