Охота за чернорабочими

Эпидемия многое проявляет: например, она явно продемонстрировала зависимость российской экономики от зарубежной рабочей силы, от трудовых мигрантов. «Понаехавшие», так раздражавшие многих россиян, как выяснилось, на самом деле приносили много пользы. Благодаря их дешевому труду рост цен на строительство, материалы, перевозки был не таким стремительным.

Сейчас, когда из-за антиковидных мер мигрантов стало ощутимо меньше, многие отрасли буквально вопят о недостатке рабочих рук. И как обычно, возникают причудливые варианты для решения насущной проблемы. Один из них на этой неделе огласили в комитете по делам СНГ Госдумы РФ.

«Не проще ли организовать работу по вахтовому методу для тех россиян, которые проживают на территориях, где нет строек и отсутствуют рабочие места? Чтобы сначала обеспечить работой своих граждан, чтобы они были заняты и кормили свои семьи. А уже после этого, если собственных ресурсов не хватит, восполнять это за счет иностранных мигрантов», – сказал заместитель председателя комитета Виктор Водолацкий.

Забота о гражданах, конечно, хорошее дело, и я искренне надеюсь, что депутаты не просто о них подумали, но и неплохо все посчитали, что действительно видят в стране нужное число безработных, готовых вахтовым методом заменить безответных мигрантов, оставшихся дома из-за подорожания перевозок, недостатка вакцин и прочих последствий эпидемии.

Но что-то я сомневаюсь. У меня есть свой опыт наблюдений за трудовыми ресурсами соотечественников, основанный не на статистике и отчетах ведомств, а возникший из личных наблюдений и рассказов знакомых, и судя по нему, те из россиян, кто готов к неромантической вахте чернорабочих, уже давно так и работают.

В городе Заволжске Ивановской области, где населения всего несколько тысяч человек, советский химзавод давно закрыт, но кварталы построенных когда-то для его рабочих панельных малоэтажек не пустуют. В них живут пенсионеры, их дети, внуки. Работы в городе очень мало, ее, можно сказать, совсем нет. Женщины еще могут устроиться в торговле, образовании, госсекторе, бытовых услугах, а мужчины – только в автосервисах, ну и водителями. Но большинство мужчин Заволжска ездят на вахты. Не на нефтяные вышки и не на Крайний Север, а поближе, иногда в Иваново, но по большей части в Москву. Москва всех кормит.

Мой знакомый водитель, который обычно помогает встретить-проводить гостей, работает на строительстве дорог. Он приезжает в Москву, живет в общежитии, работает месяц без выходных, а потом возвращается домой и три недели отдыхает, шабашит, ездит с сыном на рыбалку, строит дачу на берегу Волги, на месте родительского деревенского дома. Жена у него фельдшер, они одноклассники, поженились после его возвращения из армии. Спрашиваю, не тянет ли совсем переехать в Москву. «Нет, – говорит, – не хочу, Москва – тяжелый город. Чтобы там жить, снимая квартиру, нужно много денег. Тут у нас есть жилье, жить спокойно, все знакомо: лес, река, воздух, за сына-школьника не надо волноваться. Конечно, лучше бы работа была недалеко от дома, но раз нет – приходится терпеть. Никто из нашего класса не переехал».

Почти все мужского пола его сверстники, да и те кто помоложе, работают в Москве вахтовым методом, кто, как он, на дорожных работах, кто на стройке, кто охранником. Девушки реже, но тоже ездят – упаковщицами, сортировщицами, кладовщицами. Вахтовый метод позволяет не порывать с домом, не снимать в Москве квартиру – отработал вахту и возвращайся к семье домой, отдыхай.

Надо сказать, это традиционная для региона форма жизни, прежде, до революции, такая работа называлась отходничеством: крестьяне не бросали домов и наделов, но на время уходили зарабатывать в города, на стройки, на фабрики, а дома женщины, старики и дети вели хозяйство.

Конечно, работать так не сахар, это очень тяжело. Девушка из соседней с моей деревни этой весной отправилась в Москву упаковщицей вслед за своими старшими подругами. Работала два месяца. Домой привезла 60 тысяч рублей, обещали больше, но вычли за форму, за еду, за общежитие, за медкнижку. Сказала, что больше не поедет, не понравилось, устала. Выделили койку в общежитии в комнате на 16 человек, на работу возили автобусом, больше часа по пробкам, поэтому вставать приходилось очень рано, а ложиться поздно. Все свободное время стоишь в очереди: в туалет, в душ, в столовой на раздачу. Зарплата гораздо меньше обещанной в объявлении. Сил не оставалось ни на что: «Пришел со смены, поел, помылся, лег спать, проснулся, умылся, покушал, собрался и на работу». Однако через два месяца она все ж уехала, но не в Москву, а в Иваново, там работа примерно такая же, но жизнь попроще, к тому же реально снять комнату, перевести из деревни мать с дочкой. Надеется подзаработать на учебу, а потом найти менее тяжелую работу, например, мастера ногтевого сервиса.

Надо отметить, что в самом Иванове по самым скромным подсчетам, сделанным губернатором области, вахтовиками работают более 10% трудоспособного населения (по мнению самих жителей, в Москве работает каждый второй). По некоторым официальным данным, которые мне удалось найти, всего вахтовым методом работает около 1,5 млн россиян. Известно, что мигрантов до эпидемии было примерно 11 млн человек, а теперь их стало вдвое меньше, около 6 млн. Так что для компенсации убыли рабочей силы нужно еще около 6 млн рабочих. Если верить статистике, то в России в 2021 году около 4,3 млн человек могут считаться безработными. Видимо, их-то депутаты и предлагают трудоустроить вахтовым методом.

Но вот что интересно. Посмотрев сайты по найму в Ивановской, Костромской, Владимирской, Ярославской и прочих центральных областях, я обнаружила там огромное количество предложений о вакансиях для уже существующих рабочих мест для вахтовиков. Нужны строительные рабочие, и водители спецтехники, и охранники, и слесари, и ремонтники, и неквалифицированные рабочие, грузчики, укладчики, фасовщики, дорожники. Огромное количество вакансий на любой вкус, звонить прямо сегодня и уже завтра можно приступать к работе. Зарплата – от 2000 до 2800 тысяч рублей за смену. Смена – 12 часов, так что делите сами, но на 11 часов, так как час уходит на обед, и за него не платят. Рабочий график обычно без выходных, смены ночные и дневные чередуются, вахта может длиться от 15 до 45 суток.

Вот, например, типичный вариант: предлагается работа по изготовлению каркасов для очистки воздуха. Требуется «умение клепать отверстия и держать молоток, приветствуется опыт работы на жестяных производствах и по кровле». Ставка за смену 2400 рублей, дневная смена с 8 утра до 8 вечера, ночная – наоборот. Договор оформляется на 30, 45 или 60 смен по графику 6\1, то есть один выходной в неделю. Предлагается бесплатная форма и «комфортабельное» общежитие рядом с работой. Еда обычно не бесплатная, но в этом случае бесплатно предоставляют горячие обеды во время перерыва. Отдельно указано, что нет стажировочной смены и первая же смена оплачивается полностью, а также написано, что речь идет о прямом договоре, без услуг агентства. Но опытные люди призывают этому не верить, потому что почти все объявления – агентские, сами производства не занимаются вербовкой, это отдельный серьезный бизнес: дефицит рабочих рук последние годы все растет.

Спрос на вахтовиков очень велик, в Москве 16% всех вакансий – вахта. На охоту за рабочими выходит множество аутсорсинговых фирм, между которыми существует серьезная конкуренция. Встречаются и объявления о поиске новых агентов, заманивают обещаниями, дескать, молодая фирма, которая создана не так давно, уже имеет 7-8 федерального уровня заказов и составляет смены по 50-60 рабочих в день, в их базе более ста сотрудников. На самом деле, поскольку агентства получают деньги за поставленных сотрудников по сложным схемам, они заинтересованы в привлечении как можно большего числа людей, используя для этого самые разные методы.

Условия, которые выглядят такими выгодными в объявлении, на деле могут оказаться вовсе не такими привлекательными.

«Бесплатное комфортное и современное общежитие, где есть все необходимое: чистые душевые и туалеты, полностью оборудованная кухня, Wi-Fi, в каждой комнате холодильник, микроволновка, чайник, телевизор», может обернуться казармой с двухэтажными кроватями, набитой очень беспокойными соседями, не дающими отдохнуть между сменами. А есть общежития с 3-этажными кроватями, где люди лежат, как в купе на полках. Да и зарплата не так уж велика. За 26 смен по 12 часов работник получит максимум 59 800 рублей, а за 90 смен – 189 000. Но три месяца изнурительной работы без выходных, без семьи и личного времени – довольно сложно выдержать, и после этого напряжения человек возвращается домой и там месяц расслабляется, но это время никто ему не оплачивает. Вахтовую работу выдерживает не всякий.

Вот рассказ одного из бывших вахтовиков, который, приехав в Москву, обнаружил, что условия труда далеки от нормальных: «Поселили нас в строительном вагончике. На завтрак давали хлеб, белый батон с маргарином. На обед – обычно куриный суп и какая-нибудь каша с дешевыми сосисками. Чай с сахаром из чана. Было сложно привыкнуть к соседям, народ разный, кто-то с Урала, из Поволжья, из Дагестана, многие отсидевшие в тюрьме, выпивающие, часто затевались пьянки, а за ними и драки. Зарплата за первый месяц оказалась меньше, чем обещали, начисляли штрафы, вычеты за невыполнение нормы, за медстраховку. Тем, кто уже долго работал, платили больше – до 2000 рублей в день, что не так уж много при том, что приходилось работать по 12, а иногда и по 14 часов в сутки. За 30 дней работы я должен был получить 51 тысячу рублей, но заплатили их не сразу, с задержками. Уезжая, я увез только половину, а за второй половиной сказали снова приезжать в Москву, а это 3 тысячи на дорогу. Мне повезло, передали деньги со знакомыми, и больше я на вахту не ездил».

В России всего 1069 городов, в 70% из них живут менее 50 000 человек. Работы в них мало или вовсе нет, но далеко не все работоспособные их жители готовы продавать свой труд на таких условиях. Кто-то подрабатывает по временным договорам, кто-то калымит, договаривается без оформления, работает в частном секторе. На «Авито» всегда можно найти желающих подработать, хотя за качество их работы и мастерство никто ручаться не будет. Но вряд ли кто-то из этих людей, предпочитающих случайные заработки монотонному и не престижному труду, захочет променять существующий образ жизни рядом с домом на вахтовые смены, чтобы заменить собой гастарбайтеров. Ведь им уже сегодня активно предлагают самые разные варианты, и все, кто готов на них согласиться, и так работают. И я не вижу, чем их может привлечь новая инициатива. Что им предложат такого, чем еще их не соблазнили существующие вербовщики?



Вахта – видимо, неизбежная сегодня часть экономической системы, но в ней уже давно нет ни романтики, ни больших денег, вообще ничего привлекательного – только тяжелая работа, на которую люди соглашаются из крайней нужды.