Любовь к человеку и Родине: чем подкупают герои сериала «Комитет»

Глубинное отторжение собственной страны, отказ от отождествления с нею начинается с какого-то системного эмоционального надлома человека. К такому выводу пришел политолог Илья Ухов, посмотревший отечественный телесериал «Комитет». Эксперт считает, что этот сериал надо смотреть обязательно. Это проект он про любовь, про служение и про безусловную веру в правоту своего дела.

Когда ребенок плачет — это плохо, а когда смеется — хорошо. Такой нехитрый, но вместе с тем очень жизненный и правдивый девиз одного из героев отечественного телесериала «Комитет» можно смело выносить в эпиграф этой рецензии.

Сюжет о переплетениях судеб, служебных дел и глубоких размышлений о судьбах страны начинается в далеком уже 1967 году, когда простой рабочий на заводе оказывается свидетелем вооруженного ограблений сберкассы. Благодаря его отважным, а главное быстрым действиям в прямо скажем нестандартной обстановке грабители нейтрализованы — а сам он попадает «на карандаш» (в положительном смысле) в местные органы КГБ. Чтобы избежать дальнейших спойлеров — сериал надо смотреть обязательно — скажу лишь, что двое других главных героев сериала также проходят довольно тернистый путь в оперативники комитета госбезопасности, переживая внутренние сомнения, борясь с собственной неуверенностью, эмоциями, семейными проблемами.

В сериале нет «бондовщины» в привычном понимании, сотрудники спецслужб в нем не ходульные образы, которые что в начале, что в конце предстают в виде статичных во всем на 100% уверенных суперменов, идущих от победе к победе. В героях сериала узнаются не просто живые люди, они очень похожи на нас с вами, они в хорошем смысле слова будничны — и благодаря этой будничности собственно им то и веришь.

Когда сотрудник КГБ приходит к начальнику и просит о переводе в другой город, потому что в нем получила работу жена — этому веришь. Веришь и антагонистам главных героев — очень фауктурно выписанным зачаточным еще советским диссидентам.

И главное, что очень талантливо показано в становлении советского диссидентства — это даже не преклонение перед «жвачкой» и «джинсами», хотя и такое есть. Показано, что это глубинное отторжение собственной страны, отказ от отождествления с нею начинается с какого-то системного эмоционального надлома человека.

У прото-диссидента умирает отец, которого возможно можно было спасти, выехав в Израиль. Смерть отца, да еще и маячившая надежда на его спасение — суровое испытание для психики любого человека. Но эти обстоятельства (отлично показанные в сериале) не дают право человеку становиться внутренним предателем. Что бы с тобой не происходило, какие бы условия не возникали — самое святое, что остается у человека это Родина и чувство долга.

Таким образом, как ни странно, но сериал «Комитет» — он про любовь, про служение и про безусловную веру в правоту своего дела. Несмотря на отсутствие всякой искусственной позы и «бондовщины», как уже отмечал выше, сюжет предельно «маскулинный». Любой ценой, даже если придется отдать жизнь, необходимо обеспечить безопасность страны и ее граждан. Это трудно понять человеку, не побывавшему в таких ситуациях, но там где пролегает грань жизни и смерти, проходит и граница между сакральным и профанным. Тот кто оказывается способным переступить эту грань, положить на алтарь служения собственную жизнь — уже другой человек, не совсем «посюсторонний». В сериале «Комитет» эта грань, переживания героев и мысли о предназначении показаны очень хорошо.

Еще одной важной составной частью сюжета можно назвать постоянство убеждений и принципов героев. Они начинали служить в сильной и могучей державе, проекции силы которой достигали самых отдаленных уголков планеты. КГБ был мощной интегрированной разведывательной машиной, способной оперировать и отвечать на вызовы в тысячах километров от границ СССР. В серии про спасение одного из героев из плена моджахедов в Афганистане прекрасно показана эта оперативность. И тут вдруг начинают рушиться все идеалы, на свободу выходят посаженные буквально пару лет назад «диссиденты» (многие из которых на поверку сели не за свободомыслие, а за растление малолетних, к примеру). Героев «пилят» жены, рассказывающие о том, что нужно уходить со службы и начинать «крутиться», а то и уехать из страны — причем неважно куда, лишь бы уехать.

Один из героев задается простым вопросом: «Уехать можно, но как жить дальше там, где ты никому не нужен, как жить без своей Родины?» Этот вопрос лейтмотивом проходит через весь сериал. Тут есть своя логика — легко служить сильной стране, легко служить когда тебя награждают орденами, организацию где ты работаешь все уважают и почитают за честь сотрудничать. А что делать если это все разом меняется? Когда служить приходится в условиях общественной обструкции, когда страна слабеет и теряет позиции.

Но тем не менее герои продолжают ставить чувство долга и чести выше текущей политической повестки, морок 90-х проходит и начинается восстановление.

И сотрудники органов безопасности продолжают делать свое дело, невзирая на то, какая эпоха на дворе. Вот эта вот четкость убеждений и постоянство подкупает.

Хотелось бы сделать еще пару замечаний относительно сюжета. Авторы тут уходят от линейности повествований, переключаясь между эпохами и переносясь в современное время – в основном через канву воспоминания полковника Васильева. Это создает определенную калейдоскопичность сюжета, однако держит в напряжении и сохраняет интригу. Это как бы «повествование-в-повествовании» — известный прием, но в сериале про чекистов он дает объемную, выпуклую картинку нравов, быта, даже особенностей службы сотрудников КГБ на широком историческом поле.

Подытоживая, можно сказать, что у создателей сериала получилось передать как атмосферу нашего недавнего прошлого, так и создать запоминающиеся образы главных героев. Недаром на стриминговых сервисах рейтинг сериала превышает 8,5 — что очень высоко и свидетельствует о народной поддержке, о том, что рассказанная история «заходит» зрителю, ей верят и сопереживают. Смотреть, думать и делать свои выводы — однозначно рекомендую к просмотру.

Автор — политолог Илья Ухов.

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