Остаться должен только один: почему США противостоят китайским ИИ-разработкам?

Инициатива появилась после громкого успеха китайского чат-бота DeepSeek, который обрушил акции многих технологических компаний и снизил капитализацию производителя графических процессоров Nvidia на $600 млрд.

С одной стороны все очевидно – американцы не хотят видеть конкурента в лице Китая, поэтому препятствуют любым разработкам в сфере ИИ со стороны «Поднебесной». Но я уверен, что финансовый интерес далеко не на первом месте.

США понимают, что ИИ – не просто помощник, а инструмент глобального контроля. Новый законопроект, который грозит 20 годами тюрьмы за сотрудничество с китайскими ИИ-технологиями, это прямое доказательство того, что в Вашингтоне явно боятся не «угрозы безопасности». Они десятилетиями собирали данные пользователей через свои соцсети, почтовые сервисы и поисковики, но никого это особо не волновало. А теперь, когда Китай создает собственные продвинутые модели ИИ, «внезапно» выясняется, что передача информации – страшный риск.

ИИ – самый мощный инструмент сбора данных, который когда-либо существовал. И вопрос теперь не в том, использовать его или нет, а чьим решениям доверять. США не хотят уступать китайцам монополию на сбор информации, потому что прекрасно знают: кто владеет данными, тот владеет миром. Пока Вашингтон запрещает своим военным даже приближаться к китайскому DeepSeek, Microsoft тут же выкладывает его модель в Azure AI. Двойные стандарты? Скорее попытка контролировать поток данных, не давая Китаю стать лидером.

Уже сейчас повальное использование нейросетей во всех сферах жизнедеятельности неизбежно – во многих случаях это быстрее, удобнее и дешевле. Давайте представим, что в таком будущем будет со странами, у которых нет своих мощных ИИ-разработок. Они окажутся в той же зависимости, в какой уже оказались с соцсетями, поисковиками и облачными сервисами. Либо ты принимаешь правила игры и доверяешь свои данные иностранным компаниям, либо остаешься в технологическом прошлом. В какой-то момент отказаться от ИИ будет так же нелепо, как сегодня отказаться от интернета. И если у страны нет своего искусственного интеллекта, значит он будет американский или китайский – третьего не дано.

К счастью, на нашем рынке представлены свои соцсети, ИИ-модели и облачные платформы. Пока кто-то продолжает зависеть от решений Google, OpenAI или Microsoft, у нас развиваются отечественные LLM и специализированные решения для бизнеса. В России вовремя поняли простую истину, что суверенный искусственный интеллект – не вопрос технологий, а единственный способ избежать зависимости от иностранных решений в будущем.

Автор — член Общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

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