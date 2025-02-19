Оригиналом быть трудно: будущее дипфейков в России

Дипфейки уже давно вышли за рамки развлекательного контента. Сегодня их активно используют не только блогеры и создатели спецэффектов, но и те, чьи намерения далеки от безобидных. Заместитель исполнительного директора — руководителя аппарата Ассоциации юристов России, член Общественного совета при Минцифры России Алан Лазаров отмечает, что с каждым годом данная технология все чаще становится инструментом обмана и злоупотребления доверием, а также находит применение в преступлениях – от мошенничества и вымогательства до клеветы и распространения фейковых новостей.

Особую опасность представляет использование дипфейков в публичных призывах к противоправным действиям или распространении заведомо ложной информации. Последствия могут быть крайне серьезными – как для отдельных людей, так и для государства в целом. Именно поэтому уже сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы сделать использование дипфейков отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Как отметил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, этот вопрос активно прорабатывается с правоохранительными органами: «С коллегами мы обсуждаем, что использование дипфейков станет отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Нам кажется, что это правильно».

Но одного ужесточения наказания недостаточно. Чтобы действительно бороться с угрозой, нужны эффективные инструменты выявления фальсификаций. Пока технологии дипфейков развиваются семимильными шагами, важно, чтобы и механизмы их распознавания не отставали. По словам главы Минцифры, России нужны свои собственные приложения, которые позволят в реальном времени выявлять подделки и не давать злоумышленникам вводить людей в заблуждение.

Сегодняшнее законодательство не успевает за цифровыми угрозами, а правоприменительная практика зачастую оказывается неготовой к таким вызовам. Как и в случае с телефонным мошенничеством, борьба с дипфейками требует системного подхода. Очевидно, что незаконное использование этой технологии напрямую связано с вопросами защиты персональных данных и биометрии. А это уже цепная реакция: регулирование одной проблемы автоматически приводит к необходимости корректировки целого ряда других правовых норм.

В конечном итоге задача законодателей – создать не просто реактивные меры, которые «латают дыры» в защите граждан, а выстроить комплексную систему регулирования, способную предугадывать риски и оперативно адаптироваться к новым технологическим вызовам. В противном случае высока вероятность того, что поспешные или не до конца продуманные решения приведут к правовым коллизиям и злоупотреблениям.

Будущее технологий дипфейков – это не только риски, но и новые возможности. Главное – научиться их контролировать, пока они не вышли из-под контроля.

Автор — заместитель исполнительного директора — руководителя аппарата Ассоциации юристов России, член Общественного совета при Минцифры России Алан Лазаров.

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