Мнения

Великий подражатель в Белом доме: как и почему Трамп копирует Путина

Политолог Колчин cравнил действия глав России и США
Sputnik/Gavriil Grigorov/Reuters

Информационный шум вокруг Гренландии с каждым днем становится только громче. Упрямство Вашингтона, которое Белый дом в последнее время не демонстрирует в других своих дипломатических проектах, буквально разрушает НАТО изнутри. Причиной такого напора могут быть неуемные амбиции американского лидера — Дональд Трамп хочет поставить себя в один ряд с Джорджем Вашингтоном, Авраамом Линкольном и Франклином Рузвельтом, считает политолог Петр Колчин.

Но для этого нужно ориентироваться на сопоставимую фигуру современности. Поэтому американский президент начал подражать российскому лидеру Владимиру Путину — как одному из самых авторитетных и сильных политиков современности.

Только это подражание идет с ярко выраженным американским колоритом, где знаменитая путинская последовательность и принципиальность заменяются публикацией мемов в соцсетях и лозунгами «Сделаем Америку снова великой».

Путин защищает традиционные ценности — Трамп нарекает себя главным христианином. Путин впечатляет весь мир празднованием Дня Победы — Трамп проводит первый за многие годы парад в Штатах.

Путин объединяет ведущие страны мира в формате БРИКС+ — Трамп создает «Совет мира». Путин покоряет Арктику — Трампу тоже надо. Ну и главное — раз Путин увеличил площадь своей страны, значит и Трамп должен сделать то же самое для США.

Путин обратил вспять сценарий распада и уничтожения, который нам готовил Запад, и теперь наша страна укрепилась и воссоединяет с собой русские земли: Крым, Донбасс, Новороссию.

Этим президент России вписал себя в историю. А что же Трамп? Непомерные амбиции толкают его на авантюру: Белый дом расконсервировал давние претензии на Гренландию и теперь разжигает конфликт внутри НАТО.

Конечно, в глаза бросаются кардинальные отличия случаев Крыма и Гренландии. Путин занимается собирательством русских земель, Трамп – привычной для Запада колонизацией и захватничеством.

Русский полуостров отказался существовать в одной стране с неонацистским режимом, и на свободном референдуме его жители проголосовали за будущее с Россией. Трамп же делает свою политическую волю главной движущей силой присоединения Гренландии. Он не освобождает и не воссоединяет — он забирает.

Страны НАТО выступают против, многие американские политики — против, Глобальный Юг — против, но Белый дом продолжает идти своим путем. В конце концов, тот же Путин научил Трампа: национальные интересы должны быть превыше международного мнения. Однако последнее изменчиво, а вот Крым и Донбасс с Россией — уже навсегда. Как навсегда может стать и Гренландия частью США.

Автор: политолог Петр Колчин.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.
 
