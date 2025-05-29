Как Google стал главным врагом антимонопольных органов: хроника падения цифрового гиганта

Когда-то Google казался нам всемогущим. И в определенный момент истории так оно и было. Из поисковика, который и сам по себе был невероятным прогрессом для своего времени, компания стала полноценным ИТ-гигантом, который имеет собственные телефоны, браузер, операционную систему и владеет огромным количеством других бизнесов, включая известный всем видеохостинг YouTube. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал, что фактически, Google выстроил не просто монополию, а «мультимонополию» – он стал безусловным лидером сразу в нескольких цифровых сегментах.

Тем не менее, у любой монополии есть срок годности. Сегодня Google из влиятельной ИТ-компании превращается в крупную мишень для атак со всех сторон. Если присмотреться к тому, как ИТ-гиганта разрывают по частям разные страны и суды, становится ясно: эра абсолютного цифрового господства Google подходит к концу. И самое парадоксальное – компания сама сделала все, чтобы навлечь на себя этот гнев.

Начнем сразу с главного – антимонопольных разбирательств. Россия, США, Евросоюз, Франция, Италия, Китай – почти весь мир встал в очередь, чтобы напомнить Google, что законы конкуренции существуют не просто так. Американская компания неоднократно использовала свое доминирование в поиске и браузерах, чтобы подмять под себя рынок рекламы, диктовала производителям устройств, как те должны устанавливать Android, блокировала чужие каналы на YouTube без объяснений и системно вытесняла любые альтернативы.

Ирония в том, что Google долгое время оставался неприкасаемым. Его позицию объясняли «инновациями», «удобством для пользователей», «экосистемностью». Но за всем этим стояло простое слово: деньги. Достаточно взглянуть на финансовые отчеты Google, чтобы понять: у компании действительно почти бездонный кошелек. Этого хватает и на то, чтобы Android стоял по умолчанию, и на оплату любых штрафов, и на затяжные судебные процессы. Благодаря ресурсам Google мог позволить себе игнорировать всех – но такого массированного удара, как сейчас, у него еще не было.

На данный момент ситуация у ИТ-гиганта такая. В США ему предъявили требование о продаже Chrome и потенциальное отделение Android. В России – почти 33 млрд рублей штрафов, из которых большая часть так и не выплачена. В Евросоюзе у Google огромное количество проигранных судов, в Китае – антимонопольные расследования. Даже во Франции и Италии, где раньше предпочитали договариваться, Google получает многомиллионные штрафы. А ведь это только то, что на поверхности.

Но дело даже не в деньгах. Google теряет главное – влияние. Chrome, который казался быстрым и удобным окном в интернет, стал одной большой лазейкой для хакеров, почтовый сервис Gmail – угрозой для персональных данных, видеохостинг YouTube – цензором, а магазин приложений Google Play – рассадником вирусов. Когда приоритет не качество, а контроль и удержание доминирования, сервисы неминуемо деградируют.

Разумеется, общий тренд на судебные разбирательства подхватили и другие страны, у которых нет развитой ИТ-сферы. Но в их случае смотреть на попытки засудить Google грустно – ведь в отсутствии альтернатив западный ИТ-гигант им по-прежнему нужен, и любые исходы судов не изменят ситуацию в корне. Россия в этом плане – живой пример того, как можно и нужно выходить из-под иностранной зависимости. Да, это произошло не сразу и в моменте было тяжело, однако сейчас россияне при абсолютно любой ситуации на мировой арене не останутся без видеохостингов, без социальных сетей, платежных систем, навигации и других сервисов. И этот факт позволяет не принимать молча требования компаний вроде Google, а диктовать им условия, и при системных нарушениях не пытаться договариваться с заведомо слабой позиции, а выгонять с рынка и давать возможность для расширения собственным ИТ-компаниям.

Эндшпиль всей ситуации с Google еще впереди, однако можно с уверенностью сказать, что нынешняя хроника – не просто список дел и штрафов. Это конец эпохи. Эпохи, где одна компания могла диктовать, как выглядит интернет. Эпохи, конец которой Google активно приближал своими действиями, не осознавая этого.

Автор: член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

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