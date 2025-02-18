VPN: защитник или цифровой «крот»

Виртуальная частная сеть (VPN) нередко воспринимается как спасательный круг, который помогает защитить данные и обойти блокировки. Но вот парадокс – именно он представляет серьезную угрозу для безопасности пользователей. И это не просто «страшилка», а объективная реальность, которую нельзя игнорировать, считает член Общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

Начнем с главного: многие VPN-сервисы, особенно бесплатные, не такие уж и безопасные. Они могут собирать и продавать персональные данные третьим лицам. Исследования показывают, что почти 39% бесплатных VPN для Android содержат вредоносное ПО, а утечки IP-адресов затрагивают до 84,5% таких сервисов. Более того, эксперты прогнозировали, что к 2025 году 80% бесплатных VPN будут отслеживать действия пользователей, а продажа данных достигнет 60%.

Безобидные на первый взгляд VPN-приложения автоматически устанавливают на устройство вредоносное ПО, которое может «слить» вашу личную информацию. Не зря Роскомнадзор уже предупреждал россиян, что бесплатные VPN – потенциальная угроза утечек персональных данных.

Вот лишь несколько тревожных примеров: в мае 2023 года сервис SuperVPN случайно раскрыл более 360 миллионов записей, включая email-адреса, реальные IP, геолокацию и данные о подключениях к серверам. А в 2021 году в даркнете продавали базу данных 21 миллиона пользователей бесплатных VPN-приложений, таких как GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN. В ней были логины, пароли, адреса электронной почты, а также информация об устройствах пользователей.

Наше государство осознает всю серьезность угроз, исходящих от VPN-сервисов, и предпринимает решительные шаги, чтобы оградить граждан от потенциальных рисков, связанных с их использованием. Так, в России с 1 марта 2024 года действует запрет на распространение информации, популяризирующей средства обхода блокировок для доступа к противоправному контенту. Согласно статистике, которой со мной поделился Роскомнадзор, в 2024 году ведомство направило требования об удалении запрещенных материалов более чем к 7,3 тыс. сайтов или интернет-страниц. На данный момент, как уточняет РКН, с 6,3 тыс. страниц запрещенные материалы удалены, доступ к еще 1 тыс. сайтов или страниц ограничен. За тот же период было заблокировано 88 VPN-сервисов.

Один из главных аргументов в пользу VPN – возможность доступа к иностранным платформам и сервисам. Но давайте задумаемся: так ли они незаменимы? В России есть свои альтернативы – не менее функциональные, наполненные контентом, интегрированные в локальные экосистемы и доступные без ограничений и потерь в скорости. Музыка, кино, соцсети, облачные хранилища, мессенджеры – практически для каждой потребности есть отечественные аналоги, которые не требуют обходных маневров и не ставят под угрозу ваши данные. Вместо поиска небезопасных способов доступа к зарубежным платформам, которые могут в любой момент усложнить жизнь пользователям из России, логичнее выбрать наши сервисы, которые работают стабильно, безопасно и полностью адаптированы под местные условия.

Что мы имеем в итоге? VPN – не «волшебная палочка», которая делает вас невидимым в интернете. Напротив, после неизбежной утечки данных сведения о вас и ваших предпочтениях окажутся доступны широкому кругу лиц, в том числе рекламодателям и мошенникам. Поэтому, прежде чем скачивать очередной VPN, стоит задать себе вопрос: нужен ли он вообще, если есть удобные, безопасные и легальные российские сервисы, доступные без «танцев с бубном».

Автор — член Общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

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