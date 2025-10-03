Иностранный взгляд запрещен: кто и почему не сможет анализировать российский рынок

15 июля 2025 года Госдума приняла закон, который кардинально меняет правила игры для аналитических компаний в России. С марта 2026 года исследовать отечественный рынок смогут только структуры, где не менее 80% капитала принадлежит российским юридическим лицам. Для иностранцев двери фактически закрываются. На первый взгляд, мера выглядит жесткой, но, если разобраться, это не просто очередное ограничение, а шаг к защите ключевых интересов страны, отмечает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Когда речь идет о рыночной аналитике, многие думают о безобидных цифрах: спрос, предложение, цены. Но на деле это стратегический ресурс. В подобных исследованиях скрыты данные о бизнес-процессах, планах компаний, логистических цепочках. В иностранных руках такая информация превращается в инструмент давления. Достаточно вспомнить, как вводились санкции: в их основе лежали как раз сведения о предприятиях, экспорте, импортных зависимостях. Таким образом, пуская зарубежных аналитиков к внутренним данным, мы сами помогали формировать список целей для ударов по экономике.

Надо понимать, что такая политика — общемировой тренд, а не желание «закрутить гайки». В США уже много лет работает комитет CFIUS, который блокирует сделки, если они дают иностранным игрокам доступ к чувствительным данным. В Китае действует закон о безопасности данных, который предписывает, что аналитика в стратегических отраслях может проводиться только национальными структурами. ЕС принял Digital Markets Act, ограничивающий контроль внешних корпораций над европейскими данными. В Индии в 2023 году вступил в силу закон о цифровых персональных данных, обязывающий хранить и обрабатывать стратегическую информацию внутри страны. Теперь и Россия встраивается в глобальный тренд на защиту цифрового суверенитета.

Для бизнеса это тоже важный сигнал. Привычка ориентироваться на иностранные платформы и исследования делает компанию уязвимой. Сегодня доступ есть, завтра санкции перекрыли — и все процессы встали. То же касается и персональных данных: утечка через зарубежные сервисы может обернуться штрафами и потерей доверия. Новый закон не только перекрывает каналы возможного давления извне, но и открывает пространство для роста отечественных исследовательских центров. А это значит, что в долгосрочной перспективе рынок станет более устойчивым, а решения – более независимыми.

Стоит отметить, что в Госдуме уже обсуждают следующий шаг — запрет на работу в России рекламных компаний, контролируемых из-за рубежа. Как отметил первый зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин, рекламный рынок в нынешних условиях тоже превращается в источник чувствительных данных, которые могут утекать иностранцам. И это действительно важный момент. Реклама — это не только продвижение товаров, но и колоссальный массив информации о потребителях, их привычках и поведении. Если доступ к этим данным получают структуры за границей, они могут использовать их как инструмент давления или экономического шантажа. Поэтому регулирование этой сферы — логичное продолжение курса на цифровой суверенитет.

Автор — заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.