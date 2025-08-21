Общественный Wi-Fi: как открылся бесплатный вход в вашу личную жизнь

Мы привыкли к тому, что интернет доступен везде. И внешне это действительно удобно — достал телефон в кафе, аэропорту, торговом центре или парке, подключился к бесплатному Wi-Fi и вот ты уже в работе или общении с друзьями или семьей. Но за это удобство приходится платить, и нередко цена оказывается слишком высокой — наша приватность, считает эксперт РОЦИТ Илья Гогуа.

Хакеры давно взяли на вооружение общественный Wi-Fi, создавая поддельные сети и фальшивые страницы для авторизации. Эта схема очень удобна для них, потому что не требует активных действий — человек полностью добровольно отдает все свои данные, от паролей и переписки до банковских реквизитов. Дома нас защищают пароли на роутере и шифрование, а в общественной сети вы будто сидите с раскрытым паспортом на столе в переполненном кафе.

Наибольшие риски возникают там, где царит спешка и невнимательность — в аэропортах.

Типичный сценарий выглядит так: вы в аэропорту, торопитесь на рейс и видите точку с названием вроде «Airport_Free_WiFi». Она выглядит официальной, но создана мошенниками. В любом случае, вы подключаетесь — проверять у вас времени нет, да и в голове лишь мысли о том, как не опоздать. В этот момент ваш смартфон начинает отправлять трафик через «ворота», которые полностью контролируются злоумышленником.

Каждое сообщение, каждый клик, каждая фотография проходят через чужие руки.

Добавим сюда фейковые страницы авторизации, где предлагают войти через социальные сети или ввести номер телефона. Кажется, что это обычная форма, а на самом деле она создана лишь для того, чтобы собрать ваши данные. Люди охотно делятся паролями и телефонами, сами не понимая, что только что подарили незнакомцу ключ от своей цифровой жизни.

Стоит отметить, что даже привычный значок замочка в браузере и https-адрес не дают полной гарантии. В общественных сетях уровень защиты низкий, и даже защищенное соединение не спасает от уязвимостей. А иногда хакеру достаточно просто находиться в той же сети, чтобы через незакрытые «дыры» в системе получить доступ к вашему устройству.

Что делать в этой ситуации? Прежде всего нужно относиться к бесплатному Wi-Fi с настороженностью.

Никогда не используйте его для операций с деньгами, не заходите в личный онлайн-банкинг и старайтесь минимизировать передачу чувствительной информации.

Не позволяйте устройству автоматически подключаться к сетям, всегда уточняйте у сотрудников заведения или аэропорта правильное название точки доступа. Включенный антивирус и двухфакторная аутентификация помогут снизить риски. И помните, что чем меньше данных вы доверите общественной сети, тем спокойнее будете спать.

Мы не можем отказаться от удобства Wi-Fi в дороге — слишком уж привыкли к постоянной связи. Но мы можем научиться пользоваться им безопасно.

Виртуальные угрозы реальны и действуют быстро, и каждый неосторожный клик может стать приглашением в вашу личную жизнь.

Поэтому в следующий раз, когда телефон радостно предложит подключиться к «бесплатному интернету», подумайте: готовы ли вы заплатить за пару минут удобства своими паролями, фотографиями и банковскими данными? Иногда самое разумное решение — отключить Wi-Fi и сохранить свои секреты при себе.

Автор: Илья Гогуа, эксперт РОЦИТ

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.