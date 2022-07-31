Модернизация очага

Сегодня многие сограждане заявляют о своей приверженности традиционным семейным ценностям русского народа. Что именно они подразумевают под семейными ценностями и в чем их традиции – вопрос не вполне артикулированный, ведь каждый из нас имеет свой семейный опыт, который зависит от возраста и социального положения.

Неизменная, казалось бы, роль женщины как хранительницы семейного очага за прошлый век сильно пошатнулась вслед за модернизацией самого очага. Архаический крестьянский быт закреплял трудовые обязанности очень строго, но в 20-е годы, когда начался массовый исход из деревни в города, ситуация поменялась, и поначалу – не в лучшую для женщины сторону. Теперь мужчина и женщина чаще всего работали оба, но домашнее хозяйство по-прежнему (традиционно) полностью доставалось женщине.

А быт требовал огромного количества сил. Холодильников не было, следовательно, готовить еду приходилось каждый день, как и покупать провизию (очереди, дефицит еды, неизбежный в 30-е годы, тоже нужно учесть). При всей простоте пищевых привычек: суп, каша, кисель, картошка, селедка, огурцы соленые – все равно надо было с боем добывать мясо, масло, молоко, яйца. Мало купить – надо обрабатывать, хранить. Стеклянные бутылки и банки были дефицитом. Никаких пластиковых пакетов, продукты заворачивали в газеты, шили мешочки из ткани, каждая жестянка ценилась на вес золота!

К возвращению детей и мужа обернутая слоями газет кастрюля с горячей картошкой хранилась под подушкой. Сливочное масло, если оно было, сберегали в воде. Мясо зимой могло повисеть в авоське за окном.

Готовили на керогазе или керосинке. Я пробовала, это долго. Даже просто вскипятить молоко, но ведь приходилось кипятить и белье. Огромные баки-выварки, где отбеливалось постельное, нательное и прочее. Белье к тому же крахмалили. Одежду тогда носили по преимуществу белую, с красками было не так уж благополучно, помните в кино – все в белых брюках и пиджаках, девушки в белых носочках и светлых платьях... Постиранное надо гладить. Утюг нагревается на углях, он тяжелый, чугунный. Конечно, стирали не так уж и часто, на отдельные пачкающиеся места надевали предохраняющие приспособления – фартуки, нарукавники, воротнички, их стирали отдельно…

А уборка – никаких пылесосов, ведро и тряпка. Раза два в год надо натирать полы, если они паркетные. При этом никакой горячей воды в доме, спасибо, если был водопровод. В маленьких городах стирать ходили на речку.

Женщинам в городе приходилось одеваться уже не по-деревенски, где летом можно обойтись рубахой и юбкой. Городским надо носить чулки с поясом, трусы (а зимой и теплые штанишки), шить бюстгальтеры у портнихи, надевать шляпки или хотя бы беретки. Вещей было мало, их надо чинить, этим тоже занимается женщина – ей надо уметь перелицовывать костюмы, ставить заплатки на локти, штопать носки с деревянным грибочком, вязать варежки и шарфы. А обувь? Подшивать самой или носить сапожнику башмаки, ставить набойки, подбивать вечно отваливающиеся каблуки.

Это все – норма для благополучной, счастливой, без войны и репрессий жизни (а войны, аресты, ссылки, переселения целых народов – они были).

А еще – контрацептивов-то нет, есть лишь спринцовка и общий санузел, а живут в одной комнате в коммуналке, где рядом спят свекровь и дети. Из хороших воспоминаний – отпуск, проведенный не в деревне у родни, а в санатории в Ялте, для этого специально сшито платье с матросским воротником и куплена шляпка из соломки. А на обратном пути в фибровый чемодан были уложены жесткие груши (дозрели со временем).

Поколение, рожденное в 30-е и созревшее в 60-е, жило уже иначе. Происходило качественное изменение бытового уклада. Граждане стали переселяться в новые, пусть маленькие, но отдельные квартиры, и обзаводиться бытовой техникой.

Холодильник решал проблему еды, суп варился на три дня. Котлеты можно было купить в кулинарии, появились сосиски и пельмени, белье носили в прачечную, пришивая к простыням номерки, появился телевизор, и под его программы можно было гладить электроутюгом. Да и чего там гладить – новые ткани с экзотическими названиями «крипмлен», «джерси», «нейлон» глажки не требовали. Широко распространился удобный трикотаж, стали носить плащи-болонья. В некоторых домах появляются и стиральные машины, которые еще не были автоматические: закладывать и выжимать белье надо было вручную, но зато можно не кипятить и не полоскать. Первые пылесосы, напоминающие космические ракеты. Да здравствует прогресс!

Кофе в кофейных чашечках, канапе, магнитофоны. Первые поездки в соцстраны. Турпоходы, байдарки, мужчины готовят, женщины моют посуду. Детей рожают в роддомах и понимают, что их надо не только накормить, но и воспитывать, здравствуй, доктор Спок…

К концу века женщины могли почувствовать себя еще свободней. Даже вечное проклятие матерей – пеленки – постепенно заменили на памперсы. А молочные смеси, баночки с фруктовым и овощным пюре, пластиковые бутылочки и фартучки облегчили процесс кормления.

А сумки-кенгуру! А стиральные машины-автомат! И прощай утюг, ничего не надо гладить. У женщин – чудо: появились собственные автомобили, на которых они могли поехать в первые супермаркеты... Прививки зарубежными вакцинами, витамины, вечером можно позволить себе бокал вина и чипсы, клубнику и огурцы едим зимой, детей надо не бить, а баловать, спать рядом с ними, а не с мужем, а няня – лучший помощник, чем свекровь.

Поколение наших подрощенных уже детей в XXI веке живет совсем иначе: к их услугам интернет, доставка готовой еды и корма для домашних питомцев на дом. Одежду выбрасывают раньше, чем она снашивается, в путешествие едут с ручной кладью – все, что нужно, купим на месте. Для гостей – одноразовая посуда. Для сознательных – смузи, здоровое питание, экологическое сознание, раздельный сбор мусора.

Семейный быт, в котором именно женщина была главной рабочей силой, истончился до минимума, освободив ей время для размышления о личной судьбе. У нее появился выбор, варианты, свобода. Большинство причин жить традиционной семьей, когда муж зарабатывает деньги на тяжелой физической работе, а жена занимается более тонкой, но и физически более легкой работой дома, исчезли. Экономически такое разделение ничем более не основано.

Остались только культурные, то есть сложившиеся в сознании ограничения. Но и они сдают позиции, сохраняясь только в самых косных мозгах.

Деревенские женщины, обступившие автолавку, делятся с продавщицей: «Такой же, но синей или черной нет? Мой голубую (желтую, красную) не наденет». Мужской цвет у нас – хаки. Война и охота – вот истинно мужские занятия. Но знаете, недавно на Волге видела семейство с удочками: мать, дочь и бабушка увлеченно закидывали снасти, меняли наживку, обменивались наблюдениями и казались совершенно счастливыми.

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