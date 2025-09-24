Как идеи Путина попали в речь Трампа в ООН

Во время второго срока на посту президента США Дональд Трамп уже не раз использовал тезисы, уже не раз звучавшие в речах главы российского государства Владимира Путина. Почему это происходит, и в чем принципиальная разница в целях выступлений лидеров держав — политолог Петр Колчин.

Соединенные Штаты исторически очень чутко относятся к популярным трендам и идеям в мире. За последние десятилетия Вашингтон успешно оседлал лидерство в неолиберализме и стал главным проводником этой идеологии, облик которой зарождался в европейской академической среде. Республиканцы сменялись демократами, а тенденция оставалась доминирующей.

Но время шло, и вместе с Pax Americana начал отмирать и тренд на неолиберализм.

Попытки администрации Джо Байдена помешать этим процессам только обострили противоречия США со странами мирового большинства, нанесли урон дипломатии Вашингтона.

Владимир Путин стал одним из основных идеологов нового многополярного мироустройства. В его речах отслеживается последовательная линия, которая год от года концентрируется на ценностях равенства стран и народов, справедливости в международных отношениях, совместного сотрудничества, защиты традиционных ценностей и уникальности каждой культуры.

Идеи Путина стали ответом на идеологический тупик, в который завел мир неолиберализм.

Его речи на клубе «Валдай» стали определять то, о чем говорят и думают люди. Китай, Индия, Африка, Латинская Америка — идеи российского лидера стали читаться в речах политиков по всему миру. Но Путин никогда не пытался сконцентрировать авторство этих идей на себе — его приоритеты заключаются в России и ее народе, а не в личном пиаре.

Вашингтон учел эту тенденцию. С началом своего нового срока Дональд Трамп поменял свою риторику, используя уже популярные в других странах идеи. Отчетливо это видно по его выступлению в Генассамблее ООН.

«Огромный потенциал ООН», «сохранение культуры и традиций», «работа сообща ради общего будущего», «наследие национальных героев» — фразы и обороты президента США удивительно созвучны выступлениям Путина.

Эти тезисы в речи Трампа соседствуют с уже привычными для него нападками на другие страны, заверениями своего лидерства и экономическим шантажом. Президент США отчаянно пытается сосредоточить внимание на себе, выступая больше как шоумен, а не «лидер свободного мира». Это резко отличается от спокойного тона Путина, которому на интуитивном уровне люди больше доверяют и прислушиваются.

Разница принципиальна: если Путин предлагает устойчивую систему взглядов, основанную на национальных интересах, то Трамп использует эти идеи как популистский инструмент.

Белый дом пытается перенять идеи лидера России — ещн десять лет назад такое заявление могло казаться чем-то ироничным или фантастическим. Но теперь это часть нашей мировой политической реальности. Трамп «плагиатит» популярные идеи Путина и пытается выдать их за свое видение. Факт заимствования ключевых тезисов российской внешней политики лидером США — лучшее доказательство эффективности курса Путина.

Сегодня уже Вашингтон вынужден перенимать наши подходы, адаптируя их под свои нужды.

«Я всегда прав» — гордо заявляет американский президент с трибуны Генассамблеи ООН. Но его заявление стоит читать как «Путин всегда прав». Путин еще в начале 2000-х увидел, в какую сторону меняется мир, и последовательно формировал альтернативную повестку: суверенитет вместо диктата, сотрудничество вместо принуждения, уважение традиций вместо насаждения чужих ценностей.

Во многом это исторический момент: раньше мы только оспаривали неолиберальную повестку, но теперь предлагаем собственную, которой начинают подражать в США. Но Трамп в этой ситуации может быть только вечным догоняющим, ведь генерировать новые идеи будет российский лидер.

Автор: Петр Колчин, политолог.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.