Индия: страна контрастов и корпоративных скандалов

Каждый житель нашей страны с детства любит Индию – сказки, рассказы о ее красотах и достопримечательностях, ее историю и современность. Наше сознание волновали истории о Тадж-Махале, Золотом храме в Амритсаре, о буддистских и индуистских храмах. Многие помнят харизматичную Индиру Ганди, с именем которой связано немало страниц летописи советско-индийской дружбы, или хотя бы слышали о ней.

Даже молодое поколение знает, что Индия – первая по численности населения страна мира (почти 1,4 млрд человек), которая обогнала Китай. В данное время Индия – основной покупатель российской нефти, пришедшая нам на помощь в связи с санкциями против экспорта наших энергоносителей в Европу. Да, конечно, Индия сама на этом зарабатывает, перепродавая российскую нефть, бензин и дизтопливо в страны Евросоюза и США.

Не все знают, что в стране отмечен самый высокий уровень смертности, в основном, вследствие ДТП. Также высок уровень смертности детей до 1 года и беременных женщин из-за не совсем адекватного уровня медицины, особенно в сельских районах.

Здесь еще существует кастовая система. На самом дне – каста неприкасаемых, хариджанов, которым запрещено ходить по дорогам и пить воду из колодцев, которыми пользуются представители всех остальных каст. 14 миллионов человек – рабы, в основном женщины и дети, занимающиеся тяжелым физическим трудом.

Почти 70% населения страны живет в деревнях, где часто нет современных санитарно-гигиенических условий, безопасных источников водоснабжения, 53% домов не имеют водопровода или канализации. Отсюда – массовые эпидемии дизентерии, что особенно опасно в условиях жаркого климата.

При этом создан аналог американской Кремниевой долины: индийские программисты работают как дома, так и за рубежом. Индийские профессора преподают в университетах США, среди них немало нобелевских лауреатов.

Индия – третья экономика мира после США и Китая по паритету покупательной способности. По уровню военных расходов страна на четвертом месте в мире, уступая лишь тем же США, КНР и Великобритании, соответственно занимает четвертое место в мире в рейтинге сильнейших армий мира после США, РФ и КНР. Но она на первом месте в мире по импорту вооружений, 75% которого – из РФ. Известно, что Россия готовит для Индии партию комплексов С-400. В составе ядерных сил Индии – крылатые ракеты, межконтинентальные баллистические ракеты и т.д.

При этом Индии принадлежит 70% мирового сбора специй – разного сорта перец, куркума, без которых количество пищевых отравлений было бы в разы больше.

В Индии говорят на 1000 языках, мусульмане соседствуют с индуистами, сикхами, буддистами, иудеями, христианами и представителями других религий и культов. Индия – член «ядерного клуба», строит АЭС, но отключает электричество в деревнях в целях экономии. В год в Индии выпускают более 1100 фильмов – это больше, чем в США, в два раза. От огромного количества автомобилей в Мумбаи и Дели воздух настолько загрязнен, что пребывание даже в течение одного дня в этих городах приравнивается к выкуриванию ста сигарет. А вы пробовали индийские сигареты? Я в студенческие годы попробовал, после чего отказался даже от американских. По данным ВОЗ, ежегодно в этих городах умирают полтора миллиона человек от рака легких или астмы.

Процент бедного населения хоть и сократился с 52% в 1971-м до 22% в настоящее время, но все равно это 310 миллионов человек, живущих менее чем на 1 доллар в день, так говорит официальная статистика. Но по данным ООН в стране бедных насчитывается более 700 млн, а это уже 58%! А в условиях крайней нищеты проживает 21,2%, или 250 млн человек.

На другом полюсе находятся десять богатейших семей, владеющих 77,4% национального богатства Индии. Бедное население, составляющее более 60%, имеют только 4,7%. И хотя крупнейшие бизнесмены управляют основными активами страны, самые щедрые благотворители – это жители Индии.

В целом стоит отметить, что индийцы очень склонны к предпринимательству. Крупные состояния в Индии создавались двумя способами. Первый – это наследные состояния, доставшиеся от индийских раджей и махараджей, которые копились веками. После получения независимости в 1947 году две богатейшие семьи – Тата и Бирла – практически поделили всю экономику независимой Индии, используя как семейный капитал, так и связи в политических кругах. Кстати, сегодня по индексу восприятия коррупции страна занимает почетное 40-е место – после скандинавских стран и перед Афганистаном, Сомали и Южным Суданом.

Второй способ – это новые предприниматели, в основном в сфере высоких технологий и IT-решений.

Самый богатый человек Индии – Мукеш Амбани, состояние которого достигает, по данным Forbes, 94,3 млрд долларов. В его бизнес-империю входят предприятия нефтехимии, розничной торговли, а также телекоммуникации.

Выходец из семьи Бирла – Кумар Бирла – занимает седьмое место в списке с состоянием в 11 млрд долларов, в бизнес которого входят цементная и алюминиевая отрасли, финансовые и телекоммуникационные услуги.

Второе место у Гаутамы Адани, чье имя не сходит со страниц агентства Bloomberg, Financial Times и других деловых изданий. Его состояние достигает 50 млрд долларов, а в сферу деловых интересов входят порты и аэропорты, недвижимость, добыча сырья и даже центры обработки данных. Он стал бизнесменом в первом поколении, разбогатев на торговле алмазами, и какое-то время был самым богатым человеком не только в Индии, но и в Азии. В дальнейшем он строил свою бизнес-империю, опираясь на связи в руководстве страны.

Однако индийский регулятор фондового рынка – Совет по ценным бумагам и биржам сейчас расследует возможное нарушение законодательства при продаже акций Гаутамой Адани на сумму 2,5 млрд долларов. За некоторое время до этого случился другой скандал: американская фирма Hindenburg Research опубликовала отчет, в котором содержались обвинения в незаконном использовании Адани оффшорных юрисдикций с целью уклонения от налогов. Кроме того, Адани также обвинили в манипуляциях с ценами своих акций. В частности, Hindenburg вскрыл явный конфликт интересов в конгломерате Адани при вторичном размещении акций.

Но это был еще не конец драмы. Hindenburg утверждал также, что Адани использовал сеть своих оффшорных фирм, чтобы скрыть от инвесторов долги группы и раздуть в своей отчетности доходы. Отмечу, что Hindenburg специализируется на коротких продажах акций и действует как корпоративный хищник – находит уязвимые компании, наносит им удар и продает взятые в долг акции, откупая их уже по более низким котировкам. Второй жертвой этого рейдера стал американский бизнесмен Джек Дорси, соучредитель Block Inc., чье состояние сократилось на 520 млн долларов после последнего отчета Hindenburg Research, раскрывшего неточности в отчете компании.

На фондовой бирже в Мумбаи инвесторы устроили распродажу акций группы Адани, считая их токсичным активом. И хотя Адани отверг обвинения, флагманская компания его группы была вынуждена отложить дополнительное размещение своих акций из-за глубокого падения цен на акции всей группы, а это было жизненно важно для Аdani Group, чтобы покрыть свои долги.

Гаутама Адани за несколько дней потерял более 130 млрд долларов рыночной капитализации своего конгломерата. Он также лишился части своего личного состояния. На помощь ему пришел инвестиционный фонд королевской семьи из Абу-Даби International Holding Co. IHC, купив акций группы на 400 млн долларов. Однако это мало изменило ситуацию – инвесторы в публичное размещение акций группы Адани пока заполнили книгу заявок лишь на 3%.

Через несколько дней котировки акций и облигаций группы немного приподнялись – часть компаний группы показали в прошлом годы очень неплохие результаты. Но инвесторы уже не знали, чему верить. Завершающий удар по котировкам бумаг Адани нанес самый крупный в мире инвестор – суверенный инвестиционный фонд Норвегии. 10 февраля он продал все акции конгломерата Адани, объем которых достигал 200 млн долларов.

Империя Адани в основном инвестировала в инфраструктурные проекты, опираясь на поддержку президента страны – строились новые авто- и железные дороги, аэропорты. Но доходность капитала в этой сфере невысокая, что и усмотрел Hindenburg.

Мораль: вы можете десятилетиями выстраивать свою бизнес-империю, но, если чей-то пытливый ум найдет в вашей отчетности попытки приукрасить действительность и ввести инвесторов в заблуждение, вы потеряете все. Кстати, Гаутама – одно из имен Будды, учение которого призывает отречься от всего сущего (и денег в том числе), чтобы спасти свою душу.

Так что не стоит обманывать своих инвесторов, доверивших бизнесменам деньги.



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