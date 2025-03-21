Получилось у русского Крыма, может получиться и у США

В самом начале своего правления 47-й президент США Дональд Трамп эффектно сбросил мировую шахматную доску со стола. Более 70 «революционных» указов по сути дела перевернули представления об американской политике, диктовавшей основы миропорядка в течение последних десятилетий. Политолог Илья Ухов объяснил, как присоединение Крыма и Севастополя к России помогло бороться с ВИЧ.

В сферу внимания Трампа вошли практически все значимые социальные, экономические, геополитические вопросы. Не исключением оказалась и тема борьбы со СПИДом – 27 февраля администрация Трампа объявила о полном прекращении финансирования Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), а до этого – о приостановке Чрезвычайного плана президента США по борьбе со СПИДом (PEPFAR), с 2003 года инвестировавшего в глобальное здравоохранение.

На деле они стали еще и инструментом политического давления на национальные правительства, что сполна испытала на себе Россия. По универсальным «лекалам» ЮНЭЙДС отрабатывала чаще всего катастрофически далекие непосредственно от медицины алгоритмы, нанесшие колоссальный ущерб во многих постсоветских государствах экспериментами с биобезопасностью. Самой очевидной их жертвой стала Украина – ставшая в итоге страной с самой высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией в Европе. Особые усилия были направлены на восточные территории, которые сегодня восстанавливаются уже российским здравоохранением.

России десятилетиями приходилось отстаивать в нелегкой борьбе с глобальными управленцами суверенный подход, оформленный в 2016 году в Государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ/СПИДа в Российской Федерации и основанный на достижениях выдающейся страновой вирусологической школы, покончившей со страшной пандемией оспы, на научных знаниях и сбережении культурно-ценностных традиций.

С акцентом на сбалансированные, адекватные профилактические меры: сохранение материнства и детства, ответственное отношение к риску и массовое тестирование на ВИЧ. Очевидные, доказательные результаты, полученные благодаря следованию этим и другим принципам Госсстратегии, стали по многим показателям лучшими в современном мировом здравоохранении и им признанными. Мы активно и широко делимся медицинскими знаниями о ВИЧ-инфекции с населением, тестируем несопоставимо больше, превращая тест на ВИЧ в абсолютную норму, а потому у нас рождаются здоровые дети и все нуждающиеся в лечении пациенты получают это лечение вовремя.

В 2021 году, когда Россия отмежевалась от ряда опасных положений новой декларации ЮНЭЙДС, The Washington Post разразилась статьей «У ООН есть план, как покончить со СПИДом к 2030 году. Но он не нравится России», предъявив серьезное обвинение в том, что Россия стала «тормозом на пути к окончательной победе над ВИЧ/СПИДом».

Против российского здравоохранения много лет назад действительно была развязана масштабная, организованная информационная война, основанная на «панической» манипуляционной статистике о миллионах больных ВИЧ-инфекцией, которых нет и сегодня, а тем более не было в 2000 году, когда подобные провокации в СМИ стали частью редакционной политики недобросовестных, финансово мотивированных изданий. Сегодня в буквально в одночасье весь мир узнал о механизмах работы американских агентств через целевые гранты НКО, подконтрольных журналистов, аналитиков и даже научные группы. До этого исторического момента идея катастрофической ситуации по ВИЧ-инфекции в нашей стране продвигалась в соответствии с классической фейковой тактикой.

А ставки были очень высокими: в качестве решения проблемы России предлагалось раннее секс-просвещение, легализация проституции и наркомании и принятие любых форм рискованного поведения как норму человеческой морали. То есть постепенное превращение нации в небытие.

Тема СПИДа в этом осмыслении оказалась чувствительной для республиканца Трампа. Прежде всего, в том, что финансирование ее развития по всему миру служило «рассадником» «гендерной идеологии», абсолютизировавшей права ЛГБТК («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)+. Показательно, что первый день своего второго президентского срока Трамп начал с подписания указа, по которому Соединенные Штаты будут признавать только два пола – мужской и женский. Он запретил, причем на всех «этажах» – от школ до тюрем, использование федеральных средств для «продвижения гендерной идентичности» и реализации программ «многообразия, равноправия и инклюзивности», иными словами, для манипуляции с половым самоопределением и навязыванием смены пола как абсолютной ценности.

Действия Трампа свидетельствуют о том, что в вопросах борьбы с ВИЧ/СПИДом неолиберальная система ценностных координат, так долго доминировавшая в глобальном сознании, изживает себя. ЮНЭЙДС, при всех влиятельных пропагандистских возможностях, в последние годы уже не могла скрывать собственную неэффективность и глубокий кризис. Ярким эпизодом стало экстренное совещание в Йоханнесбурге (ЮАР) в 2023 году, где статистические данные недвусмысленно продемонстрировали «шокирующий» (по словам самих организаторов), неконтролируемый рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции в мире: 1,5 миллиона новых случаев инфицирования ВИЧ в 2020 году вместо целевых 500 000 случаев. Фактически глобальные менеджеры ЮНЭЙДС расписались в банкротстве своей политики.

И если для самой ЮНЭЙДС и различного рода структур, близких к ней, дисквалификация и отказ новой администрации США в финансировании оказались шоком, то для России появился шанс перестать тратить силы на борьбу с насаждаемой разрушительной трактовкой антиСПИД-программ и направить все усилия на дальнейшее воплощение адекватных медицинских решений.

В этом плане страшно себе представить, что могло бы быть с Крымом, если бы он 12 лет назад не ушел под крыло России. Ведь под видом борьбы со СПИДом много лет ВИЧ-инфицированных наркозависимых, которые являются одной из основных групп риска в распространении инфекции, подсаживали на тяжелейшие наркотики (метадон) вместо профессиональной помощи. В итоге так называемая стратегия «снижения вреда» с иллюзией сдерживающего эффекта, наоборот, стала триггером для развития сложнейших эпидемиологических условий и трагического исхода для многих больных.

При этом закрытие данных программ в Крыму, где большая пораженность ВИЧ-инфекцией стала как раз следствием разрешенной «метадоновой» терапии, вызвало острую публичную реакцию: мол, «российская администрация» резко прекратила терапию опиоидами для людей, употребляющих инъекционные наркотики, и это привело к большим страданиям и смертям от передозировок и самоубийств.

Сегодня атаки пытаются обновить, заигрывая со словом «война» в контексте ВИЧ-инфекции. Однако эксперты заверяют, что давно готовы к такому негативному фону и он не влияет на эффективность госпрограмм.

Действительно, достаточно посмотреть на сегодняшние жизненно важные показатели в Крыму и Севастополе.

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией снизилась вдвое. На порядок вырос охват населения тестированием и специфичной антиретровирусной терапией: в Крыму лекарствами обеспечены практически 90% пациентов, а в Севастополе даже более 90%. Такие цифры не требуют экспертных комментариев и понятны обывателю.

При этом они востребованы как пример реально эффективной трансформационной практики авторитетными международными научными журналами и сегодня охотно публикуются, даже в условиях попыток блокирования России во всех гуманитарных областях.

К таким результатам отечественное здравоохранение пришло, внедрив, несмотря на сопротивление, в 2014 году специальную региональную программу по улучшению медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией. А ее естественными преемниками стали следующие присоединенные, исторически российские территории: Луганская и Донецкая Народные Республики, Запорожье и Херсонская область.

За короткий для столь сложной работы период в регионах уже организована полноценная антиСПИД-служба, налажена бесперебойная работа по лекарственному обеспечению и по ведению Федерального регистра лиц, инфицированных ВИЧ, решены даже самые сложные вопросы лабораторной диагностики. В ЛНР и Запорожье уровень тестирования вырос более, чем вдвое.

После введения Трампом ограничительных мер в отношении ЮНЭЙДС многие государства боятся лишиться финансирования антиВИЧ/СПИД-программ. Но нужно ли этого опасаться? Думается, что нет. Попытки «отмены» России Западом в вопросе борьбы со СПИДом в конце концов обернулись самоотменой. В прежних зонах ответственности ЮНЭЙДС начинают формироваться пространства здравого смысла.

В российской же модели сдерживания распространения ВИЧ/СПИДа он был заложен изначально и воплощался последовательно. От разумных, ориентированных на сохранение здоровья нации мер профилактики, через абсолютный доступ к массовому скринингу, до полноценного обеспечения пациентов бесплатной терапией и широкими возможностями социального сопровождения, включая равное консультирование.

Очевидно, что заразительным – в здравоохранении уж точно – должен быть не дурной, а созидательный пример. И красноречивый опыт русского Крыма в этом смысле является неоценимым.

Автор — политолог Илья Ухов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.