Экономический шпионаж: опасность работы зарубежных аналитических компаний в РФ

15 июля Госдума приняла закон, который ограничивает работу иностранных аналитических компаний в России: с марта 2026 года они смогут оставаться на рынке только в том случае, если 80% капитала принадлежит российским юрлицам. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов объяснил, на что направлена инициатива законодателей.

Когда зарубежные аналитики регулярно собирают данные в России, всегда есть риск, что важная информация уходит за границу. Это не только цифры о покупательских привычках, но и сведения о бизнес-процессах, планах компаний, рыночных тенденциях.

Если контроль над этой информацией теряется, отечественные компании рискуют лишиться конкурентных преимуществ.

Например, если за рубежом видят, что российская ИТ-компания активно развивает новое перспективное направление, это может стать сигналом для конкурентов за рубежом ускорить свои проекты и выйти на рынок раньше, забрав долю у отечественных разработчиков.

Кроме этого, не стоит забывать, что иностранные фирмы работают в интересах своих материнских структур. Это значит, что их выводы могут косвенно влиять на решения в бизнесе и даже в государстве.

На основании сведений в том числе от подобных структур вводятся санкции, влияние которых на себе косвенно ощутили все граждане нашей страны.

Работает это очень просто — иностранные правительства используют информацию о ключевых предприятиях, цепочках поставок, ситуации на рынках и другие показатели. По сути, позволяя работать иностранным аналитикам на нашей территории, мы сами рисуем «мишени» на своей экономике, приглашая «выстрелить» по ним.

Есть и другая сторона — технологическая зависимость.

Когда бизнес привык к иностранным платформам и сервисам, он становится уязвимым.

Как показала ситуация с СВО, санкции или политические ограничения могут в любой момент лишить предпринимателей привычных инструментов, и далеко не все оказываются к этому готовы. Отдельная тема — персональные данные. Нарушение российских правил их хранения и обработки грозит компаниям штрафами и репутационными проблемами.

Поэтому смысл закона очевиден — нужно, чтобы ключевая аналитика оставалась внутри страны. Это снижает риски давления извне и дает возможность развивать собственные исследовательские компании. И в России уже есть сильные игроки, которые готовы закрывать эти задачи и работать в интересах нашей экономики.

Автор: Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.