Заплатили и забыли: как IT-гиганты превратили суды в строку расходов

В последние годы можно наблюдать не очень хорошую тенденцию – крупные IT-компании вроде Apple, Meta*, Google и Amazon начали относиться к судебным искам так же, как к аренде офисов или оплате налогов. Другими словами, суды и штрафы для них – просто еще один пункт в таблице расходов. Никто уже не волнуется из-за громких дел о слежке, утечках данных или незаконном использовании личной информации. Как отмечает член Общественного совета при Минцифры России, директор Департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимир Маслов, все решается быстро: выплатили, извинились «для галочки» и поехали дальше собирать данные миллионов людей, как ни в чем не бывало.

В последние годы можно наблюдать не очень хорошую тенденцию – крупные IT-компании вроде Apple, Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Google и Amazon начали относиться к судебным искам так же, как к аренде офисов или оплате налогов. Другими словами, суды и штрафы для них – просто еще один пункт в таблице расходов. Никто уже не волнуется из-за громких дел о слежке, утечках данных или незаконном использовании личной информации. Все решается быстро: выплатили, извинились «для галочки» и поехали дальше собирать данные миллионов людей, как ни в чем не бывало.

Когда-то казалось, что крупные суды смогут хоть как-то остановить эти компании. Но сейчас стало очевидно: их не пугают ни штрафы, ни запреты, ни общественное мнение. У Meta, например, на компенсации ушел уже не один миллиард долларов, но это никак не повлияло на саму модель их работы. Утекли данные – ну и что? Использовали чужие фото или тексты для обучения ИИ? Разберемся потом. Люди возмущаются, но продолжают пользоваться сервисами, потому что реальной альтернативы, особенно в Европе и других странах, во многих случаях нет. И корпорации это прекрасно понимают.

Также нельзя забывать, что суд – процесс крайне медленный, который дополнительно затягивают нанимаемые IT-гигантами юристы. В большинстве случаев суды либо идут годами, либо заканчиваются договоренностями, которые никого особенно не обязывают. Законы не поспевают за технологиями, а пока политики спорят, что с этим делать, компании успевают запустить новые сервисы и собрать еще больше информации о каждом из нас. Наше поведение, интересы, покупки, маршруты, голос, лицо – все это может быть записано, проанализировано и использовано. И если что-то утечет, то максимум, что будет – еще один суд и еще одна компенсация, которую никто не заметит.

Все это напоминает нам о том, почему суверенное цифровое пространство – не прихоть и не очередной «железный занавес». Это вопрос устойчивости, безопасности и независимости в мире, где все больше конфликтов происходит в интернете. Когда все ключевые сервисы, включая почту, навигацию и «облака» зависят от иностранных компаний, любое внешнее давление, сбой или решение владельцев платформ может парализовать жизнь целой страны.

Именно поэтому Россия идет по своему пути, несмотря на очевидные сложности. Развитие собственного софта, локальных облачных платформ, аналогов популярных зарубежных сервисов – это инвестиция в будущее, стабильность и возможность самим управлять своей цифровой жизнью. А главное – у нас есть необходимые ресурсы и государственная поддержка, чтобы продолжать развиваться. И это то, что не под силу многим другим странам, которые сдались и полностью зависят от чужих решений и обновлений.

Суверенитет в XXI веке – это уже не только про нефть, газ и границы. Это про данные, алгоритмы и сервера. И в этом смысле путь России – не только правильный, но и необходимый.

Автор — член Общественного совета при Минцифры России, директор Департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимир Маслов.

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