Большевистский кадавр: насколько жизнеспособен азербайджанский национальный миф

На фоне резкого обострения российско-азербайджанских отношений и немотивированного, чисто рефлекторного и совершенно бессмысленного насилия Баку в отношении первых попавшихся под руку российских туристов и айтишников, государственные и близкие к властям азербайджанские СМИ развернули настоящую кампанию по демонизации России. Упор делается на провоцировании и раскачивании межнациональной повестки. Россия, в лучших традициях западного деконструктивистского дискурса, вновь объявляется «недораспавшейся империей», которая всегда «угнетала» национальные окраины и продолжает это делать и сейчас. Но давайте зададимся вполне рациональным вопросом – а насколько сам Азербайджан является жизнеспособным государственным образованием и насколько он сам соответствует тем высоким «деколонизационным» нарративам, которые он пытается продвигать в отношении сопредельных государств.

Национальное государство или племенная конфедерация?

Начать пожалуй стоит с простой мысли о том, что при разумном анализе истории Азербайджана, становится понятно, что, на самом деле, государству этому от силы сотня лет, до распада Российской империи и большевистских игрищ в «нацбилдинг» никакой «древней азербайджанской государственности» попросту не существовало. Как не было там и соответствующей политической нации – просто потому, что на его нынешней территории существовал пестрый конгломерат мелких феодальных образований.

Начать стоит с того, что в этно-культурном отношении, безусловно, азербайджанцы складываются как некая макрорегиональная тюркская общность с момента масштабного вторжения огузов-сельджукидов на территорию т.н. «Большого Ирана» начиная с рубежа 11-12 веков. Когда озвучивается идею об «одном народе – двух государствах» применительно к Турции и Азербайджану, надо признать, что определенная логика тут есть. Однако после выделения и консолидации османских бейликов в Анатолии в 13-14 веках на фоне распадающейся и увядающей Византии, территория современного Азербайджана пошла другим путем, оказавшись инкорпорирована в сферу иранского влияния.

Сначала, после монгольского завоевания, эта территория попадает в состав государства Хулагуидов, затем в составе династического (и также пост-монгольского) государства Чобанидов. Наконец, к 14-15 векам последовательно образуются крупные племенные конфедерации тюрок-огузов – Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу. Но конечно же никакими «прото-азербайджанскими» государствами они не являлись, просто в силу отсутствия в то время самого понятия национального государства. Просто напомним, что в некоей более менее явной форме само понятие национального государства начало складываться в Европе, по итогам Тридцатилетней войныч и Вестфальского мира.

Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу, к слову, активно боролись за доминирование на Ближнем Востоке и в Анатолии с турками-османами. Одно время надежды правящих кругов Константинополя на сохранение греческой зоны влияния в Анатолии и поражение османов связывались как раз с конфедерацией Ак-Коюнлу. Были там и династические браки с византийской элитой – так женой влиятельнейшего султана Ак-Коюнлу Узун-Хасана была дочь трапезундского императора Иоанна IV Великого Комнина Феодора (в замужестве Деспине-хатун).

В итоге к началу XVI века все эти восточно-огузские племенные конфедерации распадаются и на историческую сцену выходит туркоманская династия Сефевидов, создавшая современный Иран в плюс-минус знакомых нам границах. И тюркский эоемент играл в этой иранской империи довольно значительный компонент. Однако и Сефевиды и затем Каджары, хоть и были изначально тюркского происхождения оперировали в персо-шиитском этно-религиозном континууме.

Тут можно провести параллели с Российской империей и Романовыми после Елизаветы I. Правящая династия с нарастающим генетическим итогом становилась все более немецкой по крови – но никому же не придет в голову на этом основании считать Россию германским Голштин-Готторпским государством.

С ослаблением власти Каджаров над северным Азербайджаном в результате серии русско-персидских войн были подписаны Гюлистанский, а затем и Туркманчайский мирные договоры, которые оставили за Россией территорию севернее реки Аракс и сформировали современные южные границы Азербайджана. При этом упоминавшейся уже выше упадок контроля за северным Азербайджаном со стороны Сефевидов и Каджаров привел к фрагментации административного аппарата центральной власти и образованию мелких ханств. Наиболее крупными были Бакинское, Нахичеванское, Кубинское, Гянджинское, Карабахское.

По большей части все они были включены в состав России к началу – середине 19 века, причем правящая элита присягала на верность царю и инкорпорировалась в состав имперского руководства. Времена уже были травоядные и в отличие от процессов 15-16 веков с выездом в Москву татарских мурз, от правящих фамилий ханств даже не требовали менять веру. Тот же Гусейн-Хан Нахичеванский будучи мусульманином, к примеру, дослужился до генерал-адъютанта Николая II, а в годы Первой мировой командовал Сводным Корпусом гвардейской кавалерии.

К началу революции территория современного Азербайджана состояла просто из двух стандартных российских губерний – Бакинской и Елисаветпольской, и автономного Закатальского округа, входивших в Кавказский край во главе с наместником на Кавказе.

И вот только после Октябрьского переворота 1917, собственно, и возникает первое подобие государства с названием Азербайджан – Азербайджанская демократическая республика, управляемая мусаватистами. Пертурбации вокруг этого государства крайне интересны и многочисленны, и мы не будем вдаваться в них сейчас. Отметим лишь, что после поражения войск юго-восточной группировки Деникина и выхода 11 армии РККА в районы Южного Дагестана, Советы провели операцию по ликвидации АДР и 28 апреля 1920 г. вошли в Баку. Тут то собственно и настало поговорить о большевистских играх.

Большевистский кадавр

Итак, заняв Баку, Советы образовали Азербайджанскую Советскую Социалистическую Республику. Но сама республика была как «сведена» в единое территориальное образование на искусственных началах и во многом на базе столь формально отторгаемой большевиками буржуазной АДР.

Взять к примеру тот же Закатальский округ, который исторически входил в состав Тифлисской губернии. На его территории собственно азербайджанцы к 1912 году составляли в лучшем случае порядка трети населения – остальное население было этнически скорее нахско-аварским, с большой долей грузинского компонента. Однако округ остался в составе АССР, а ныне и вовсе разбит на несколько административно-территориальных единиц районного уровня.

Про Нагорный Карабах и вовсе не стоит говорить – ограничимся лишь констатацией того, что решение о передаче Карабаха (с декларируемой «широкой автономией») Азербайджану было принято в начале 1920-х годов с подачи Политбюро ЦК РКП(б).

Довольно спорным является и нахождение в составе Азербайджана его северных территорий – то что когда-то было Кубинским ханством. Проблема заключается в том, что лишь династия там была когда-то условно тюркско-азербайджанской, но основная масса подданых относилась к лезгинской языковой группе. Ханство имело сильные связи с территориями к северу, в частности, с Дербентским ханством. Лезгины и сейчас проживают на севере Азербайджана и по мнению многие наблюдателей подвергаются национальной и языковой дискриминации.

Очень характерен кейс с талышами. Талыши – это ираноязычный народ, представители которого еще в начале 1990-х провозгласили создание Талыш-Муганской республики. Но азербайджанские силовые органы подавили национально-освободительное выступление талышей и с тех пор они однозначно стали объектом национального подавления. Талыши не могут получать образование на родном языке, СМИ и любая общественно-политическая жизнь талышей запрещена.

Но надо понимать, что политика национального подавления талышей, а также курдов и горских евреев (татов) была принята вовсе не в 1990-е, а как минимум с 1930-х годов, при полной поддержке партноменклатуры Компартии Азербайджана и ее руководителя Мирджафара Багирова. В преддверии XIII съезда Компартии Азербайджана развернулась активная дискуссия, в рамках которой талышам было фактически отказано в праве на национальный язык и идентичность. Мало того, забытой страницей истории являются массовые депортации талышей в 1938-39 годах, когда талышей записали в неблагонадежные «иранские» элементы и выселяли в Среднюю Азию, либо непосредственно в Иран.

Таким образом, мы можем выделить несколько проблемных факторов, которые представляют «скелеты в шкафу» азербайджанской пропаганды и историографии. Пытаясь раскачивать межнациональную ситуацию в России, Азербайджан на внутреннем треке имеет огромные проблемы с конституированием государства и равноправием этносов, исторически проживающих на его современной территории. Азербайждан – по сути такое же «лоскутное одеяло», сшитое сначала мусаватистами, а потом и большевиками на скорую руку, включая территории, никогда не входившие даже в признанные набор земель закавказских тюркских ханств. С поправкой на политический режим и немного другой уровень кооперации с Западом (через Турцию), Азербайджан, тем не менее, очень сильно поход на Украину. То же искусственное нарезание границ в советский период, тот же курс на конфронтацию с Россией, та же накачка вооружениями и инструкторами по линии ряда западных стран, те же разговоры про «деколонизацию» и «мокшан с болот».

Проблема только в том, что оканчивается такое поведение в отношениях с Россией очень и очень плохо. Скажем честно – оканчивается катастрофой, тотальным разрушением и перекройкой границ. Хочет ли этой судьбы правящий слой Азербайджана, насколько точна и трезва его оценка собственных сил и возможностей России, готовы ли они к такому уровню противостояния, который может похоронить саму азербайджанскую государственность? Вопросы риторические, и надеюсь вскоре мы узнаем ответы на них.

Автор — политолог Илья Ухов.

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