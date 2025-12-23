Управляемые инновации: как «МегаФон» стал технологической компанией нового типа

«МегаФон» последовательно трансформирует подход, продукты и стратегии, нередко выступая первопроходцем в отрасли. Заместитель гендиректора «МегаФона» по стратегическим коммуникациям и развитию бренда Елена Мартынова рассказала, какие шаги компания предпринимает, чтобы оставаться технологическим лидером.

Больше, чем связь

Еще десять–пятнадцать лет назад телеком ассоциировался прежде всего с инфраструктурой — покрытием, скоростью, минутами и гигабайтами. Сегодня эта база стала фундаментом цифровой экономики, на котором выстраивается следующий уровень — технологические платформы, сервисы и экосистемы.

Человек, не следивший за рынком телекоммуникаций, взглянув на развитие «МегаФона», может почувствовать себя героем романа «Авиатор» Евгения Водолазкина, пропустившим сейсмический сдвиг. Связь никуда не делась, мобильные сети по-прежнему опоясывают страну, но компания, стоящая за этой инфраструктурой, все меньше напоминает классического оператора и все больше — многослойную IT-платформу.

Это не случилось внезапно. «МегаФон» последовательно шел к трансформации, в которой телеком выходит на новый виток эволюции и становится основой, своего рода кровеносной системой, для цифровых сервисов и инновационных решений.

Сеть как цифровая платформа

Исторически «МегаФон» был технологическим первопроходцем. Компания первой в России запустила коммерческие сети 3G и 4G, сделав быстрый мобильный интернет стандартом, а не привилегией. «МегаФон» удерживает лидерство по скорости и покрытию уже много лет подряд.

Сегодня мобильная сеть «МегаФона» вышла на новый уровень, она давно перестала быть просто набором вышек и ВОЛС. Это интеллектуальная цифровая платформа, управляемая алгоритмами и искусственным интеллектом.

Big Data используется не только для анализа трафика, но и для принятия инфраструктурных решений: где строить новые базовые станции, как перераспределять нагрузку, какие пользовательские сценарии учитывать. Технология Dynamic Spectrum Sharing позволяет сетям разных поколений работать на одних и тех же частотах, автоматически распределяя между ними нагрузку и подстраиваясь под абонентов в реальном времени.

Отдельное направление — частные LTE-сети для бизнеса и критической инфраструктуры. Здесь решающее значение имеют надежность и минимальные задержки, и сегодня сети «МегаФона» задействованы почти в половине коммерческих проектов такого типа в стране.

В Едином центре управления сетью работает система интеллектуального ранжирования аварий: ИИ в режиме реального времени оценивает, какая неполадка затрагивает наибольшее число пользователей, и помогает техническим службам расставлять приоритеты.

Как технологии экономят время

Настоящие технологии начинаются там, где человеку не нужно разбираться, как они работают, — достаточно просто сделать привычное действие и получить результат. Именно так мы используем искусственный интеллект. Не как очередной модный атрибут, а как способ убрать лишние шаги и упростить пользовательский путь.

Хороший пример — переход между операторами. Сегодня, чтобы подобрать подходящий тариф, человеку не нужно разбираться в деталях и заполнять формы. Достаточно загрузить скриншот условий другого оператора — система сама распознает параметры и предложит сопоставимое решение в «МегаФоне». Без ручного ввода и без потери времени.

Тот же принцип лежит в основе наших решений по безопасности. Голосовой помощник «Ева» блокирует большинство мошеннических звонков, а дополнительные механизмы защиты разрывают подозрительные соединения, снижая риски не только для клиентов «МегаФона», но и для рынка в целом.

ИИ-решения активно задействованы и внутри компании. В розничной сети интеллектуальные ассистенты помогают сотрудникам быстрее подбирать оптимальные предложения для клиентов и упрощают повседневную работу. В корпоративном контуре десятки AI-инструментов автоматизируют документооборот, HR-процессы и аналитику. Чат-бот «МегаКоллега» стал единым цифровым HR-сервисом для десятков тысяч сотрудников и заметно снизил нагрузку на кадровые подразделения.

Во всех этих кейсах алгоритмы работают в фоновом режиме, а пользователь видит только результат — экономию времени, понятный интерфейс и отсутствие лишних действий. Для нас это и есть главный критерий того, что технология действительно эффективна.

Технологии как основа бизнеса

Все эти решения не существуют разрозненно. Они складываются в единую бизнес-модель, где сеть, данные, ИИ и сервисы усиливают друг друга. Именно эта связка позволяет «МегаФону» выходить за рамки классического телекома, последовательно расширяя продуктовый периметр и укрепляя технологическое лидерство.

За последние годы в структуре компании появились активы, усиливающие цифровую стратегию: Nexign как международный поставщик биллинговых систем, Yota как продуктовый digital-бренд, START как стриминговый сервис. «МегаФон» предлагает не одну услугу, а комплекс цифровых сервисов и платформ, ориентированных на разные аудитории — от частных пользователей до крупного бизнеса.

Подобную траекторию сегодня выбирают многие мировые телеком-гиганты — AT&T, Verizon, Comcast. Быть просто большим уже недостаточно. В новых условиях решающими становятся скорость, гибкость и способность к постоянной адаптации.

Когда технологии становятся управляемыми

Технологии начинают работать не в момент запуска, а когда ими удобно, полезно и приятно пользоваться. Недостаточно создать продукт — важно, чтобы он занял свое место в сознании и в повседневных сценариях клиентов. Мой блок стратегических коммуникаций и развития бренда отвечает именно за это — за восприятие и востребованность наших решений.

Сегодня технологическое лидерство определяется не количеством разработок и скоростью обновлений, а умением делать сложное простым и управляемым для пользователя. Для «МегаФона» это означает постоянную работу на стыке инженерии, продуктового развития и клиентского опыта. Там, где технологии должны быть незаметными, сценарии удобными, а сервисы — интуитивными.

В этой логике трансформация не имеет финальной точки. Это не проект с дедлайном, а постоянная повседневная работа. Именно такая модель позволяет технологической компании оставаться устойчивой в мире, который меняется быстрее, чем любые планы.

Автор — заместитель гендиректора «МегаФона» по стратегическим коммуникациям и развитию бренда Елена Мартынова.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.