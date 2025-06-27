Время возможностей: как страхование может помочь молодежи справиться с трудностями

Период молодости — время активных изменений и первых самостоятельных шагов. Именно в этот этап своей жизни человек начинает принимать важные решения и учится справляться с ответственностью. При этом молодые люди особенно чувствительны к неожиданным трудностям: чаще всего у них еще нет стабильного дохода или накоплений, способных покрыть внезапные расходы. Специально ко Дню молодежи Елена Кошелева, директор проектов СберСтрахования, рассказала, с какими рисками чаще всего сталкиваются россияне в возрасте до 35 лет — и как страхование может помочь справиться с ними без серьезных затрат.

Аренда жилья, ипотека и имущественные риски

Начало самостоятельной жизни часто связано с первым опытом аренды жилья или покупкой квартиры в ипотеку — почти каждый десятый ипотечный кредит приходится на молодежь. При этом страхование жилья по-прежнему воспринимается как нечто формальное. На деле же страховой полис — это не просто требование банка, а реальный способ защитить себя от крупных финансовых потерь.

Если квартира куплена в кредит, ипотечное страхование необходимо: оно гарантирует, что в случае аварии, пожара или разрушения жилья банк сможет вернуть средства, а заемщик — не останется с долгом, если восстановление квартиры окажется невозможным. Однако стандартное покрытие обычно ограничено лишь конструктивными элементами — несущими стенами, окнами, перекрытиями, крышей. При этом полис можно расширить: включить в него защиту внутренней отделки, мебели, техники, инженерных систем и даже компенсацию ущерба при кражах, коротком замыкании или заливах, в том числе соседям, если по вине застрахованного пострадало их имущество.

Для арендаторов полис страхования недвижимости не является обязательным, но он может оказаться весьма полезным, особенно если квартира снимается на долгий срок. Например, в ситуации случайного залива соседей снизу, повреждения техники или мебели владельца квартиры страхование помогает избежать значительных финансовых потерь и сохранить хорошие отношений с собственником.

Цифровые угрозы и защита финансов

Молодежь сегодня — активный пользователь цифровых сервисов. Это значит, что она же чаще всего сталкивается с интернет-мошенничеством: фишинговыми сайтами, поддельными звонками, утечками данных и операциями без согласия владельца карты. Наиболее часто злоумышленники используют методы социальной инженерии: человек сам передает данные, не понимая, что имеет дело с мошенником.

Классическое киберстрахование в России пока доступно только юридическим лицам, но для физических лиц существуют программы страхования банковских карт. Такой полис покрывает финансовые потери, если деньги были списаны мошенниками: через поддельный сайт, по украденным реквизитам или в результате взлома приложения. Также в него могут быть включены расходы на восстановление документов или компенсация в случае кражи личных вещей.

Защита техники и гаджетов

Смартфон, ноутбук, наушники, планшет — это не только средства коммуникации и развлечения, но часто и ключевые инструменты для работы, учебы, творчества. По данным исследования СберСтрахования, более половины владельцев смартфонов (55%) хотя бы однажды повреждали экран своего устройства.

Большинство повреждений происходят по невнимательности и обходятся дорого: стоимость ремонта может достигать половины цены нового устройства. По этой причине многие продолжают пользоваться гаджетами с трещинами, что не только снижает комфорт, но и увеличивает вероятность полной поломки.

Даже при аккуратном обращении и использовании чехлов или защитных стекол полностью исключить риск повреждения гаджета невозможно. Именно поэтому все больше пользователей рассматривают возможность страхования экрана смартфона как дополнительную меру защиты. Если раньше такие программы предлагались только при покупке новой техники, то теперь застраховать можно и уже используемое устройство — это позволяет значительно сократить расходы на ремонт при повреждении экрана и избежать длительных простоев в использовании.

Травмы в поездках и при активном досуге

Молодежь чаще других возрастных групп вовлечена в активные формы досуга — спорт, езду на самокате и велосипеде, путешествия, участие в фестивалях, экспедициях и волонтерских программах. Однако стремление к новым впечатлениям увеличивает вероятность травм. Среди типичных ситуаций — растяжения, переломы, ушибы, сотрясения, полученные на тренировках или в походах.

Даже при тщательном планировании полностью исключить подобные инциденты невозможно. Однако к ним можно заранее подготовиться, минимизируя последствия. Страхование от несчастных случаев позволяет компенсировать расходы, связанные с лечением, реабилитацией или временной нетрудоспособностью.

Поездки за рубеж также остаются важной частью жизни молодых людей — будь то обучение, стажировки или просто отдых. При этом пребывание в другой стране связано с рисками — от травм и инфекций до обострения хронических заболеваний. Получить медицинскую помощь не всегда просто: сказывается незнание системы и языковой барьер. В таких случаях туристическая страховка становится надежной опорой. Полис покрывает расходы на лечение, обеспечивает доступ к проверенным клиникам, предоставляет переводчика и помогает с организацией логистики при необходимости. Особенно важно оформлять страховку перед поездками в страны с дорогой медициной — счет за экстренную помощь в частной клинике может составить тысячи евро.

Тяжелые диагнозы: не только про старший возраст

Хотя большинство онкологических заболеваний диагностируется у людей старшего возраста, целый ряд диагнозов все чаще фиксируется у молодых. По данным НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, к наиболее распространенным видам рака у людей в возрасте до 45 лет относятся лейкозы, лимфомы, опухоли головного и спинного мозга, рак щитовидной железы и шейки матки, меланома, а также злокачественные новообразования молочных желез и яичников. Такие диагнозы могут появиться внезапно и требуют немедленной реакции — как с медицинской, так и с финансовой точки зрения.

Лучшее, что можно сделать, — это регулярно проходить профилактические осмотры и вести здоровый образ жизни. Однако даже при раннем выявлении лечение требует времени, усилий и часто — значительных затрат.

Полис страхования от критических заболеваний помогают решить эти вопросы комплексно. Он позволит не остаться один на один с диагнозом: специалисты страховой компании помогают разобраться в ситуации, уточнить диагноз, подобрать подходящую клинику и врача, а при необходимости — организуют переезд и проживание в другом городе на время лечения. Также полис может покрыть стоимость дорогостоящих препаратов, реабилитации и других расходов. Это особенно важно, когда человек не имеет опыта взаимодействия с системой здравоохранения в сложной ситуации.

Почему важно думать о страховании уже сейчас

У многих страхование ассоциируется с чем-то «на старость», «после 35» или «когда появятся семья и дети». Но в реальности именно молодежи оно может принести наибольшую пользу. Чем раньше выстраивается привычка учитывать риски и управлять ими, тем устойчивее человек становится финансово. Молодой возраст — подходящее время, чтобы сформировать этот навык. И если раньше страхование было сложным и дорогим, то сегодня полис можно оформить онлайн за несколько минут.

Главное — осознать, что это не про страх, а про свободу: жить активно, быть открытым новому, путешествовать и учиться, зная, что в непредвиденной ситуации всегда есть на кого положиться.

Автор — директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева.

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