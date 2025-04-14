Цифровой суверенитет рождается в правде: как Россия создает систему защиты от фейков

Если бы лет десять назад мне сказали, что борьба с фейками в России станет целым направлением с законодательной базой, фактчекинговыми сетями и специальными ботами, я бы, наверное, только усмехнулся. А теперь – пожалуйста: законы, штрафы, блокировки, деанонимизация, и даже новый международный портал. Если рассказать о моей позиции совсем коротко, то я считаю это жестким в некоторых моментах, но необходимым, логичным и соответствующим времени. К сожалению, информационная война – не чья-то выдумка, а наша действительность. А на войне, как говорится, все средства хороши, особенно когда они законные и технологичные.

В России с 2019 года действует закон о фейках. Там все просто: распространил заведомо ложную общественно значимую информацию – плати штраф, или, в особо тяжелых случаях, отправляйся в суд. А если дело касается Вооруженных Сил или подрыва безопасности, то можно и свободы лишиться. Наказание жесткое, но и потенциальный ущерб от подобных деяний соответствующий. Более того, в 2024 году появился еще один важный инструмент – деанонимизация каналов. Если у тебя больше 10 тыс. подписчиков, то будь добр представиться Роскомнадзору. Без верификации теперь и рекламу не разместишь. И тут дело не в контроле ради контроля – это просто способ достоверно понять, кто несет ответственность за контент, который увидите в том числе и вы.

Анонимность удобна, но не для добросовестных авторов, а для тех, кто распространяет фейки, прикрываясь чужими именами и логотипами. Такие аккаунты могут врать от имени известных СМИ, разжигать рознь или просто вести информационные атаки. Вспомним, как в прошлом году мошенники клонировали телеграм-канал мэра Новокузнецка и писали от его имени угрозы. Или историю с фейковым аккаунтом главы Каменского района Ростовской области. Это уже не просто безобидная шутка – это серьезный подрыв доверия к официальным источникам.

Деанонимизация – шаг важный, но не единственный. Против фейков работают и сами платформы. Например, Telegram начал помечать некоторые каналы как скам после жалоб пользователей. Такие каналы исчезают из поиска – их можно найти только по прямой ссылке. ВКонтакте и Одноклассники тоже не отстают: у них есть системы жалоб, специальные фильтры и сторонние сервисы для админов.

С прошлой недели в Telegram появилась новая функция: метка А⁺. Ее получают каналы, прошедшие регистрацию в Роскомнадзоре. Весь процесс идет через бот @Trustchannelbot и занимает пару минут. По сути, это быстрая верификация. Отметка отображается слева от названия канала – видно сразу. Это полезно и читателю, и рекламодателю: понятно, кому можно доверять и кто несет ответственность за контент. Причем поставить эту отметку можно как с помощью бота, так и вручную. Конечно, кто-то уже успел возмутиться, якобы власти всех хотят выследить. Но, простите, информация о владельце и так обязана быть на Госуслугах – бот просто сверяет данные.

Вторая важная новость прошлой недели – запуск Глобального фактчекинга. GFCN – это международная ассоциация, учрежденная ТАСС и «Диалог Регионы». На сайте globalfacthecking.com выкладываются расследования и опровержения, к составлению которых подключились более 30 экспертов из разных стран. Уже сейчас можно ознакомиться с материалами про медиасеть «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и про фейк финского журналиста, который приписал министру обороны США российскую почту. Все это в открытом доступе, и любой может проверить. Там, кстати, можно найти информацию и для тех, кто хочет присоединиться к ассоциации. Есть раздел с кодексом, с правилами вступления – все максимально прозрачно.

Раз уж мы начали разговор про платформы в контексте фейков, то про YouTube тоже стоит пару слов сказать. Эта площадка давно стала притчей во языцех, особенно когда речь идет о дезинформации. Только за 2024 год на ней не удалили более 67 тыс. противоправных материалов – в их числе ролики про якобы конфликты на религиозной почве и фейки об армии. Казалось бы, не удалил и не удалил. Но все это – не просто видео. Это вбросы, рассчитанные на эмоции. На разжигание. И да, на таких платформах просто так рассчитывать на сотрудничество не приходится. Именно поэтому и ведется активная работа по созданию площадок вроде GFCN, именно поэтому Россия и другие страны начали уделять огромное внимание цифровому суверенитету и развитию отечественных платформ. Да, этот процесс идет не очень быстро, но идет. И все больше стран начинает понимать то, что осознала Россия за годы СВО – западные компании способны отвернуться от тебя в любой момент, нарушив договорные обещания и сбежав в родные юрисдикции.

В следующий раз, когда увидите в инфополе что-то связанное с фейками, не считайте это чем-то несерьезным, мол, кто-то соврал. Это – часть большой информационной войны. И у России, к счастью, сегодня есть инструменты, чтобы защищаться. Есть законы, технологии, экспертиза. И что не менее важно – понимание, что правда и ответственность в сети должны стоять выше хайпа и паники.

Автор: член СПЧ, журналист, автор и ведущий программы «Итоги с Малькевичем» (ТВ-3), заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета (Запорожская область) Александр Малькевич.

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