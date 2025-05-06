Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ИТ-гиганты и санкции: как изменился рынок

Член общественного совета Маслов назвал ИТ фундаментом суверенитета
close

Член Общественного совета при Минцифры России, директор Департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимир Маслов

Личный архив Владимира Маслова
Когда речь заходит о глобальной технологической конкуренции, ИТ – это уже давно не просто сфера экономики. Это фундамент, на котором строятся суверенитет, безопасность и конкурентоспособность страны. Именно поэтому то, что произошло на ИТ-рынке после 2022 года, стало не просто ударом, а вызовом национального масштаба, с которым Россия справилась достаточно успешно. Но обо всем по порядку.

После начала спецоперации из России ушли десятки крупнейших западных ИТ-гигантов – Microsoft, Oracle, SAP, Intel, Nvidia, Cisco и многие другие. Мы потеряли доступ не только к поставкам оборудования, но и к обновлениям, поддержке и облачным сервисам. Это сразу поставило под угрозу работу целых отраслей, от банков и логистики до транспорта и критической инфраструктуры. Особенно больно удар пришелся по тем секторам, где сложное корпоративное ПО и ИТ-инфраструктура создавались годами. Массово начали уезжать специалисты, по оценкам – десятки тысяч. Хотя позже большинство из них вернулись, мы ощутили, насколько уязвима стала система.

Параллельно с этим началось расширение санкций. США, Евросоюз и Великобритания последовательно вводили ограничения на ИТ-консалтинг, облачные сервисы, экспорт технологий. Под санкции попали не только российские компании, но и иностранные фирмы, подозреваемые в помощи России с обходом этих ограничений. К 2024 году нам практически перекрыли доступ к крупнейшим облачным платформам – AWS, Azure, Google Cloud. Это резко ограничило возможности российских разработчиков, особенно в сегменте высоконагруженных и наукоемких решений.

Казалось бы, все – приехали. Но произошло то, чего никто не ожидал: в условиях кризиса рынок начал перестраиваться, и не только выживать, но и расти. Российские ИТ-компании начали занимать освобожденные ниши. Да, импортозамещение в ряде сегментов идет не так быстро, как хотелось бы. Да, все еще сохраняется спрос на западные технологии. Но сам факт того, что российские компании начали вытеснять бывших лидеров рынка, говорит о многом. Сейчас возвращение иностранных игроков затруднено не только из-за санкций, но и потому, что они потеряли доверие и свои позиции. Даже если санкции когда-нибудь и снимут, вернуться на рынок до конца десятилетия у них, скорее всего, не получится, а уж к госзаказу путь для них наверняка останется закрыт навсегда.

Стоит отметить, что государство не осталось в стороне и не бросило ИТ-отрасль на произвол судьбы. Были запущены беспрецедентные меры поддержки. С 2020 года были введены сниженные налоги, освобождение от НДС, грантовая поддержка, льготные кредиты. После 2022 года меры усилили – нулевая ставка по налогу на прибыль, отсрочка от проверок, ипотека и «бронь» от мобилизации для ИТ-специалистов, упрощенный наем иностранных кадров. Только по линии Минцифры объем грантов вырос в разы, а доля компаний в реестре аккредитованных организаций за год выросла более чем в два раза. Это серьезный сигнал: бизнес видит поддержку и готов работать внутри страны.

Известно, что с 2025 года ставка налога на прибыль выросла до 5%. Но это компромисс, и вполне приемлемый. Главное, что сохраняется льготный режим, позволяющий компаниям реинвестировать средства в развитие. А для устойчивого роста ИТ-инфраструктуры критически важен долгий горизонт планирования – ясные правила игры, включая порядок возвращения иностранных вендоров. И это, пожалуй, ключевое. Ведь мы уже увидели, что можем не просто выстоять, а сделать шаг вперед – но только при условии системного подхода.

Автор — член Общественного совета при Минцифры России, директор Департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимир Маслов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами