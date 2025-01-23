Изменения планетарного масштаба: консерваторы по всему миру пытаются усвоить уроки Путина

Выпуски новостей фиксируют изменения планетарного масштаба. Изменения накапливаются постепенно, а проявляют себя в катастрофических сценариях. И мы сегодня видим окончание сценария, написанного в 70-х в США и реализованного в начале 90-х. Удар Орешника обозначил окончание раунда, и Америка проиграла этот раунд. Если б не проиграла, то не было бы этого обсессивно компульсивного трамповского повторения «Make America Great Again», не было бы этого опереточного возвращения на политические подмостки по заветам Терминатора.

Трамп пришел к власти не потому, что одноэтажная Америка устала от культурного марксизма, от metoo, BLM, 36 радужных гендеров и прочей глобалистской повесточки. Нет, конечно. Трамп выиграл выборы потому, что дорвавшиеся до власти постаревшие хиппи и повелители доткомов из Силиконовой долины развязали серию войн, в которых Америка проиграла. Проиграла нечто большее, чем военное столкновение. Америка проиграла будущее. И американцы поняли это инстинктивно: от элит до техасских реднеков. Ставка на красное, на болтунов-глобалистов проиграла. И американские элиты решили назначить виновных. Они декларировали, что войну проиграла ненастоящая Америка. Америка Джорджа Флойда, Джефа Безоса, слабоумного дедушки Байдена, обезумевшего Голливуда и педофила Паффа Дэдди. Вот, сказали они, теперь в дело вступает Настоящая Америка, Америка Трампа, Маска, Харлей Дэвидсона и ковбоя Мальборо.

Но давайте зададимся простым вопросом: где и с кого начались процессы, которые сегодня сломали хребет культурному марксизму в политике? С чего начался крах и катастрофа повестки? Где и когда треснул «мир, основанный на правилах»? Ограбление стран на руинах СССР, удары по Белграду, цепь бесконечных войн на Ближнем Востоке… Нет, не то. Тот мир треснул в тот момент, когда Путин произнес свою Мюнхенскую речь. О, помните, как они смеялись тогда? Ну как, сейчас им смешно? А ведь именно с Путина началось возвращение серьезности в мировую политику. Это наш президент тогда обозначил позицию, а затем шаг за шагом реализовал то, о чем говорил. Какой шок это вызвало в мире профессиональных политических болтунов!

А ведь Путин не выдумывал ничего нового в политике. Наоборот, он вернулся сам и вернул весь мир к теме неизбежности политических и военных последствий. Путин вернул планету в мир причинно-следственных связей, где у слов и действий бывают результаты и последствия. Древнее русское «иду на вы» Святослава стало грозной реальностью современности.

Глобалисты делали ставку на демобилизацию обществ, на демобилизацию мира. Объявляя «конец истории», престарелые хиппи грезили мармеладной полянкой, на которой глобалисты станут вечно доить бездумных и бессмысленных радужных единорогов. Трамп в Америке и трампизм в Европе - это просто реакция на то, что Путин мобилизовал глобальный юг и отменил конец истории. Вот так, невольно Россия вновь оказалась впереди планеты. Не в технологиях, не в искусственном интеллекте, а в уровне осознанности и взрослого отношения к геополитике.

Трамповское «Make America Great Again» лишь тень фразы «Россия поднимается с колен», произнесенной впервые основателем «Русской партии», писателем Марком Любомудровым на пороге 50-х и 60-х годов. Тогда, «из под глыб» советской идеологии, стремившейся отменить народы, его голос прозвучал глухо, почти неслышно. В начале 90-х фразу повторил Ельцин, тогда ее обсмеяли с удовольствием. Потом ее повторяли как заклинание многие. Поэты пытались заколдовать ею реальность как это делали Летов и Тальков, политики от Алксниса до Жириновского заколдовывали ею электорат. В 1999 году ее впервые произнес Путин. Потом этот образ вернулся уже в виде политической логики в мюнхенской речи. И миру стало не до смеха.

Русские вернулись. Это поняли все. Русские всегда возвращаются. Даже если их побили и думали, что убили насовсем. Русские одерживают первую большую победу после позора 1991 года. Речь не об Украине, конечно. Мы не искали крови свинопасов, которые возомнили себя «лыцарями» на службе коварной старухи Европы. Мы только что свернули шею партии глобального хаоса. Это действие планетарного масштаба, с которым теперь придется считаться всем. Повсюду в мире герои порядка занимают место агентов мирового хаоса, преодолевают неопределенность. Но что же дальше?

У наших правых принято любить Дональда Трампа. Празднуя победу Трампа, они празднуют победу героя порядка над хаосом. Сомнительная радость. Ведь на фоне самоубийства Европы, отказавшейся от христианства, от идентичности, от самой себя, Россия и США - единственные ее наследники, способные всерьез бороться друг с другом и не только за экономическое и политическое наследство, но и делить право на духовное первородство.

Книга Бытия описывает Исава, любимого сына Исаака, «человека полей», как противоположность любимцу Ревекки, вкрадчивому Иакову, «живущему в шатрах» (Быт. 25:27). Исав продал своё право первородства за чечевичную похлёбку брату Иакову. Красная чечевица, применяемая для приготовления похлёбки, дала ему новое имя Едом, то есть красный: «И сказал Исав Иакову: дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От сего дано ему прозвание: Едом.» (Быт. 25:30)

Мы вкусили «красное» в 1917 году, и чуть не погибли как народ. Исцелились потом через Голгофу Войны. И снова попробовали «красное» в либеральном троцкистском изводе в 1991 году - и снова чуть не погибли. Тогда, в девяностых, мы думали, что меняем Отечество на джинсы и кока-колу. Но в реальности дела обстояли еще хуже: мы меняли наше первородство на красные идеи. Дважды мы отказывались от собственной истории, да вообще от историчности собственного сознания меняя его на условное экономическое благополучие. И нам сейчас главное вновь не оказаться в роли Исава.

Война не закончится. Она продолжится. И теперь это будет война за европейское политическое, экономическое, и самое главное - за духовное наследство. Это будет война за право называть себя последней белой христианской цивилизацией. Поэтому вредны и опасны для России все те, кто сегодня бездумно щебечет про ордынское преемство, про то, что русские - это «белые негры». Все они от евразийцев до Прилепина снова предлагают нам вкусить «красное», подтачивая тем самым идею русского первородства.

Политики Запада раньше смеялись над нашими словами и требованиями, но теперь им не смешно. БРИКС, «глобальный Юг» - это ведь не только политические и экономические проекты. Это не ситуативные союзы. А что тогда?

Еще один урок миру. Путинская многополярность — это декларация того факта, что нет столбового пути в ослепительное будущее. Каждая цивилизация имеет право на свой собственный путь к развитию, и пока эта цивилизация не совершает планетарного преступления, она имеет право на этот путь, и никто не вправе учить, наставлять, запрещать, заставлять. Трамп со своим американоцентризмом, с возвратом к доктрине Монро соглашается с предложенной Россией рамкой, пытаясь лишь выкружить себе преференции в рамках своей геополитической ниши, отказываясь при этом от глобальной претензии США на политическую истину в последней инстанции, да и вообще от понятий «добро» и «зло» в международной политике. Конечно, это не значит, что мы не схватимся с США.

Схватимся неизбежно, но на иных уже условиях и в других конфигурациях. Мы можем хорошо относиться к американцам, американские элиты могут с симпатией воспринимать русских, читать Достоевского и преклоняться перед русским балетом. Но они понимают, что в Большой Игре на доске останется только один проект. Проигравших сотрут в порошок жернова исторической неизбежности. Скоро прозвучит гонг, отмечающий начало следующего раунда. Трамп - опасный и умный враг, опирающийся на промышленный капитал. Нам не понравится эта война. Потому, что наш оппонент понимает главное. Знает в чем наша уязвимость.

Страны мира граничат между собой, но только Россия граничит с Небом. С Севером. С полярной ледяной бездной, с Космосом. Именно в этой опоре на инобытие русские всегда черпали силу для своего возрождения. Для победы над смертью. Эта наша связь с инобытием прорывается в оброненном главковерхом замечании «мы попадем в Рай, а они просто сдохнут». И все самые умные и опасные наши враги знали, что русских недостаточно обескровить и ограбить, недостаточно победить на поле боя, взяв на штык города и земли. Наша смерть лежит на пересечении двух поражений - физического, военного, которое сделает бессмысленным знаменитое «русские не сдаются» и метафизического, где русская мечта об инобытии будет сокрушена другим инобытийным проектом или обнулится сверхрациональностью.

Французы эпохи Наполеона несли нам на кончиках штыков ядовитые плоды, русскую мистику хотели отравить холодным рацио Просвещения. Мы ответили московским Пожаром. Москвичи сожгли свою древнюю столицу и покинули догорающие руины. Французы проиграли.

Немцы, одержимые смертью и собственным инобытием пришли к нам не только с танками и стальными дивизиями СС. Они несли на флагах доктрину вечного льда и темные мечты Вернера Фон Брауна. Но у нас была собственная мечта о Космосе, были Вернадский, Циолковский, Королев. Был, в конце концов, Алексей Толстой со своей Аэлитой. Немцы проиграли.

Англосаксы всегда были слишком практическими людьми и, должно быть, где-то в самой глубине своего бессознательного понимали, что никак не смогут противопоставить свою меркантильную расчетливость русскому инобытию. Наверное, поэтому мы практически и не сталкивались в прямых конфликтах. Помните фразу «Я не могу предсказать вам действия России. Это загадка, завернутая в тайну и помещенная внутрь головоломки; но, возможно, есть ключ. Этот ключ — русский национальный интерес.» Это сказал в 1939 году Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании, герцог Мальборо и один из умнейших людей своего времени. Британский практический мозг так ничего и не понял, попытавшись все свести к «национальному интересу».

Они и до сих пор так ничего и не поняли. И поэтому снова пытаются свести все к загадке «русского национального интереса», о котором уже год щебечет по-русски их ручной попугай Алеша Арестович. Времена меняются, и теперь они понимают, что столкновение неизбежно, понимают, что у самих у них недостает глубины чтоб противопоставить ее русскому инобытию. Они уже ведут темпоральную войну в прошлом, в будущем, в настоящем, отрывая нас от нашего первородства, от истории. Маск заявляет себя наследником Королева и Циолковского, не Вернера фон Брауна, отца лунной программы США, а русских инженеров и мыслителей. Трамп делает ставку на искусственный интеллект, на Украине против нас уже воюют ИИ технологии Palantir, разработанные Питером Тилем, профессиональным философом со стенфордским дипломом. Кажется англосаксы, наконец нашли свой инобытийный проект: космическая колонизация + черное зеркало нейросетей. Это то с чем придется столкнуться нам в ближайшие 50 лет. Ах да, чуть не забыл. Они хотят Север. Символический Север и географический.

Они умны и они учатся. У нас. Будучи нищими в области исторического сознания, они осознали свою нищету. Это возвратное трамповское «сделаем Америку снова великой» органически связано с внезапно осознанной правыми консерваторами историчности США. С травмой разрушаемых в угоду повестке памятников. И вот, там, где не справился герцог Мальборо, в дело вступает одноименный ковбой. Трамп возвращает Мак Кинли историческое имя. И снова американцы берут урок у русских. Карсон Такер с недоумением слушает исторический экскурс Путина о средневековой Руси, никак не понимая к чему это, но путинский урок истории на практике становится мастер-классом по введению в историчность политического мышления. И республиканцы усвоили этот урок. Они понимают, что в борьбе за первородство не сможет победить тот, кто не имеет исторического сознания, и, что важнее, исторического бессознательного.

В этой войне нет «ветхих воспоминаний» и «бесполезного антиквариата». Все это драгоценный исторический ресурс - Память, умелое использование которой способно принести Победу. Америка при демократах не жила во времени. Она воевала и жила в пространстве. Путин научил Америку жить во времени. Америка осознала себя как традицию. Конечно, их время другое, не такое как наше. У них вообще все другое, поэтому границы будущего противостояния между русским и американским консервативным сознанием можно очертить как систему противопоставленных друг друг идеологических интуиций каждая из которых будет иметь свое политическое, экономическое, научное, культурное измерение.

Глобалистский постмодерн последние полвека потратил на то, чтобы демобилизовать мир. Сегодня мы видим наглядно, как мобилизуются все те, кого глобалистам не удалось утопить в теплой ванной комфорта, идеологической пустоты и экономического благополучия. Как эти живые культуры сосредотачиваются чтобы предложить миру свои мобилизационные проекты. И речь, конечно, не только о военной, политической и экономической мобилизации, речь о мобилизации духовного, культурного, научного потенциала стран и цивилизаций. Настала эпоха конкуренции мобилизационных проектов (джихадистского, прогрессистского, дальневосточного, русского), на фоне которых развернется драма борьбы за первородство между США и Россией.

Старая фукуяма сломалась, и пока глобалисты не приволокли новую, конец истории отменяется, игра продолжается. «Только когда Все умрут, тогда закончится большая игра.» - сказал Киплинг, один из немногих англосаксонских мудрецов. И вот над телом мертвой Европы русские готовятся сыграть партию в мистические шахматы, американцы в технологичный покер, но, когда палец указывает на небо, дураки не смотрят на небо, они смотрят на палец.

Им интересно, зиганул ли Илон Маск.

Автор — кандидат философских наук, художник, рядовой русской армии Антон Беликов.

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