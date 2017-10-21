Голый момент

Ночная кукушка всё перекукует.

Русская народная мудрость не врет. Кукушка ночи даже океан перелетит, там утвердится. Кукушиные крылья не лебяжьи, но и их силы хватит, чтоб до Нового Орлеана дотянуть.

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В «Трамвае Желание» Теннесси Уильямса, когда уже изнасилованную и сошедшую окончательно с ума Бланш Дюбуа увозят в психушку, ее насильник и по совместительству муж сестры Бланш Стенли Ковальски подходит к безутешно рыдающей жене и начинает ласково ее уговаривать не плакать, не жалеть, успокоиться.

Он встает пред ней на колени, целует ее, пальцы его подбираются к вырезу ее блузки.

— Ну, ну, любимая! Ничего... ничего, — шепчет он.

И вот плач – уже не горький плач, а сладкие слезы (как нам шепчет наравне со Стенли авторская ремарка) – и его любовный шепот слышен все слабее и слабее, а «синее пианино» за сценой надрывается всё сильней. И нет уже Бланш Дюбуа, нет уже гадкой мужской вины, нет унижения и гибели, всё исчезло за аккордами «синего пианино», которому подпевает труба под сурдинку. Перекуковала ночная кукушка.

Точно так же жизнь перекуковала значение слова «дедлайн».

Оказывается, раньше, во время гражданской войны в Америке, оно значило не последний срок для журналистов и банковских служащих в жестких белоснежных воротничках. А расстрел. «… когда людей для охраны пленных не хватало, на земле рисовали круг и загоняли их туда. Всех, кто выходил из круга, расстреливали». Это из книги скандинавского писателя Ю. Несбё «Снеговик». Век живи – век учись.

(Благословенная автозамена переправляет в телефоне слова «дедлайн в первом значении» на «делание первого снега. Мудрая параллель. Первый снег тоже припорошит все наши грехи, подменит жизнь, перетасует значение слов.)

Якобы есть такая древняя суфийская техника — мне о ней рассказал один знакомый, не знаю, верить ли, что она действительно кем-то была описана или просто это его личный опыт, не суть.

— Когда чувствуешь себя окруженным огромным количеством восторженных или даже просто жаждущих общения с тобой людей, — рассказал он, — которых ты мало знаешь или знаешь постольку-поскольку, но волей судьбы ты не можешь избежать этих контактов, необходимо сделать вот что…

Нужно себя оклеветать.

Берешь и разрушаешь свою репутацию. В идеале – жизнь. Самое простое — распустить порочащий тебя слух.

Найди друга: сплетника и болтуна. (Их много вокруг нас. Помню, однажды со мной поделилась информацией моя тетка, я сразу позвонил сестре, рассказал всё услышанное, добавил «только не говори тетке». «Никогда!», - ответила сестра. Через десять минут со мной про проводному телефону уже опять говорила тетка, обид она не держала, просто просила не говорить сестре, что рассказала мне про то, что та ей моментально слила информацию. Круг замкнулся.)

Что же делать! Любая информация лучше доходит до мира через третье лицо, к тому же третье лицо сделает всё это быстрее нас.

— Техника сложная, неподготовленным не советую, — предупредил мой знакомый.

(Собственно, вы сами сейчас присутствуете при создании подобной сплетни. Говорил эти слова суфий, не говорил – еще большой вопрос. Но мой товарищ уже передал их мне, а я вам. По дороге всё понятным образом несколько раз перекувыркнулось.)

— Я проделывал эту штуку всякий раз, когда попадал в сложные жизненные ситуации, и даже мне порой бывало непросто перешагнуть реки грязи и обойти шелуху, сыпящуюся мне на голову. Но результат того стоит — суфии были мудры.

Последние грянувшие в западном мире секс-скандалы эту мудрую мысль только лишний раз подтверждают. Вот навскидку. Министр обороны Великобритании 15 лет назад пытался несколько раз погладить по коленке журналистку Джулии Хартли-Брюер. И хотя сама объект вдохновения чиновника давно простила его, Фэллон посчитал себя недостойным звания британского военного и подал в отставку.

Раз — и отшатнулись от тебя пусть и хорошие, но лишние в твоей жизни люди. Вот и пришли поплясать на твоих косточках хорошо замаскированные подлецы (а ведь раньше как пели!).

А кто-то не предаст даже в этот постыдный голый момент. Вот их, этих непредавших, и надо потом приблизить. Сделать родными.

— Если вы достаточно сильны для этой техники – попробуйте, — закончил свой спич мой приятель, писатель Максим Цхай (теперь уже можно раскрыть инкогнито). – Возможно, это будет сложный период вашей жизни, но результат будет именно тот, который вам нужен. Лишние и фальшивые уйдут из вашей жизни. Останутся — настоящие. Проверено суфиями и лично мной.

...Летит-летит кукушечка через снежные поля, темные леса, синие моря. Встают одна за другой актрисы, говорят о былых ночах. Каются продюсеры и режиссеры. Расторгаются контракты.

— Кукушка-кукушка, сколько мне жить? Сколько у меня настоящих друзей? Есть ли кто, кто перекроет мое отчаяние своим шепотом? Шепотом, который заглушит «синее пианино», — думает очередная жертва всемирного флешмоба.

Я, кстати, не против. Я за. Всё тайное становится явным. Страшный суд приходит при жизни. Суфийская техника действует.

Мне бы жизнь, как песню, пропеть. Искренне и честно. Мне бы стряхнуть балласт. Мне бы отмщение, и аз воздам. Дедлайн не за горами.

Годы пpомелькнут-пpолетят,

словно листьев стая.

Сколько их достанется мне,

все они мои.

Ку-ку.