Игры – тоже инфраструктура: почему отключение игровых сервисов должно нас насторожить

Недавно по российским геймерам ударили сразу с двух направлений. Стало известно, что покупатели будущей консоли Nintendo Switch 2 в России будут лишены доступа ко многим функциям устройства. Почти одновременно Sony начала массовую блокировку иностранных аккаунтов, с помощью которых россияне приобретали игры. Не имело значения, как долго использовался аккаунт или сколько игр было куплено – вся библиотека исчезала за один день, отмечает эксперт РОЦИТ, руководитель проекта технологии «Российской газеты» Олег Капранов.

На первый взгляд может показаться, что это не проблема, достойная серьезного обсуждения. Игры – не про экономику, не про безопасность, не про стратегическое развитие. Но это мнение ошибочно, и вот почему поведение крупных западных ИТ-компаний должно вызывать тревогу, даже если речь идет всего лишь об играх.

Во-первых, ситуация наглядно показывает: у любой импортной технологии есть большая красная кнопка «выключить», которая может быть нажата в любой момент – на уровне целой страны. Достаточно изменить одну строчку в пользовательском соглашении или обновить «политику безопасности» – и доступ моментально обрезается.

Формально все законно: пользователь сам поставил галочку под десятками страниц англоязычного текста, где, как правило, прописано, что компания может менять условия в одностороннем порядке, а сам пользователь обязан следить за обновлениями.

Во-вторых, для миллионов россиян игры – не просто развлечение. Это способ снять стресс, отдохнуть, пообщаться с друзьями, находящимися в других городах. Лишение такого досуга – как выдернуть шнур из единственного телевизора в доме. Особенно цинично это выглядит потому, что речь идет о сфере, важной для психологического здоровья общества. Да, в России есть собственные игры, и есть дружественные разработчики за рубежом. Но сам факт давления через досуг уже показателен.

И, наконец, главное. Сегодня отключают доступ к играм, а завтра могут заблокировать облачные хранилища, голосовых ассистентов, «умные» дома, бизнес-сервисы или логистические системы. Иностранные платформы остаются доступными только до тех пор, пока политическая конъюнктура не изменится. Поэтому импортозамещение – это не лозунг и не формальность, а вопрос национальной безопасности. Суверенная инфраструктура является гарантией того, что внешние решения не смогут в одночасье парализовать оборону, медицину, госсектор, банки и другие критически важные системы. Мы уже видели это на примере платежных систем: благодаря «Миру» россияне практически не ощутили ухода Visa и MasterCard.

Отключение игровых сервисов – это еще один сигнал, который нельзя игнорировать. Нельзя отделаться мыслью «это все политика, а я – простой человек». Отключили именно простых людей, не имеющих никакого отношения к международным конфликтам. Тех, кто просто хотел поиграть вечером после работы.

Вывод очевиден: снижать зависимость от зарубежных цифровых сервисов необходимо не только государству, но и каждому из нас. Полагаться на то, что не подчиняется нашему законодательству и не собирается этого делать, – путь в никуда.

Автор — эксперт РОЦИТ, руководитель проекта технологии «Российской газеты» Олег Капранов.

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