Великая шахматная доска: как Путин и Трамп разделят мир на сферы влияния

На встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа были обговорены не только рамочные условия по Украине, но и принципы переустройства мира и новой конфигурации европейской и мировой безопасности, считает политолог Илья Ухов.

Начавшийся традиционный форум глобалистов в Давосе дает прекрасную возможность проанализировать идущие в мире геополитические процессы, оценить степень деградации международного права и возвращение в мировые отношения, казалось бы, давно похороненных либералами всех мастей принципов Realpolitik.

Не будет большим преувеличением сказать о том, что прямо на наших глазах терпят крах все концепции «конца истории» и торжества западного миропорядка — по крайней мере, в том брюссельском, евроатлантическом изводе, которым нас потчевали последние лет 30 с момента крушения двухполярной системы мира.

Сейчас очень много говорят о кризисе атлантизма и в целом единого западного проекта мирового доминирования, приводят в пример действия Трампа в отношении Латинской Америки, кражу законного президента Венесуэлы Мадуро и в особенности обращают внимание на ситуацию вокруг «отжатия» Гренландии. И определенная доля логики и правды в том, что Трамп активно выбивает в «новом дивном мире» место под солнцем исключительно для Соединенных Шатов, конечно же, есть.

В риторике Трампа, еще начиная с его первого срока, всегда присутствовал элемент классического, если так можно сказать, «почвеннического» изоляционизма. Только изоляционизм этот проактивный, направленный не на полное окукливание в национальных границах — а на сброс ненужных и сковывающих Вашингтон оков альянсов с государствами-подпевалами, «подсвинками», если хотите, всех мастей.

Трампу и представляемому им вектору в американской политике и истеблишменте не нужны больше какие-то филькины грамоты неких военно-политических блоков и альянсов, не нужны согласования или даже поиски формальных юридических норм для того, чтобы загрызть очередную свою геополитическую жертву. Все жестко — но по-честному.

И вот эта вот честность, это предельное обнажение реальных приводных ремней глобальной политики — гораздо более стабилизирующий фактор в мировых делах, чем вечная беготня европейцев и их эмоциональное взвинчивание той же санкционной политики против России.

Трамп очевидным образом плюет на интересы Европы — и нам это на руку, это фрагментирует единый Запад, создает внутри этого клуба хищников линии разлома, заставляет драться между собой. Таким образом, если у США есть своя зона жизненно важных интересов — в данном случае это Западное полушарие и зона северной Атлантики (тут, к слову, нельзя не согласиться с высказанной главой МИД России Сергеем Лавровым мыслью, что после Гренландии последует очередь Исландии) — то и у России есть своя зона интересов и геополитической ответственности, где наши права и интересы нужно уважать.

Тем более, что, в отличие от тех же США, мы оперируем на пространстве, которое еще буквально вчера принадлежало большой исторической России, либо являлось нашей буферной зоной безопасности от угроз, исходящих, прежде всего, из Европы.

Вовсе не Трамп, а именно президент Путин почти 20 лет назад в своей Мюнхенской речи 2007 года предсказал и показал вообще весь будущий спектр угроз, а также сценарии противодействия России этим экзистенциальным для нас вызовам.

Именно Путин, еще на заре своего президентства, четко понял всю неустойчивость и нежизнеспособность вашингтонско-брюссельского миропорядка, понял все лицемерие и ложь этого атлантистского «мира, основанного на правилах».

Никаких правил на самом деле нет — и сам же Запад после разгрома и демонтажа Югославии, после абсолютно хамского и незаконного отделения Косова от Сербии, после уничтожения Ирака и казни Саддама Хуссейна, после целой волны переворотов и коллапсов режимов в ходе «арабской весны», наконец, после спонсирования и признания госпереворота на Украине в 2014 году — создал условия для того, чтобы Россия, видя всю эту вакханалию вокруг, взялась за оружие и принялась отстаивать свои интересы.

Маски в мировой политике сброшены и этот процесс идет лишь на пользу, перезапуск и признание реалий «на земле», формирование сфер влияния и раздел мира между США и Россией являются наилучшей конструкцией для балансировки мировой безопасности.

И тут нужно повнимательнее присмотреться к пресловутому «духу Анкориджа» — то, о чем так боятся даже подумать либералы-атлантисты, хотя эти опасения и проскальзывают иногда в их медийные рупоры. Вполне допускаю, что во время этой последней по времени очной встречи Путина и Трампа как раз таки и были обговорены не только рамочные условия по Украине, но и принципы пост-украинского переустройства мира и новой конфигурации европейской и мировой безопасности.

Вряд ли, конечно, эти новые форматы будут слепо копировать старые формы «холодной войны 1.0», с жестким контролем над политическими элитами вассальных стран или идеологическим противостоянием; будет допускаться определенный «люфт» и возможность работать в том или ином пространстве, будь то какие-то медиа-активности, бизнес-проекты или даже политические контакты.

Однако будет и контроль над территориями, и четкое разделение геополитических интересов, и военная компонента. Таким образом, если, допустим, Трамп получает Западное полушарие и северную Атлантику, то Россия получает Украину, постсоветское пространство, возможность доминировать в Центральной Азии, нарастить присутствие в Закавказье, на Ближнем Востоке и в северной Африке.

Европы же в этом уравнении нет и не будет — очевидно, что альянс будет в будущем фрагментироваться и распадаться, вариант еще пару лет назад немыслимый.

Однако об этом все чаще говорят не только евро-скептики, но и брюссельские и национальные бюрократы. Страны бывшего ЕС начнут выживать поодиночке, пытаясь либо выстроить отношения напрямую с США или Россией (типа Венгрии или Словакии), либо сбиваться в какие-то более узкие и локальные интеграционные кружки.

И тут возможны любые сценарии — например, кристаллизация «Вышеградской четверки», формирование Скандинавского союза, сохранение ядра ЕС в виде спайки Франция-Германия и прочие подобные конфигурации.

Но что можно сказать уже точно — принятые президентом РФ Путиным стратегические решения по защите национальных интересов России, диверсификации экономики, резкому наращиванию нашего оборонного потенциала, армирование новой цепочки альянсов с Глобальным Югом, что называется, «выстрелили». Мы завоевали свое место в новом постлиберальном мире и готовы к паритетным переговорам и субстантивным соглашениям с Соединенными Штатами по поводу раздела сфер влияния и новой глобальной архитектуре безопасности.

Автор: политолог Илья Ухов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.