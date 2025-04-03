Угроза для бизнеса: почему инвестиционный климат требует понятных правил игры

Волна «приватизации 2.0», а, точнее резкое увеличение дел об изъятии собственности в пользу государства, спровоцировала волну различных прогнозов экономических экспертов и аналитиков. Общественный деятель, политолог, генеральный директор «Центра региональной политики» Илья Гращенков считает, что вал прокурорских исков скорее напоминает работу огромной машины, которая добивается лишь достижения необходимых KPI без оглядки на последствия для такой чувствительной к любым проявлениям силовых методов сущности, как инвестиционный климат.

Гарантии безопасности инвестиций — один из базовых стимулов развития экономики, тем более, в условиях геополитической турбулентности и антироссийских санкций.

Впрочем, глава Генпрокуратуры Игорь Краснов недвусмысленно дал понять подчиненным, что, по его мнению, не все правонарушения относятся к таковым, за которые собственность нужно забирать безжалостно. И многие из ныне поданных исков этим критериям явно не соответствуют, демонстрируя явные «перегибы» и провоцируя ту самую панику.

Генпрокуратура добилась возвращения в собственность государства пяти стратегических предприятий, четыре из которых находились под зарубежным контролем, заявил генпрокурор Игорь Краснов на расширенной коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина. Но, во-первых, собственники, как объяснил генпрокурор, переводили прибыль и продукцию в недружественные юрисдикции, не инвестировали в инфраструктуру РФ, не выполняли соцобязательства и не платили налоги в полной мере.

«Изъятые из оборота деньги тратили на свои нужды, в ряде случаев за счет этих средств осуществлялось финансирование воюющих против нас украинских формирований, что прямо отражено в исках прокуроров и состоявшихся судебных решениях. Всего через суд мы обратили в пользу государства имущество стоимостью почти на 2,4 трлн рублей» — подчеркнул он.

Во-вторых, в конце выступления Краснов резюмировал, что подчиненным следует не только не допускать «использование частных предприятий вопреки государственным интересам». Но и, самое важное, на что нужно обратить внимание, «использовать все механизмы для защиты добросовестных предпринимателей». Он попросил добиваться выполнения мер поддержки, гарантированных бизнесу, а также снижения административной нагрузки.

То есть, он прямо успокоил Центральный банк, РСПП, Минэономразвития, выражающие открытое беспокойство по поводу гарантий инвесторам, в том числе зарубежным — руководство Генпрокуратуры сигналы слышит и своих подчиненных контролирует.

Так что не исключено, что маховик национализации «на местах», который был запущен, еще будет подвергнут ревизии. Ведь ни финансирования ВСУ, ни деятельности вопреки государственным интересам, ни нарушений налогового законодательства в истории ряда предприятий нет. Но даже беглый анализ многих исков совершенно отчетливо указывает на попытки использовать прокурорские проверки в бизнес-интересах конкурентов. Что ставит под удар репутацию не только самих силовиков, но и судебной системы. Подобный подход прокуратуры опасен для всего гражданского оборота, поскольку непременно ведет к нарушению его стабильности.

Указанное ставит под угрозу огромное количество бизнесов в России, которые приобрели свои активы десятки лет назад и полагаются на классические подходы судов. Яркий пример — ситуация вокруг АО «ПНТ».

Генеральная прокуратура ссылается на тот факт, что Михаил, Евгений и Полина Скигины установили контроль над стратегическим обществом АО «ПНТ» незаконно. Контроль Скигиных над АО «ПНТ» был выражен в приобретении 50% акций АО «ПНТ». При этом незаконность контроля, правовой точки зрения, по мнению прокуратуры, выражена в нарушении Федерального закона от 29 апреля 2008 г. N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

По мнению Генеральной прокуратуры, Скигины должны были получить предварительное согласие компетентного органа на установление контроля над предприятием. Вместе с тем, Скигины установили контроль над стратегическим обществом АО «ПНТ» в 2003-м году, когда получили в наследство акции от своего отца. Поскольку федеральный закон был издан спустя пять лет, после того как Скигины установили контроль над стратегическим обществом. Т.е. этот закон в 2003-м году еще не существовал. Юристы уверяют, что это соответствует логическому походу и о таком исключении в его применении прямо сказано в самом федеральном законе.

На местах маховик национализации «зацепился» лишь за один формальный пункт — гражданство Скигиных. В иске об этом так прямо и написано. На сегодняшний день они владеют акциями АО «ПНТ» через несколько компаний. Непосредственным 50% акционером, запись о котором содержится в реестре акционеров, является компания Туджунга. Других оснований для пересмотра прав собственности нет, но есть заявление в Генпрокуратуру участника корпоративного конфликта.

Разумеется, никто не оспаривает необходимость начатой Генпрокуратурой огромной работы. Но практика уже показывает, что без вдумчивого отношения к каждому случаю, руководствуясь принципом «не навреди», без выработки понятной инвесторам единой стратегии и правил игры, уже точно не обойтись. И сам генеральный прокурор говорит ровно об этом же.

Власти России неоднократно говорили, что необходимо устанавливать понятные правила для добросовестных инвесторов. И в данном случае мы видим пример, как инвесторы, соблюдая все пункты закона, тем не менее сталкиваются с возможностью национализации своих активов. К примеру, Только сам факт их иностранного гражданства является поводом для начала процедуры изъятия у них активов. А это недопустимо, так как ставит под угрозу весь бизнес в России.

Никто никогда в руководстве страны не заявлял, что наличие гражданства иного государства не может быть основанием для изъятия у собственника активов. В противном случае мы сами не соблюдаем свой собственный правовой режим. Постоянно говоря, что Европа окончательно «отвязалась», отнимая собственность у россиян, нарушая при этом все возможные договоры и «незыблемое» вековое право собственности, кто-то предлагает идти по тому же самому пути.

Автор — общественный деятель, политолог, генеральный директор «Центра региональной политики» Илья Гращенков.

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