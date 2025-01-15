Удобство и безопасность: ради чего стоит переходить на отечественные онлайн-платформы

Когда речь заходит об интернете, часть россиян до сих пор по привычке тянется к зарубежным онлайн-площадкам. Однако эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), руководитель проекта «Технологии» «Российской газеты» Олег Капранов отмечает, что времена изменились. По его мнению, сегодня выбор в пользу отечественных онлайн-платформ — это не просто вопрос предпочтений, а осознанная необходимость. Дело даже не в политике, а в удобстве и безопасности.

Во-первых, важно помнить про защиту персональных данных. Зарубежные платформы хранят информацию за границей и работают по своим правилам. Это значит, что человек, в случае утечки или кражи его персональных данных, не сможет защитить свои права. При этом полагаться на защиту данных от зарубежных платформ не стоит.

Уже было много случаев, когда подтверждалось то, как западные ИТ-гиганты халатно относятся к защите персональных данных своих пользователей. А там, где они следуют нормам местного законодательства, мы видим, как эти нормы, а следовательно, и политики компаний, меняются по щелчку пальцев.

Отечественные онлайн-платформы, напротив, работают в рамках российского законодательства и намного серьезнее относятся к защите персональных данных.

Во-вторых, стоит упомянуть стабильность работы. Например, перебои в работе уже отчетливо наблюдаются с Gmail. Или, к примеру, проблемы с YouTube из-за того, что Google перестал обслуживать свое оборудование в России.

Отечественные платформы, наоборот, нацелены на локальный рынок и на лояльность российских пользователей. Поэтому наши ИТ-компании уделяют особое внимание стабильной работе своих продуктов.

Еще один важный момент — адаптация под пользователей. Мы привыкли мириться с тем, что многие западные площадки не учитываю потребности россиян. Чего стоит хотя бы их работа с русским языком. То поисковая система не понимает контекст, то алгоритмы площадок скрывают или продвигают контент, исходя из своих представлений о «нужном» и «ненужном». Наши платформы изначально создаются с учетом локальных особенностей, что делает их гораздо удобнее. Кроме того, расхваленные политики модерирования зачастую отдаются на откуп очень специфичной публике, например из числа жителей стран Восточной Европы с враждебным отношением к гражданам России и соответствующими действиями.

Конечно, нельзя не упомянуть про экономическую сторону. Используя отечественные платформы, российские пользователи поддерживают развитие ИТ-отрасли нашей страны, тем самым укрепляя ее цифровой суверенитет. Для развития цифровых сервисов важен принцип так называемого маховика данных: чем больше пользователей, тем больше данных, тем более эффективно развиваются платформы, сервисы, рекомендации, реклама и многое другое.

Наконец самый очевидный аргумент — безопасность. За последние годы стало совершенно ясно, что многие иностранные платформы следуют не только своим коммерческим интересам, но и определенной идеологической повестке. Мы уже видели примеры блокировок аккаунтов, удалений контента без объяснения причин, манипуляций с алгоритмами. Тогда почему мы должны зависеть от чужих ИТ-решений, если можем пользоваться своими?

Ответ прост — не должны, поскольку отечественные платформы уже давно готовы предложить пользователям удобный интерфейс, много полезного и интересного контента, различные функции и безопасную онлайн-среду.

Автор — эксперт РОЦИТ, руководитель проекта «Технологии» «Российской газеты» Олег Капранов.

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