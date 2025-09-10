Здоровье и безопасность. Как защитить ребенка в школе и на секциях

1 сентября начался учебный год, дети уже не так много времени проводят на улице, их свободное время занимает учеба, кружки и спортивные секции. Хотя этот период может показаться более спокойным и размеренным чем лето, дети все также остаются активными, любознательными и энергичными. Им нужна поддержка и забота близких как в вопросах учебного процесса, так и в вопросах здоровья и безопасности. Директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева рассказала, на что обратить внимание родителям, чтобы сделать школьную пору комфортнее для как для ребенка, так и для себя.

Безопасный маршрут

Как правило, ученики младших классов добираются до места учебы и обратно в сопровождении взрослых – родителей, бабушек и дедушек или старших братьев и сестер. Но иногда могут возникнуть ситуации, когда ребенку придется идти до школы, дома или секции одному. К ним стоит подготовиться заранее – выучить маршрут и несколько раз пройти по нему с ребенком, дав ему возможность выступить проводником.

Важно отметить потенциально опасные участки на пути – нерегулируемые пешеходные переходы, стройки, автобусные и трамвайные остановки и переходы между станциями в метро – если маршрут предусматривает поездки на общественном транспорте. Эти же пункты справедливы и для более самостоятельных учеников средних и старших классов. Необходимо знать места, где они могут получить травму или потеряться.

Правила поведения и безопасности в школе

Хотя школа подразумевает строгие правила поведения, дети остаются детьми и всегда находят возможность для активных игр на переменах – бегают по коридорам, прыгают по лестницам, катаются на перилах и придумывают другие развлечения. Нередко они забывают о мерах предосторожности и на уроках физкультуры, особенно во время спортивных игр. В такие моменты одно неудачное падение или столкновение может привести к травмам.

Снизить вероятность инцидентов могут превентивные меры. В первую очередь, это инструктаж о нормах поведения в образовательном учреждении – ребенок должен понимать, что в школе, как и в любом другом месте, есть правила, которые необходимо соблюдать.

Родителям стоить также уделить внимание одежде, которую они выбирают для детей. Она должна не только соответствовать нормам школы, но быть удобной и не стеснять движений. Обувь стоит подбирать с нескользкой подошвой и по размеру ноги – не покупать «на вырост». Это обеспечит комфорт при ходьбе и беге и снизит вероятность падений.

Безопасные тренировки

Для многих детей спортивные секции неотъемлемая часть жизни – по данным недавнего опроса, их посещает 54% ребят. Конечно, на тренировках риски получить травму возрастают. Убедитесь, что тренер соблюдает технику безопасности, а в самом месте проведения занятий реализованы все меры для комфорта юных спортсменов. Ребенок же должен знать, что необходимо точно соблюдать указания тренера – это не только поможет быстрее достичь результатов, но и снизит вероятность инцидентов. Конечно, не стоит пренебрегать защитной экипировкой. О том как ее правильно подобрать также можно узнать у тренера.

Еще один инструмент, который станет отличным подспорьем в случае непредвиденной ситуации – это страховой полис. Если ребенок получит травму, страховая выплата позволит вам направить все силы на его восстановление, не беспокоясь о стоимости лечения и реабилитации. Компании предлагают полисы по нескольким программам: одни защищают от бытовых инцидентов, произошедших, например, дома, на улице или в школе, другие подойдут тем детям, которые занимаются спортом – на случай травмы во время тренировок.

Многие родители знают о такой возможности и активно страхуют детей. Так с начала года они оформили в СберСтраховании 413 тыс. договоров по программам защиты от несчастных случаев и спортивных травм.

Оставайтесь на связи

У ребенка всегда должна быть возможность оперативно связаться с вами. Для этого не обязательно нужен мобильный телефон – подойдут специальные смарт часы для детей. С их помощью можно звонить и отправлять голосовые сообщения, а родители могут отслеживать геопозицию гаджета. В телефон или часы обязательно должны быть сохранены номера родителей, старших братьев и сестер, дедушек и бабушек, а также экстренных служб.

Хотя в смартфоне много разных приложений, которые могут отвлекать детей от занятий – прежде всего это средство связи. Важно, чтобы телефон всегда был в рабочем состоянии, а родители могли позвонить или написать и убедиться в безопасности своего дитя. Поэтому стоит обезопасить гаджет на случай повреждений – использовать чехлы, защитные пленки и стекла. Однако даже эти меры не дают стопроцентной гарантии, что с телефоном ничего не случится – по статистике 55% людей хотя бы раз разбивали экран своего устройства.

Дисплей смартфона можно застраховать – тогда при его повреждении страховая компания обеспечит замену элемента на новый в авторизированном сервисном центре. Оформив такой полис, родители могут не переживать, что ребенок надолго останется без возможности связаться ними, к тому же это убережет их от незапланированных расходов – большую часть ремонта оплатит страховая компания.

Автор: директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.