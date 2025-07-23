Контроль потерян: как персональные данные утекают через иностранные мессенджеры

Иностранные мессенджеры стали привычной частью повседневной жизни – с их помощью мы общаемся, делимся фото и документами, храним переписку и пароли. Но за удобством и скоростью коммуникации стоит серьезная проблема: контроль над персональными данными постепенно уходит из-под власти пользователя Telegram, WhatsApp и другие платформы массово собирают и обрабатывают информацию о россиянах, при этом не исполняя требований российского законодательства по защите персональных данных, отмечает ИТ-эксперт Илья Костунов.

По данным компании «РТК-Солар», за первые четыре месяца 2023 года в даркнете и Telegram-каналах противоправной тематики были опубликованы утечки с устройств граждан и серверов организаций общим объемом 1,1 ТБ. В открытом доступе оказалось около 340 млн учетных записей россиян – клиентов банков, пользователей онлайн-сервисов и социальных сетей. Всего за 2023 год специалисты зафиксировали 420 инцидентов, связанных с утечками конфиденциальной информации. А в январе-марте 2024 года уже произошли утечки данных 170 компаний – 40% от всего объема 2023 года. В сеть попало 450 млн строк, включая 27,7 млн электронных почт и 137 млн телефонных номеров. Главные каналы распространения – Telegram и даркнет-форумы.

Проблема усугубляется тем, что иностранные мессенджеры не выполняют требований закона о локализации персональных данных. По части 5 статьи 18 Федерального закона №152-ФЗ персональные данные россиян должны храниться в базах данных на территории РФ. Однако ни Telegram, ни WhatsApp, ни ныне заблокированный Discord не подтвердили выполнение этого требования. В 2025 году за нарушение локализации Telegram был оштрафован на 2,8 млн рублей, Discord – на 2 млн рублей, а WhatsApp – на 17 млн рублей за повторное несоблюдение. Суммарно штрафы по этой статье за текущий год составили 21,8 млн рублей, и ни один из них не был оплачен.

Значительная часть риска связана с отсутствием должной идентификации пользователей. По российскому законодательству иностранные мессенджеры обязаны обеспечивать привязку аккаунта к номеру телефона через договор с оператором связи. Это необходимо, чтобы установить личность пользователя и ограничить анонимное использование. Однако Telegram и другие мессенджеры эту норму игнорируют. В 2025 году Telegram был привлечен к ответственности по статье 13.39 КоАП РФ и оштрафован на 800 тыс. рублей за неисполнение обязанности по идентификации – штраф также остался неоплаченным.

Все платформы объединяет характерная деталь – все они зарегистрированы за рубежом, в основном в юрисдикции США. Это означает, что российские власти не имеют ни технического доступа к серверам, ни юридического механизма для контроля обработки данных. При этом информация, собранная с устройств российских граждан, потенциально доступна американским спецслужбам. И хотя компании продолжают оказывать услуги на территории РФ и зарабатывать на российской аудитории, ответственность за нарушение требований закона они не несут. WhatsApp, например, был дважды оштрафован за отказ регистрироваться в Реестре организаторов распространения информации. Аналогичные меры предпринимались в отношении Signal и Skype.

Риски утраты доступа к собственным данным остаются актуальными. Американские ИТ-компании уже не раз отказывали российским пользователям в обслуживании, удаляли аккаунты и блокировали доступ к приложениям по причинам санкционной политики. В условиях отсутствия локального хранения и юридической подотчетности владельцев мессенджеров, это означает не просто неудобство, а потенциальную безвозвратную утрату переписок, файлов и контактов миллионов пользователей.

Автор — ИТ-эксперт Илья Костунов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.