Штрафами по самолюбию: Россия всерьез взялась за западные ИТ-компании

Еще пару лет назад Россия старалась говорить с западными платформами по принципу «вам – рынок, нам – технологии и сервис». Не всегда все шло гладко, иногда приходилось штрафовать, но суммы были скорее символическими. Член СПЧ Александр Малькевич рассказал, что сейчас все изменилось: санкции стали заметно жестче, и ИТ-гигантам уже не отделаться легким испугом.

Еапример, Google – классика жанра. В январе компания получила 8 млрд рублей штрафа за игнорирование предыдущих наказаний, в феврале – еще 3,8 млн за видео с инструкциями «как сдаться в плен», а в апреле – аналогичную сумму за публикацию персональных данных погибших солдат. Общая сумма взысканий уже перевалила за 13,4 млрд рублей, а это, между прочим, только 40% от итогового счета. На горизонте продолжают маячить новые санкции, включая потенциально астрономический штраф за блокировку российских телеканалов на YouTube.

Meta (признана в России экстремистской и запрещена) давно на особом положении – ее признали экстремистской, с рекламного рынка вычеркнули, оборотный штраф в 2 млрд взыскан до копейки. Apple, которой российский антимонопольный регулятор вменил злоупотребление правилами App Store, без лишних слов заплатила 906 млн рублей в январе 2024-го. Wikimedia Foundation, владелец «Википедии», тоже в списке правонарушителей: в мае этого года Таганский суд назначил административный штраф за отказ удалить инструкции по суициду. Сумма не уточняется, но по вменяемой статье закон позволяет назначать юрлицам штраф до 4 млн рублей.

И что примечательно – российское регулирование долгое время было довольно мягким. Эти суммы, хоть и внушительные на слух, не сравнятся с тем, что ИТ-гиганты платят в США или Европе. Вспомним август 2022-го: Google тогда получил 1,1 млрд долларов штрафа за завышение цен на приложения и злоупотребление положением на рынке. По текущему курсу – это почти 87 млрд рублей. Чтобы набрать такую сумму в России, придется сложить вместе все оборотные штрафы за последние годы.

Так почему же тональность изменилась? Все просто: терпение лопнуло. Накопились претензии по персональным данным, налогам, контенту и платежным ограничениям. Другими словами, по всему, на чем западные ИТ-гиганты строят свои сверхприбыли. Сейчас стало очевидно, если корпорации нарушают закон, государство способно превратить штраф в системный фактор, препятствующий возвращению компаний на рынок. А для пользователей это, прежде всего, сигнал: государство не просто следит, но и реально защищает их цифровые права.

Можно ли все вернуть? Теоретически – да. Но обратный билет дорогой, и просто расплатиться по старым счетам будет недостаточно. Придется реально показать, что вы здесь не временно и не исключительно ради прибыли. Локализуйте данные. Вложитесь в программы цифровой гигиены. Поддержите аудит алгоритмов. Покажите, что готовы работать для людей, а не только для акционеров в Калифорнии. Иначе каждый новый штраф будет напоминанием: здесь действуют законы. И поблажек больше не будет.

Автор: член СПЧ, журналист, автор и ведущий программы «Итоги с Малькевичем» (ТВ-3), заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета (Запорожская область) Александр Малькевич.

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