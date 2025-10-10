Защита рынка: почему России важно ограничить влияние иностранных аналитических и рекламных платформ

В современном мире аналитика становится не просто инструментом бизнеса, а частью национальной безопасности. Данные — это новая нефть, и тот, кто их контролирует, получает реальную власть над экономикой и поведением людей. Именно поэтому сегодня один из ключевых рисков для государства — это доступ к самим механизмам анализа, прогнозирования и моделирования. Ведь кто владеет аналитикой, тот управляет решениями, отмечает председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, эксперт РОЦИТ, заместитель гендиректора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

Принятый закон об ограничении работы иностранных компаний, занимающихся исследованиями и аналитикой, закрепляет ту же логику, что и в отношении СМИ: стратегические отрасли должны быть под контролем отечественных структур. В 2014 году аналогичный барьер появился в медиа, когда было введено ограничение иностранного капитала до 20%. Тогда многие восприняли его как попытку изоляции, но на деле этот шаг позволил очистить рынок от внешнего влияния, сохранить независимую редакционную политику и дать шанс развитию российских медиахолдингов. Теперь те же принципы применяются к рынку данных. И это не о запретах — это о правилах, где информация, формирующая внутреннюю экономическую картину, не может быть инструментом внешнего давления.

Аналитические платформы, особенно международные, давно стали каналами утечки стратегической информации. Отчет о продажах, маркетинговый анализ, исследование спроса — все это набор сведений, из которых складывается реальный портрет страны. И если эти данные, начиная от логистики и промышленности до поведения потребителей, начинают уходить за границу, то они оказываются в распоряжении тех, кто способен использовать их для политических и экономических решений. Примеров тому достаточно, начиная от санкционных списков и заканчивая ограничениями на экспорт. Именно поэтому Россия сегодня выстраивает систему цифрового суверенитета, в которой контроль над аналитикой становится не менее важным, чем контроль над инфраструктурой.

Чтобы лучше понять масштаб проблемы, поставьте себя на место государства. Представьте, что кто-то имеет полный доступ к вашим покупкам, маршрутам, просмотрам в интернете и даже тому, где вы любите отдыхать. По отдельности все это кажется ерундой, но если собрать вместе, то получается детальная карта вашей жизни. Так работают социальные сети и онлайн-сервисы: они собирают информацию, чтобы предсказать, что вы купите, куда поедете и какие темы вызовут у вас эмоции. По сути, это цифровое досье, которое позволяет понимать вас лучше, чем близкие люди. Именно поэтому многие стараются ограничить доступ к своим данным — ставят блокировщики, отключают геолокацию, выбирают, кому доверять. Это не паранойя, а элементарная цифровая гигиена. И государство делает то же самое, только в большем масштабе.

Если иностранные аналитические компании получают доступ к информации о бизнесе, транспорте и поведении потребителей, они видят внутренние механизмы страны так же, как рекламные платформы видят привычки пользователей. А обладая такими данными, можно не просто предсказать, но и спровоцировать нужные процессы — от экономических колебаний до социальных всплесков. Это уже не про рекламу, а про возможность нанести точечный, но очень болезненный удар.

Результаты аналитических исследований позволяют формировать на основе изучения различного рода данных аудиторные предпочтения, интересы и втягивать конкретных граждан через так называемые «воронки влияния» в различные деструктивные группы в социальных сетях. Особую опасность подобные действия представляют для молодежи. Доступ иностранных аналитических компаний к стратегически важной информации в различных областях экономики, науки, производства и т. д. должен быть в принципе запрещен. Это абсолютно правильно с точки зрения защиты интересов безопасности граждан и государства.

Особо отмечу — я не призываю никого полностью закрываться от мира. Речь всего лишь о том, чтобы перестать быть источником чужих инсайтов на добровольной основе. Более того, в отличие от многих других государств, которые не озаботились вовремя развитием ИТ-сферы, в России уже существуют отечественные решения, легко способные заменить иностранные аналитические платформы. Функционал найдется под любую задачу — есть как системы анализа рекламных кампаний, так и инструменты для работы с Big Data и машинного обучения. Российские компании разрабатывают свои экосистемы сбора и обработки данных, предлагая бизнесу альтернативу, которая не зависит от внешних серверов и не передает информацию за рубеж. Поддержка таких проектов — не просто вопрос развития технологий, а гарантия того, что стратегическая информация останется в рамках национальной юрисдикции.

Многочисленные уроки, в том числе и очень неприятные, доказали, что любой независимый субъект, будь то государство, бизнес или медиа, должен опираться на собственные источники данных и собственные методы их интерпретации. И если закон ограничивает иностранное участие, то он делает шаг к формированию устойчивой информационной экосистемы, где решения принимаются на основе собственных наблюдений, а не чужих алгоритмов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.