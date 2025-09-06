Я всегда считал, что люди с ментальными отклонениями созданы всевышним для того, чтобы показать наглядно нам, обычным людям, ответы на сложные этические вопросы. Об этом заявил кандидат философских наук, художник, рядовой российской армии Антон Беликов.

В сети появилось видео, на котором военнослужащий Вооруженных сил Украины с синдромом Дауна играет с FPV-дроном. Этот смеющийся камуфлированный человек — большой ребенок. Он не отдает отчета в том, что происходит вокруг него. FPV-дрон для него — просто игрушка.

И, кстати, да. Дрон - просто игрушка, которую злые люди превратили в машину смерти. В инструмент отчуждения воли. В способ безнаказанно убивать с безопасного расстояния беззащитных людей. В тюрьму разума пилота. В чудовищную моральную промокашку: «не я убил, дрон убил». Постмодернистская имитация бога: сидя в тепле и безопасности играть с человечком там, внизу, иметь запредельную власть здесь и сейчас определить жить ему или умереть.

Впрочем такие технологические кошки-мышки дающие человеку божественную власть, не делают человека богом, они лишь обнажают главное в нем. Сердцевину его натуры. Кто-то удержится на краю и останется человеком, кто-то уверовав в техномагию неизбежно станет чудовищем. Украина, разменявшая древнее наше православие на техномагию и уверовавшая в нее стала чудовищной. Говорят, что отличить идею вдохновленную Богом от любой другой очень просто: идущая от Бога идея ведет человека и его страну к жизни.

Куда же ведет свою страну и своих людей пророк украинской техномагии Мядяр? Он как заведенный каждый день, в каждом посте повторяет свое заклинание: «По дрону у кожну хробачу макітру. Очі та Жало- хробачий жах.» Ему кажется, что он несет с собой смерть и ужас нам, русским, но в реальности он сам идет к смерти, и ведет за собой всех тех, кто верит в него.

Этот человек одержим ужасом, червями, умиранием. Я думаю, что он уже мертв. И Зеленский мертв, и Ермак. Они все мертвы, но пока не знают об этом и потому ходят, говорят что-то. Но если подойти к такому упырю сзади и тихонько шепнуть ему на ушко: «ты уже мертв. успокойся и ложись в землю», — он ляжет. Парубий, вот, на днях послушно лег, Ганул лег, Фарион… И эти лягут и разложатся. Но сначала они хотят превратить Украину в кладбище, а народ в машину смерти. Уже превратили.

Интерфейс человек-машина избавляет от многих дилемм. Делает войну игрой, а игру — войной. Но, вот, большой ребенок берет в руки дрон и минуя интерфейсы показывает наглядно, что убить дроном — то же, что убить собственной рукой.

Этот украинец которого поймали на улице и нарядили в солдата скорее всего обречен. Вопрос только в том, на кого ляжет реальная вина в этой почти неизбежной смерти? Кто убьет этого человека? Русский солдат или людоедское украинство отправившее заведомо непригодного беззащитного и бесполезного на войне человека умирать ради палочки в статистике?

Чтобы выжить украинцу достаточно выбрать жизнь отвергнув смерть.

Автор: кандидат философских наук, художник, рядовой российской армии Антон Беликов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.