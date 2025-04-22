Жесткий контроль и новые законы: что поможет решить проблемы в сфере перестрахования

В России за 10 лет не решена проблема конкуренции и многовариантности в перестраховании, констатируют инициатор и создатель первых объединений страховщиков в России Константин Пылов и экс-глава Росстрахнадзора Александр Коваль. По мнению экспертов, предприятия страдают от дорогого страхования или его отсутствия. А инвесторы не в курсе, что, став акционером перестраховщика, можно зарабатывать 20-25% в год и после снижения ключевой ставки.

По итогам 2024 года российский страховой рынок собрал 3,7 трлн рублей премий. Объем взносов, переданных в перестрахование, без учета ОСАГО увеличился на 1,5%, до 125,4 млрд рублей, при этом значительный объем таких взносов пришелся на страхование имущества юридических лиц.

Сборы Российской Национальной Перестраховочной Компании (РНПК) увеличились на 14% год к году и составили 104 млрд рублей. Доля компании во взносах, принятых в перестрахование, без учета ОСАГО составила 70%, что свидетельствует о сохраняющейся ключевой роли РНПК в сегменте перестрахования.

Последние 15 лет коммерческий рынок перестрахования в России фактически отсутствует. Если в 2010 году в России действовало 20 частных перестраховочных компаний, то в 2025 году на рынке их осталось формально 5, из которых лишь 2 работают полноценно, а РНПК — монополист.

Усиление санкционного давления на Россию с 2014 года стало одной из причин создания РНПК, единственным акционером и учредителем которой является Банк России.

Компания начала работу в конце 2016 года и была призвана поддержать отечественный страховой рынок посредством предоставления перестраховочной ёмкости. С 1 января 2017 года законодательно была введена обязательная цессия (передача в РНПК части риска и страховой премии).

Весной 2022 года было принято решение о запрете осуществления сделок с перестраховщиками из недружественных государств. И тогда же законодательно были расширены параметры обязательной цессии с 10% до 50% по несанкционным рискам, что, в свою очередь, привело к монопольному положению РНПК в РФ.

Для примера: на африканском рынке страхования работает более 50 перестраховочных компаний, в Азии — более 20. Даже в Иране, несмотря на более чем сорокалетнее пребывание страны под санкциями, действует 7 специализированных перестраховщиков.

Поначалу создание РНПК действительно в значительной мере решало поставленные задачи. Но уже в 2021 году по поручению Государственной Думы Счетной палатой была проведена проверка деятельности РНПК. Результаты проверки Госдуме так и не были доложены, и хотя отчет был направлен, он почил в Комитете по финрынку депутата Анатолия Аксакова.

Постепенно монопольное положение РНПК позволило ей по собственному усмотрению и под давлением отдельных страховщиков менять параметры предоставляемого перестраховочного покрытия, повышать цены на перестрахование, включать в договоры дополнительные оговорки.

Работая в таком режиме, по свидетельству участников перестраховочного рынка, РНПК превратилась в структуру с раздутым штатом, зарплатами выше рыночных и работой в удаленном режиме, хотя пандемия давно закончилась. Сменяемость кадров при этом, очевидно, становится минимальной и отражается на эффективности, нередко приводя к затягиванию сроков ответа на запросы.

Изначально целью создания РНПК, нашедшей отражение в том числе и в миссии организации, была защита имущественных интересов страхователей и обеспечение финансовой устойчивости и эффективности развития страхового рынка России.

Теперь же перестраховщик обозначает в числе своих ключевых задач снижение вероятности наступления и тяжести убытков, то есть банальное повышение своей прибыли.

Также в действующей редакции устава РНПК в качестве основной цели деятельности обозначено «извлечение прибыли путем оказания услуг в сфере страхового дела» без какой-либо поправки на СВО, в период которой, как минимум, такие виды, как военные риски, терроризм и диверсия, страхование грузов, авиационных рисков и морских судов, СМР и др, нужно было бы тарифицировать более лояльно со стороны РНПК, благо прибыль имеется.

Такая практика уже успешно применялась в нашей стране еще в советское время, когда некоторые виды страхования были планово убыточными. Так, например, в период Великой Отечественной войны, когда главной задачей стала борьба с потерями от военных действий, Указом Президиума Верховного Совета СССР была проведена адаптация страховых норм и тарифов.

Тарифы по добровольному имущественному страхованию также были существенно переработаны. За 1941—1945 гг. Госстрахом СССР на восстановление погибшего от стихийных бедствий имущества было выплачено около 600 млн рублей в деньгах тех лет, в том числе 430 млн рублей колхозам.

Сегодня же государственный перестраховщик, напротив, допускает возможность роста тарифов по проблемным отраслям, подвергающимся соответствующим угрозам и показывает сверхвысокую прибыль.

Чистая прибыль организации в 2023 году выросла до 6 млрд руб. и хотя отчетность перестраховщика за 2024 год еще не опубликована, по оценкам НКР (Национальные Кредитные Рейтинги), именно РНПК станет одной из компаний, внесших наиболее существенный вклад в совокупную чистую прибыль всех страховщиков, составившую в прошлом году 462,8 млрд рублей.

Что же касается миссии перестраховщика по обеспечению эффективности развития страхового рынка России, то здесь вопросов пока остается немало – пролонгация действующих договоров перестрахования проходит на монопольных условиях, соответствующих политике РНПК, которая является недостаточно прозрачной, в том числе в части ценообразования.

Малые и средние страховые компании фактически лишаются возможности к развитию и вынуждены «топтаться» на одном уровне или уходить с рынка.

Не секрет, что увеличение перестраховочных емкостей позволяет страховщикам бороться за более крупные риски с другими участниками рынка, а введение ограничений со стороны РНПК лишает их этой возможности, тем самым уничтожая естественную конкуренцию и увеличивая разрыв между крупными страховыми компаниями России и другими участниками рынка.

По сути, такие компании попадают в некий замкнутый круг: без достаточного размера капитала они не могут позволить себе требуемого удержания от РНПК и, как результат, предоставления необходимой емкости для развития. А без необходимой перестраховочной защиты, обеспечивающей устойчивость страховщика, исключается возможность привлечения нового бизнеса, который как раз и способствует увеличению капитала.

Известны и случаи специального отношения РНПК к идеям крупных игроков страхового рынка — например, ограничение конкуренции через одинаковую тарификацию рисков.

Также есть случаи нарушения РНПК своих собственных правил, в частности, предоставления перестраховочной защиты отдельно взятым компаниям, минуя процедуры по заблаговременному уведомлению рынка о смене концепции, что в конечном итоге привело к росту убыточности РНПК по определенному сегменту. Компания попыталась компенсировать полученный результат путем ужесточения условий и повышения тарифов, распространив эти изменения на другие действующие перестраховочные программы, несмотря на их положительный финансовый результат.

Налицо злоупотребление монопольным положением и попытка выравнять свой действующий и прогнозируемый результаты за счет других игроков страхового рынка ради выплаты бонусов.

Подходы компании, независимо от качества конкретного риска и его структуры, нередко носят шаблонный характер, что исключает индивидуальный и клиентоориентированный подход, так необходимый в условиях рыночной конкурентной борьбы и часто защищает отдельных игроков от перетока бизнеса на рынок, то есть от конкуренции.

В сухом остатке мы имеем результат, не соответствующий ожиданиям и заявленной миссии о поддержке страхового рынка, нелучшие рыночные практики, двойные стандарты и ограничение конкуренции — в том числе неприемлемое для клиентов уравнивание цен.

Налицо и конфликт интересов — Банк России выступает регулятором и одновременно владеет перестраховщиком.

Очевидно, чтобы вывести ситуацию из застоя, необходимо срочно принять меры по воссозданию перестраховочного рынка и появлению, как минимум трех новых перестраховочных обществ. Должна быть гарантирована трех-пятилетняя сменяемость топ-руководителей перестраховщика и кураторов РНПК в Банке России, а также обеспечение удаленности от крупных страховщиков.

Необходим общественный контроль за деятельностью и скорректированные законодательные акты, касающиеся работы РНПК.

Не лишним будет также обратить внимание и на работу Всероссийского союза страховщиков, чей профильный комитет по перестрахованию, судя по имеющейся на сегодняшний день картине, не в полной мере справляется с возложенными на него функциями.

Возможно, настало время и рассмотреть возможность преобразования общества в публичное в 2026-2027 году.

Авторы:

— Экс-руководитель Департамента страхового надзора, инициатор первых объединений страховщиков — Ассоциации страховых организаций, Российского союза страховщиков и Всероссийского союза страховщиков, один из авторов закона «О страховании», действительный государственный советник РФ 3 класса, к.ю.н., доцент Константин Пылов.

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Экс-президент Всероссийского союза страховщиков, экс-глава Росстрахнадзора, депутат Госдумы РФ третьего, четвертого и пятого созывов, экс-председатель подкомитета по законодательству о страховании Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Александр Коваль.

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