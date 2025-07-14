«Неправильно поняли». Первого зампреда ДУМ РФ Мухетдинова вызвали в московскую прокуратуру

Прокуратура наконец обратила внимание на деятельность и «творчество» первого заместителя председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамира Мухетдинова. Профессор Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев рассказал, почему это произошло.

В открытом перечне регалий и должностей этого деятеля много звонких пунктов, от званий кандидата политических наук и доктора теологии, до редактора нескольких исламских интернет-порталов и ректорства в Московском исламском институте. В свою очередь в мусульманских кругах Мухетдинов известен как доверенное лицо и «правая рука» лидера одной из крупнейших российских исламских организаций Равиля Гайнутдина. Причем настолько доверенного, что во время многочисленных и долгосрочных отъездов Равиль-хазрата за рубеж, выполняющего обязанности ИО руководителя ДУМ РФ.

Однако широкой российской общественности Мухетдинов стал известен не своими должностями, а русофобскими убеждениями и вкусами в живописи. Это тот самый персонаж, что заказал и водрузил на стену своего рабочего кабинета несколько полотен, изображающих мученическую смерть русских воинов и попирание православных святынь копытами коней золотордынцев.

Фактически, случайно данный факт стал достоянием «внешних» и вызвал бурю негодования. В результате Мухетдинов должен был объявить, что снял картины со стен кабинета (видимо повесил в спальне) и заявить, что «его неправильно поняли». Посчитав, что этим «маленьким испугом» все и закончилось, руководитель ДУМ РФ, сделал несколько лицемерных публичных заявлений о патриотизме и любви к Родине. Но…

На прошлой неделе Мухетдинов был вызван в московскую прокуратуру, где ему предъявили постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Основанием для дела стал анализ написанного Мухетдиновым и изданным возглавляемым им издательством «Медина» словаре «Ислам на Северном Кавказе». По результатам этого анализа прокуратура сочла, что руководитель ДУМ РФ используя свое служебное положение злоупотребляет свободой массовой информации и «распространяет информацию об общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законодательством».

Под этой сухой формулировкой скрывается то, что включив в свой «словарь» таких, по мнению Мухетдинова, значимых исламских деятелей как Шамиль Басаев, Мовлади Удугов, Аслан Масхадов, Зелимхан Яндарбиев и «Хаттаб», он «забыл» должным образом указать на то, что они являются террористами и признаны таковыми в судебном порядке.

Откровенно говоря, текст мухетдиновского словаря таков, что вполне себе тянет на оправдание терроризма, а само издание на экстремистское и требующее запрета на распространение. Видимо такое решение тоже будет принято, но позднее. А пока, иск предъявлен автору «словаря» и ДУМ РФ, принимавшему непосредственное участие в изготовлении и распространении данного издания.

Откровенно говоря, это должно было случиться и уже давно. Достаточно просто пройтись по публичным высказываниям Мухетдинова, чтобы понять насколько тяжело ему скрывать свою русофобию, а также радикальные исламистские и пантюркистские взгляды. Напомним лишь несколько из них.

2011 год. Мухетдинов открыто выступает в защиту международной протурецкой секты Нурджуллар, еще в апреле 2008 года признанного Верховным судом России экстремистским сообществом и запрещенным на территории нашей страны.

Август 2016. Мухетдинов рассказывает о своем личном участии в прошедшем в Стамбуле «митинге миллионов», организованным турецкими властями, по случаю подавления попытки государственного переворота, организованного недовольными политикой Эрдогана военными. Захлебываясь от восторга Мухетдинов называет Эрдогана «подлинным, общенациональным лидером» и заявляет об особой ответственности ДУМ РФ за сохранение связей России с Турцией, «разлад в которых последовал после инцидента с российским самолетом…». Напоминаем, «инцидент» это злонамеренное уничтожение турками российского военного самолета, принимавшего участие в антитерористической операции в Сирии. Российский президент назвал случившееся «ударом в спину со стороны пособников террористов». Мухетдинов простым инцидентом.

Ноябрь 2017. Мухетдинов открыто выступает против обязательности изучения русского языка. «Почему во всей Российской Федерации обучение русскому языку должно быть обязательным? Российская Федерация – это не русское государство, она – федерация. Там все языки равноправны – как у малочисленных, так и многочисленных народов».

Ноябрь 2020… События в башкирском городе Баймак, где националистически настроенные оппозиционеры организовали стычки с полицией, в результате которых серьезно пострадало несколько правоохранителей. Затем попытка очередной «цветной революции» в Беларусии.

На своей страничке в запрещенной соцсети Мухетдинов пишет: «Мы живем в эпоху пробуждения народов. Когда властвующие отрицают и унижают человеческое достоинство, когда допускается избиение случайных прохожих, когда практикуются пытки и угрозы насилием, когда разгоняются протесты, начинающиеся мирно, тогда не стоит удивляться тому, что люди начинают деятельно утверждать собственное достоинство. Так было в Башкирии. Так буквально на наших глазах происходит в Беларуси».

И это только малая часть более чем красноречивых публичных высказываний, как говорят, главного кандидата на занятие в будущем должности главного муфтия ДУМ РФ.

Хотя автору экстремистского издания добиться этого будет несколько сложнее. Думается, что и лекции этого нерукопожатного персонажа в российских ВУЗах тоже наконец прекратятся.

Автор: глава правозащитного центра Всемирного Русского народного Собора, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.