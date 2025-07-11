До 1 сентября еще есть время: зачем удалять рекламу с запрещенных платформ

Реклама, размещенная на платформах, признанных в России экстремистскими, должна быть удалена до 1 сентября 2025 года. Об этом напомнил замглавы Роскомнадзора Владимир Логунов на Петербургском международном экономическом форуме. С этой даты вступает в силу закон, который запрещает любую рекламную активность на подобных ресурсах. Управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер объяснил целесообразность подобного запрета продвижения.

В первую очередь речь идет об Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), принадлежащих компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Ведомство отдельно подчеркнуло, что ответственность наступает вне зависимости от того, когда именно реклама была размещена. Даже старая интеграция, если она все еще видна в ленте, считается действующей — и, значит, тоже попадает под действие закона.

Неудивительно, что у блогеров и рекламодателей это вызвало раздражение. И я соглашусь, что формально такие меры выглядят жестко. Но если оглянуться на то, как последовательно выстраивалась государственная политика в сфере интернет-рекламы, становится понятно, что перед нами не разовая акция, а логичное продолжение давно начатого процесса. Посудите сами — в 2022 году был принят закон о маркировке всей интернет-рекламы. В 2024 — об обязательной верификации аккаунтов с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков. В 2025 — введен трехпроцентный сбор в бюджет с доходов от рекламы. Теперь наступает следующий этап — прямой запрет на продвижение товаров и услуг на площадках, признанных экстремистскими и нарушающими российские законы.

Причины происходящего лежат на поверхности. И они куда глубже, чем просто политика. Meta, Google, YouTube — все эти компании последовательно игнорировали российское законодательство, выводили из страны миллиарды, при этом продолжая зарабатывать на нашей аудитории. Meta пошла еще дальше — открыто разрешила призывы к насилию в адрес россиян. Такое решение принималось не алгоритмом и не случайной модерацией — это был осознанный шаг, за который компания закономерно получила статус экстремистской. В этих условиях государство просто не может продолжать финансировать подобные структуры, пусть даже опосредованно через рекламные бюджеты. Поэтому данный запрет — не спонтанное решение и не эмоциональный ответ на действия отдельных платформ, а продолжение системного процесса, выстраивающего новые правила игры.

Но стоит взглянуть шире. Мы говорим не только о санкциях, а о попытке изменить саму логику распределения внимания и денег. Сегодня у нас есть шанс перезапустить рекламный рынок и направить трафик, бюджеты и ресурсы в сторону российских платформ. Если раньше крупный бизнес и инфлюенсеры шли по инерции в Instagram или Facebook, то сейчас все чаще выбирают VK, Дзен, RuTube и другие отечественные проекты. Это нормальная, здоровая конкуренция, в которой больше нет автоматического лидерства глобальных корпораций. В ней появляется место для новых игроков, растет мотивация создавать качественный контент, вкладываться в технологическое развитие и сервис. Аудитория остается внутри страны, а контент попадает в российское правовое поле. И это автоматически поднимает уровень ответственности перед зрителем.

Именно в этом контексте требование удалить всю рекламу с запрещенных платформ выглядит логично. Не с момента вступления закона в силу, а полностью. Если пост до сих пор доступен, он продолжает жить своей жизнью: собирает просмотры, влияет на решения, продвигает бренды. Особенно когда речь идет о блогерах с миллионной аудиторией. Придется потратить пару дней, вернуться в архив, пересмотреть, что опубликовано — и, возможно, удалить. Да, кому-то жалко терять удачные креативы, особенно те, в которые были вложены деньги. Но при этом многие блогеры уже начали чистить аккаунты: сначала из-за маркировки, потом — из-за отчетности. Просто теперь это не рекомендация, а норма.

Хочу сказать об этом прямо. Мы больше не можем позволять, чтобы рекламные деньги стекались туда, где нас блокируют, стирают с карты информационного пространства и выставляют врагами. Мы не обрываем связи, не строим заново — мы просто возвращаем свое. Внимание, ресурсы, аудиторию. Мы вкладываемся в те платформы, которые готовы к честному разговору, соблюдают закон и работают с нами напрямую. Да, кому-то этот запрет может показаться жестким. Но, честно говоря, я не понимаю, почему мы вообще должны быть мягкими с теми, кто позволяет себе публично призывать к насилию в отношении россиян. Реакция на это не может быть нейтральной. И лишить эти платформы возможности привлекать российскую аудиторию и зарабатывать на ней — меньшее, что мы можем сделать.

Автор: управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер.

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