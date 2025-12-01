Сегодня в США происходит странная и показательная история. Страна, которая когда-то была примером жесткой борьбы с монополиями, теперь словно утратила способность управлять собственными ИТ-гигантами. Член правления РОЦИТ, эксперт по информационной безопасности Андрей Ярных рассказал, почему это происходит.

Тревожным сигналом стало решение судьи Джеймса Боасберга, который отклонил иск против Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и заявил, что корпорация стоимостью более полутора триллионов долларов, чьи сервисы охватывают почти весь мир, не является монополией. Звучит абсурдно, но именно такое решение было принято. Что же пошло не так?

Если следить за регулированием ИТ-гигантов на их родине в США, то можно заметить, что власти заметно потеряли хватку. И если в прошлом суды не боялись ставить на место таких «мастодонтов», как AT&T или Microsoft, то сегодня им будто не хватает решимости. Да, ранее суд признал компанию Google монополистом, но реальные меры ограничились осторожными, можно даже сказать робкими рекомендациями. И по итогу таких дел крупные корпорации начинают понимать: серьезных последствий всегда можно избежать. Так постепенно возникает ощущение, что ИТ-гиганты стоят над государством, а не работают с ним сообща.

Эта ситуация показывает, что США столкнулись не просто с доминированием нескольких технологических компаний, а с кризисом управления всем цифровым сектором. Законы не успевают за новыми технологиями, а чиновники и суды погружаются в бесконечные споры о том, как правильно трактовать нормы, некоторые из которых были написаны чуть ли не век назад – спасибо прецедентной системе. И пока они спорят, платформы продолжают расти, менять рынок, влиять на общественную жизнь и накапливать ресурсы, с которыми уже почти никто не может конкурировать.

Именно в такие моменты становится ясно, насколько важны собственные технологические решения. У глобальных корпораций нет мотивации учитывать интересы каждой страны, а вот отечественные платформы находятся в понятном правовом поле и могут реагировать на вызовы быстрее и точнее. Им проще учитывать местные законы, культурные особенности, проблемы безопасности и потребности пользователей, а государство в свою очередь может контролировать их работу и вовремя вмешиваться, если что-то идет не так.

Пока американские суды не могут решить, является ли Meta монополией и как заставить такие компании действовать в интересах общества, другие страны, такие как Россия, делают ставку на развитие собственных ИТ-экосистем. Это не изоляция и не отказ от глобального рынка – это попытка обеспечить стабильность, удобство и безопасность, не завися от решений судей за океаном. Когда крупнейшие мировые игроки становятся слишком большими, чтобы их можно было контролировать, именно локальные решения оказываются самым надежным и предсказуемым выбором.

Создается впечатление, что закон применяется к ИТ-гигантам не как объективный инструмент, а по принципу «ситуационной этики» или вечного «это другое». Граница между «доминированием на рынке» и «монополией» становится размытой и начинает зависеть не столько от экономических критериев, сколько от политического веса или лоббистской силы.

Решение судьи по Meta — яркий пример того, как масштаб и влияние, которые в ином контексте были бы бесспорными признаками монопольной власти, теперь, видимо, требуют иной, более «гибкой» трактовки. Получается, что антимонопольные нормы, призванные защищать рынок, сами стали заложниками двойных стандартов.

Автор: член правления РОЦИТ, эксперт по информационной безопасности Андрей Ярных.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.