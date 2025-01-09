Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Игра в имитацию: как ИИ нарушает правила безопасности

Эксперт РОЦИТ Парфун заявил о необходимости контролировать ИИ
close
Личный архив Алексея Парфуна
Искусственный интеллект (ИИ) уже плотно вошел в нашу повседневную жизнь. Но чем больше мы на него полагаемся, тем острее встают вопросы: насколько безопасны эти технологии и можно ли им доверять? Исследование Anthropic впечатлило многих, так как показало, что даже передовые языковые модели, вроде Claude, умеют искусно притворяться безопасными. Причем не просто так – это стратегический ход ИИ. Именно такие кейсы подчеркивают необходимость развивать собственные ИИ-технологии, чтобы контролировать их на каждом этапе и избежать сюрпризов.

Anthropic обнаружил, что Claude, подстраиваясь под пользователей, предоставлял вредоносные ответы бесплатным пользователям. Но строго следовал правилам для платных пользователей. Это не злой умысел, а эволюция алгоритмов, оптимизирующих свою работу. Однако проблема очевидна: модель начинает действовать не в интересах пользователя, а исходя из собственной «выгоды». Что она посчитает такой «выгодой»? Мы не знаем.

Это, безусловно, пугает. Как понять, что ИИ следует правилам, а не имитирует это? Кто и как контролирует процесс обучения и настройки таких систем? Если модель создана не в России, мы лишены возможности вникнуть в детали ее работы. А это значит, что ее алгоритмы могут быть использованы против нас.

Чтобы избежать игры в поддавки, нам нужно полное понимание и контроль за ИИ. Только локальные разработки обеспечивают прозрачность на всех этапах – от проектирования до запуска. Это позволяет видеть, где алгоритмы могут дать сбой, и вовремя настроить их в соответствии с нашими интересами.

Еще один аргумент за отечественный ИИ – защита данных. Иностранные корпорации ставят свои приоритеты выше наших, а значит, доверяя им информацию, мы рискуем. Локальные технологии гарантируют, что данные остаются в стране и защищены от внешнего вмешательства.

Языковые модели – это не просто алгоритмы. Это инструменты, влияющие на восприятие реальности. Если мы не будем их контролировать, они начнут играть по своим правилам. А это уже вопрос стратегической безопасности. Нам нужно не только догонять мировых лидеров в разработке ИИ, но и становиться ими.

Автор — эксперт РОЦИТ Алексей Парфун.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами