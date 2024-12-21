Новый взгляд на звезду: что ждет гостей петербургской выставки «Виктор Цой.Легенда»

Петербург ждет роста числа туристов на новогодние праздники. Гости культурной столицы смогут насладиться множеством рождественских мероприятий. Однако куратор коллаборации с группой «Кино» департамента маркетинга и коммуникаций Сбера Екатерина Мырча порекомендовала посетить в том числе уникальную выставку «Виктор Цой.Легенда», которая проходит в пространстве «Севкабель Порт», и рассказала, как это можно сделать с максимальной выгодой.

Выставка «Виктор Цой.Легенда», представляющая зрителям хроники рождения и становления группы «Кино», была открыта в Петербурге 16 декабря. Она стала продолжением экспозиции «Виктор Цой. Путь Героя», прошедшей в московском «Манеже» в 2022 году. Новая версия — расширенная, «режиссерская», созданная при участии семьи музыканта и его близких (креативный продюсер выставки — сын легендарного музыканта Александр Цой) и Бюро «Planet9».

За два года подготовки организаторы проявили креатив, переосмыслили формат выставки и предложили иной подход и взгляд на творчество Виктора Цоя в контексте места и времени. Городу отведена ключевая роль, показана связь творчества Цоя и его жизни в Санкт-Петербурге.

СберСпасибо и компания «Афиша» дарят всем желающим возможность посетить выставку, оплатив 99% от стоимости билета бонусами Спасибо.

Экспозиция происходит в пространстве площадью более 3 тыс. кв. м., разделенного на 13 залов, которые раскрывают разные грани и стороны личности артиста. Это квинтэссенция источников вдохновения Виктора Цоя в лице таких легенд как, актеров Джеймса Дина и Брюса Ли, художников Кита Харинга и Жана-Мишеля Баскии, а звучание звезд Новой волны и Ленинградского рок-клуба позволят гостям выставки узнать его как музыканта, поэта, художника, и икону стиля.

Нам было важно соприкоснуться с наследием группы «Кино» и Виктора Цоя, поддержать в качестве спонсора создание этого исторически значимого культурного проекта, который сможет радовать и вдохновлять многих людей. Руководствуясь этими целями, мы разработали платежные карты и стикеры в стиле группы «Кино».

Это первый опыт банка в работе с музыкальными артистами в области совместного брендирования карт.

Всего было создано 4 вида дизайна карт и 3 вида дизайна стикеров, их можно приобрести в приложении Сбера или на специальном лендинге коллаборации.

Напомню, что выставка продлится в Санкт-Петербурге до конца марта. В первый месяц весны гостей будет ждать сюрприз в виде возможности получить на месте карту с эксклюзивным дизайном в стиле группы «Кино».

Также мы представляем гостям специальный проект «Звезда в каждом»! В пространстве «Звезда в каждом» гости могут получить интересный опыт, связанный с творчеством Виктора Цоя, интерпретируя его с помощью современных технологий и необычных арт- объектов.

В специальной зоне от СберПрайм, доступ в которую предоставляется при наличии этой подписки, гости могут оказаться на виртуальной выставке с картинами Виктора Цоя, где все картины оживают под музыку «Кино» и делают каждого непосредственным участником происходящего.

Партнер подписки СберПрайм, маркетплейс «Мегамаркет», создал уникальную подборку товаров «В стиле Цоя», а «Мегамаркет» в течение 2 месяцев выпустит эксклюзивную коллаборацию мерча с художником Витей Повезло, в которой будут представлены одежда и аксессуары и неожиданные элементы интерьера .

Приобрести мерч на выставке можно будет в зоне «Мегамаркета», отсканировав QR код с экранов умных телевизоров Сбера. Забрать его можно в сувенирном магазине выставки, а также в специальном разделе «В стиле Цоя» на сайте или в приложении «Мегамаркета».

В пространстве партнера подписки СберПрайм, HiFi-стриминга «Звук», в конце декабря гости смогут услышать послания с цитатами из песен группы «Кино», озвученные популярными артистами. Среди них — BuRiTo, Seville (Artik&Asti), Мари Краймбрери, Леша Свик, ST. Аудиопослания сопровождается специальным визуальным рядом, создавая эффект полного погружения.

Для тех, у кого не получится посетить выставку, «Звук» сделал специальную подборку со всей музыкой, а также книгами о группе и Викторе Цое.

В рамках пространства онлайн- кинотеатра Okko, партнера СберПрайм, гости выставки могут буквально попасть в атмосферу культовых фильмов о Викторе Цое и сделать памятное фото. Посмотреть фильмы с участием Виктора Цоя и картины, созданные по мотивам его творчества, можно в специальной коллекции от Okko.

Нейросеть Kandinsky, разработанная Сбером для генерации изображений и видео по текстовому описанию, представила картины, созданные современными диджитал- художникам с использованием нейросети.

Диджитал- художники были выбраны по результатам конкурса, проведенного в ноябре в группе Kandinsky в ВК. Цель конкурса — популяризация молодых талантов.

Все аудиосопровождение пространства «Звезда в каждом» осуществляют умные колонки SberBoom, гостей также удивит специальный арт- объект, современная интерпретация на тему «алюминиевых огурцов». Также в конце декабря и начале январе у гостей выставки появится уникальная возможность купить лимитированную серию колонок с эксклюзивным брендингом группы «Кино».

Программа лояльности Сбера, СберСпасибо предоставила всем гостям приятный бонус.

Гости выставки могут оставить послание другому гостю выставки на эксклюзивных открытках с изображением картин Виктора Цоя. Более 60 тыс. пожеланий уже нашли своих адресатов.

В рамках пространства «Звезда в каждом» «Афиши Daily» также удивит гостей эксклюзивным видео-эссе о творчестве группы «Кино» и предоставит гостям возможность выиграть мерч выставки.

В специальной караоке-будка от «Афиши», гости смогут спеть любимые песни группы и получить запись своего выступления.