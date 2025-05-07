Запрет рекламы в экстремистских соцсетях: теперь очередь Google

Пора называть вещи своими именами. Мы слишком долго делали вид, что Google – это просто удобный сервис, поисковик, видеохостинг, что-то там про «инновации» и «свободный интернет». На деле – это один из крупнейших информационных игроков, который давно перешел границу между бизнесом и политикой. Сейчас это платформа, которая работает не в интересах пользователей, а в интересах тех, кто платит и диктует повестку. Причем делает это цинично, избирательно и без малейшего уважения к суверенитету других стран, включая Россию. Так что вопрос уже не в том, «можно ли» или «нужно ли» ограничивать Google. Вопрос в том, почему мы до сих пор этого не сделали.

Google пора отключать от рекламных денег, и чем раньше мы это сделаем, тем лучше для всех. Кроме самого Google, конечно. У нас уже есть конкретный закон, запрещающий рекламу в заблокированных соцсетях, и самое время расширить его действие на тех, кто просто притворяется нейтральной технологической платформой. Потому что Google – это давно не про поиск, не про технологии и даже не про удобство. Это про контроль, манипуляции и двойные стандарты, которые уже всем надоели.

Что такое сегодня Google и YouTube? Это не безобидные сайты с котиками и рецептами. Это хорошо отлаженные машины по формированию нужного информационного фона. Причем какого – можно догадаться, посмотрев, какие каналы и сюжеты исчезают, а какие набирают миллионы просмотров. Только за пару лет они подчистили сотни российских каналов – и не только государственные, но и вполне мирные, творческие, культурные. Без объяснений, без суда и следствия. А главное – без каких-либо обязательств перед российским законом. Потому что закон они тут не признают. И налогов, кстати, тоже особо не платят.

Они работают по-другому. В ЕС – платят, открывают представительства, гасят штрафы. А у нас – как будто их это не касается. Зато вот рекламные бюджеты из России продолжают течь туда рекой. Это просто абсурд: платим им, чтобы они нас же и душили – в медиаполе, в культуре, в экономике. Хуже только кормить врага оружием. И не надо думать, что реклама – мелочь. Это главный источник дохода всей этой махины. Перекрой рекламный кран – и посмотрим, насколько им важен наш рынок.

Сейчас у нас появляется шанс начать играть по-честному, наконец перестать подыгрывать тем, кто нас откровенно игнорирует. Запретить рекламу на платформах, которые не соблюдают российские законы, – это не цензура, это вопрос национального суверенитета. Мы обязаны наводить порядок в своем цифровом доме. И это касается не только государственных структур, но и бизнеса. Хватит делать вид, что можно работать с Google, закрыв глаза на то, что он делает. Нет, нельзя. И точка.

Пока государство и отечественные ИТ-компании выстраивают экосистему, в которой пользователю предлагают защищенное и законное пространство, Google остается в «серой зоне». Зоне, где нет ответственности, зато есть все – от политических провокаций до фейков и прямой манипуляции сознанием. И если мы не хотим, чтобы российский пользователь оставался в этой зоне риска, нужно действовать. Запрет рекламы – это не финал, это только начало. Но без этого шага дальше идти просто бессмысленно.

Автор — член СПЧ, журналист, автор и ведущий программы «Итоги с Малькевичем» (ТВ-3), заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета (Запорожская область) Александр Малькевич.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.