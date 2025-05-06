ИТ-гиганты и санкции: как изменился рынок

Когда речь заходит о глобальной технологической конкуренции, ИТ – это уже давно не просто сфера экономики. Это фундамент, на котором строятся суверенитет, безопасность и конкурентоспособность страны. Именно поэтому то, что произошло на ИТ-рынке после 2022 года, стало не просто ударом, а вызовом национального масштаба, с которым Россия справилась достаточно успешно. Но обо всем по порядку.

После начала спецоперации из России ушли десятки крупнейших западных ИТ-гигантов – Microsoft, Oracle, SAP, Intel, Nvidia, Cisco и многие другие. Мы потеряли доступ не только к поставкам оборудования, но и к обновлениям, поддержке и облачным сервисам. Это сразу поставило под угрозу работу целых отраслей, от банков и логистики до транспорта и критической инфраструктуры. Особенно больно удар пришелся по тем секторам, где сложное корпоративное ПО и ИТ-инфраструктура создавались годами. Массово начали уезжать специалисты, по оценкам – десятки тысяч. Хотя позже большинство из них вернулись, мы ощутили, насколько уязвима стала система.

Параллельно с этим началось расширение санкций. США, Евросоюз и Великобритания последовательно вводили ограничения на ИТ-консалтинг, облачные сервисы, экспорт технологий. Под санкции попали не только российские компании, но и иностранные фирмы, подозреваемые в помощи России с обходом этих ограничений. К 2024 году нам практически перекрыли доступ к крупнейшим облачным платформам – AWS, Azure, Google Cloud. Это резко ограничило возможности российских разработчиков, особенно в сегменте высоконагруженных и наукоемких решений.

Казалось бы, все – приехали. Но произошло то, чего никто не ожидал: в условиях кризиса рынок начал перестраиваться, и не только выживать, но и расти. Российские ИТ-компании начали занимать освобожденные ниши. Да, импортозамещение в ряде сегментов идет не так быстро, как хотелось бы. Да, все еще сохраняется спрос на западные технологии. Но сам факт того, что российские компании начали вытеснять бывших лидеров рынка, говорит о многом. Сейчас возвращение иностранных игроков затруднено не только из-за санкций, но и потому, что они потеряли доверие и свои позиции. Даже если санкции когда-нибудь и снимут, вернуться на рынок до конца десятилетия у них, скорее всего, не получится, а уж к госзаказу путь для них наверняка останется закрыт навсегда.

Стоит отметить, что государство не осталось в стороне и не бросило ИТ-отрасль на произвол судьбы. Были запущены беспрецедентные меры поддержки. С 2020 года были введены сниженные налоги, освобождение от НДС, грантовая поддержка, льготные кредиты. После 2022 года меры усилили – нулевая ставка по налогу на прибыль, отсрочка от проверок, ипотека и «бронь» от мобилизации для ИТ-специалистов, упрощенный наем иностранных кадров. Только по линии Минцифры объем грантов вырос в разы, а доля компаний в реестре аккредитованных организаций за год выросла более чем в два раза. Это серьезный сигнал: бизнес видит поддержку и готов работать внутри страны.

Известно, что с 2025 года ставка налога на прибыль выросла до 5%. Но это компромисс, и вполне приемлемый. Главное, что сохраняется льготный режим, позволяющий компаниям реинвестировать средства в развитие. А для устойчивого роста ИТ-инфраструктуры критически важен долгий горизонт планирования – ясные правила игры, включая порядок возвращения иностранных вендоров. И это, пожалуй, ключевое. Ведь мы уже увидели, что можем не просто выстоять, а сделать шаг вперед – но только при условии системного подхода.

Автор — член Общественного совета при Минцифры России, директор Департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимир Маслов.

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