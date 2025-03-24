Не в денежных, а в физических показателях: в чем главная польза бизнеса для страны

Эффективность работы компаний следует оценивать не только по бесконечному количеству финансовых и экономических показателей, но по тому, связывают ли они свое развитие с Россией, слышат ли слова президента РФ Владимира Путина о приоритете поставок на внутренний рынок, считает заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

Финансовые и экономические показатели работы важны. Но некоторые показатели, к сожалению, не прописаны ни в законах, ни в нормативно-правовых актах, ни в финансовых и экономических методических пособиях. Не всегда важные для страны моменты отражаются письменно — иногда их приходится неоднократно озвучивать, прежде, чем они примут письменную форму. Однако вежливые люди слышат и слушают первых лиц правильно и вовремя. Самый яркий пример — неоднократно повторяемые слова главы государства о приоритете поставок на внутренний рынок. Поручения президента есть, законопроекта нет. Это не означает, что о словах можно забыть. Встречно, если забыть — то никаких законных санкций не будет.

Компании, связывающие свое развитие с Россией, думают и слышат. Как это происходит — попробуем разобраться.

Нефтяная компания «Роснефть» — безусловный лидер российского ТЭК. «Роснефть» отчиталась о результатах работы за 12 мес. 2024 г. По итогам компания — крупнейший налогоплательщик страны, в 2024 году перечислила в бюджет РФ свыше 6,1 трлн руб. Это — исторический рекорд для рынка РФ. А если смотреть еще шире, то общие платежи, формируемые деятельностью «Роснефти», достигли 10 трлн рублей, то есть более четверти доходов федерального бюджета РФ.

Кроме того, по итогам года нефтяная компания увеличила выручку на 2,7% — до рекордного уровня в 10,1 трлн рублей, показатель EBITDA — достиг 3 трлн рублей, что также является рекордом в истории, чистая прибыль «Роснефти» по итогам 2024 года — составила 1,08 трлн рублей, этот показатель стал вторым по величине в истории; удельные затраты на добычу углеводородов составили 2,9 долл./бнэ. — ниже ориентира, указанного в стратегии «Роснефти». Это один из лучших показателей в мировой отрасли. Свободный денежный поток «Роснефти» остается положительным на протяжении уже 18 кварталов; рекордный уровень капитальных затрат по итогам года — 1,4 трлн руб.

Компания продолжает вкладывать средства в проекты по добыче. «Роснефть» — крупнейший в России независимый производитель газа, добыча в 2024 году достигла 87,5 млрд кубометров.

Компания непрерывно выплачивает дивиденды с 1999 года, число акционеров физических-лиц только за 2024 год выросло почти на треть — до 1,5 млн человек; «Роснефть» в 2024 году добилась роста основных финансовых показателей, несмотря на рост налогов, опережающую инфляцию, увеличение процентных ставок и усиление санкционного давления.

Выдающиеся результаты. Однако результаты работы компании больше видны на том рынке, на котором она присутствует. И не в денежных, а в физических показателях. Хотя, и в денежных тоже.

Стабильное снабжение российских потребителей качественным моторным топливом — один из основных приоритетов деятельности «Роснефти». В 2024 году нефтяная компания реализовала на внутреннем рынке 43,6 млн тонн нефтепродуктов, в том числе 13,1 млн тонн бензина и 18,1 млн тонн дизельного топлива.

«Роснефть» является активным участником торгов на товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). В отчетном году компания реализовала на бирже 10,1 млн тонн бензина и дизельного топлива, что в 2 раза выше норматива. Что такое норматив? Это минимальное количество моторного топлива, которое нефтяные компании обязаны продавать на бирже. Определяется это количество в процентах от объема производства. В 2013 году, когда впервые были введены нормативы, они составляли 5% от объема производства бензина и 3% — дизельного топлива.

Последняя корректировка параметров была проведена 1 марта 2024 года, когда обязательными стали нормы продажи по бензинам в 15% от объема производства, для дизельного топлива — 16% от объема производства, для сжиженных углеводородных газов в 7,5% от объема производства. При этом компании могу реализовывать 1% от объема производства на срочном рынке.

В 2024 году объем производства бензина в России составил 41,1 млн тонн, а дизельного топлива — 81,6 млн тонн. Большая часть производителей при поставках руководствуются нормативными показателями. Биржевая торговля, в том числе и на срочном рынке, имеет меньший потенциал развития в том числе и по причине недостаточных объемов, выставляемых производителями нефтепродуктов.

Позиция «Роснефти», когда продается на бирже в два раза больше, чем требуют регуляторы, уже нашла понимание рынка. Более того, «Роснефть» является крупнейшим игроком и по сути маркет-мейкером российского рынка нефтепродуктов. Причем, когда мы говорим о бензине и дизельном топливе, мы забываем еще значительный ряд нефтепродуктов на бирже, которые пользуются спросом и которые также компания выставляет: сжиженные углеводородные газы, мазут, авиационный керосин, нефтехимия.

Оказывается, чтобы быть полезным гражданам и рынку, не обязательно показывать финансовые результаты. Да и публикация финансовых результатов не всегда говорит о том, что компания внимательно относится к гражданам. Типичный пример — позиция банковской системы в последние месяцы, когда значение ключевой ставки и значения ставки по кредитам стали практически запрещающими для развития бизнеса. Однако банки тоже пытаются бравировать отчетами и своими финансовыми результатами.

Только у «Роснефти» получается быть первой и в финансовых результатах, и в биржевых торгах, где определяется рыночная, равновесная цена. Основная задача регуляторов рынка в процессе биржевых торгов — поддержать баланс, создать условия для того, чтобы оптовые цены не росли и не оказывали пагубного влияния на экономику страны.

Много ли банков работают с такой мотивацией или с такими пожеланиями от регуляторов? Остается только пожать плечами, о таких мы не слышали.

«Роснефть» является лидером не только показателях прибыли и размерах уплаченных налогов в бюджет. Лидер, причем неоднократный и единственный в последние годы в биржевой торговле. Нужно уметь вести бизнес, ориентированный на финансовый результат, но при этом не забывать о задачах государственных, о фактическом дотировании всей экономики страны за счет сдерживания цен на нефтепродукты. Мы еще не говорим о размере благотворительности, поддержке спорта, поддержке моногородов, населения и граждан, просветительской и экологической деятельности. Большая компания — большие и множественные дела. И такие же результаты. Можно завидовать. А нужно равняться.

Автор — заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

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