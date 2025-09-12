На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экономический шпионаж: опасность работы зарубежных аналитических компаний в РФ

Депутат Кирьянов разъяснил ограничение работы иностранных аналитиков в России
true
true
true
close
Из личного архива
15 июля Госдума приняла закон, который ограничивает работу иностранных аналитических компаний в России: с марта 2026 года они смогут оставаться на рынке только в том случае, если 80% капитала принадлежит российским юрлицам. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов объяснил, на что направлена инициатива законодателей.

Когда зарубежные аналитики регулярно собирают данные в России, всегда есть риск, что важная информация уходит за границу. Это не только цифры о покупательских привычках, но и сведения о бизнес-процессах, планах компаний, рыночных тенденциях.

Если контроль над этой информацией теряется, отечественные компании рискуют лишиться конкурентных преимуществ.

Например, если за рубежом видят, что российская ИТ-компания активно развивает новое перспективное направление, это может стать сигналом для конкурентов за рубежом ускорить свои проекты и выйти на рынок раньше, забрав долю у отечественных разработчиков.

Кроме этого, не стоит забывать, что иностранные фирмы работают в интересах своих материнских структур. Это значит, что их выводы могут косвенно влиять на решения в бизнесе и даже в государстве.

На основании сведений в том числе от подобных структур вводятся санкции, влияние которых на себе косвенно ощутили все граждане нашей страны.

Работает это очень просто — иностранные правительства используют информацию о ключевых предприятиях, цепочках поставок, ситуации на рынках и другие показатели. По сути, позволяя работать иностранным аналитикам на нашей территории, мы сами рисуем «мишени» на своей экономике, приглашая «выстрелить» по ним.

Есть и другая сторона — технологическая зависимость.

Когда бизнес привык к иностранным платформам и сервисам, он становится уязвимым.

Как показала ситуация с СВО, санкции или политические ограничения могут в любой момент лишить предпринимателей привычных инструментов, и далеко не все оказываются к этому готовы. Отдельная тема — персональные данные. Нарушение российских правил их хранения и обработки грозит компаниям штрафами и репутационными проблемами.

Поэтому смысл закона очевиден — нужно, чтобы ключевая аналитика оставалась внутри страны. Это снижает риски давления извне и дает возможность развивать собственные исследовательские компании. И в России уже есть сильные игроки, которые готовы закрывать эти задачи и работать в интересах нашей экономики.

Автор: Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами