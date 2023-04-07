Опять 2008 год?

Страницы зарубежных и отечественных деловых изданий пестрят заголовками о возможном финансовом кризисе образца 2008 года. Банкротство банка Silicon Valley Bank стало началом целой цепи тревожных событий не только на финансовом небосклоне США, но также и Европы. Известный американский финансист Роберт Кийосаки, предсказавший банкротство инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году, утверждал, что после краха SVB следует ожидать банкротства одного из старейших банков Швейцарии Credit Swiss, что и произошло. А дальше вполне возможно развитие кризиса вследствие «эффекта домино», так как и американские и европейские банки связаны перекрестным владением акций, облигаций, различных финансовых деривативов. Крах нескольких ключевых банков может привести к системному кризису в глобальном банковском секторе.

Регуляторы европейских стран и ФРС США, да и не только они, помнят, как в 2011 году Греция готовилась объявить дефолт по своим государственным облигациям. Учитывая, что долги маленькой европейской страны держали на своих балансах ведущие европейские банки, ЕЦБ, МВФ и Европейский фонд финансовой стабилизации выдали Греции беспрецедентных размеров кредит в 360 млрд евро. Золото в тот период взлетело с 1300 до 1940 долларов за тройскую унцию всего за несколько недель.

Повышение процентных ставок в борьбе с резко возросшей инфляцией сначала Федеральной резервной системой, а затем и ЕЦБ и национальным регулятором конфедерации вызвало снижение цен на облигации, которые банки держали на балансах. Так как они были куплены на деньги, привлеченные в виде депозитов населения и корпораций, последние задумались о судьбе своих сбережений. Начались т.н. «набеги вкладчиков» – массовое и стремительное желание клиентов банка забрать свои деньги, даже с потерей процентов.

Если кто-то помнит 1998 год, российские вкладчики также потратили немало сил, времени и нервов, чтобы вернуть хотя бы часть своих сбережений. Проблема состоит в том, что ни один в мире банк не может быстро вернуть деньги своих клиентов, так как они вложены в какие-то активы – облигации, выданные кредиты и т.д. Так устроен банковский бизнес, основанный на системе частичного резервирования. Если вы подверглись такому набегу, вам ничего не остается, кроме как продавать активы с большими дисконтами, тем более что на облигации дисконт и так уже стал значительным. Или просить помощи у кредитора «последней инстанции» – Центрального банка, если он сможет и захочет это сделать. Если нет – то наступает банкротство, причем нередко оно может носить системный характер: банки выдают друг другу кредиты на межбанковском рынке, заключают сделки РЕПО и своп-контракты друг с другом, и потеря ликвидности одним вызывает крах десятков банков.

Так и случилось в 2008 году: многие банки оказались связаны системой взаимных обязательств – в данном случае – выпускали страховки или кредитные дефолтные свопы (CDS), выданные держателям облигаций, обеспеченных ипотекой. Тогда и банкиры, и инвесторы находились в плену иллюзий, что недвижимость всегда будет расти в цене.

Итог подобных заблуждений известен – мировой финансовый кризис. Условия для кризиса были созданы в самих США Федрезервом: плавающие процентные ставки, упавшие до 0-0,25% после купирования кризиса «доткомов» 2001 году, затем выросшие после него и подорвавшие возможности заемщиков обслуживать подорожавшие кредиты. Добавьте сюда и слабый контроль ФРС за выпуском облигаций, якобы обеспеченных ипотекой, а на деле – просто долгом. По сути, выпускались долги на долги, это как будто недвижимость перепродавали несколько раз разным покупателям. А знаменитые рейтинговые агентства США им присваивали кредитные рейтинги инвестиционного качества. Вот и остались с носом пенсионные фонды Европы и Японии, считавшие, что приобрели надежнейшие активы!

В самих Штатах в 2008 году обанкротились 25 банков, в следующем году – еще 140 кредитных организаций. Сейчас уже число обанкротившихся банков только в США также растет – сначала SVB, затем – Signature Bank, First Republic Bank уже дышит на ладан, получив от 11 крупнейших банков страны 30 млрд долларов для выплат вкладчикам. Как считают эксперты, крах может настигнуть 186 американских банков, и это не предел.

Хотя масштабы массовых изъятий депозитов вкладчиками пока намного меньше, чем в 2008 году, темпы этого процесса уже превзошли отток средств в начале пандемии COVID-19. С момента банкротства SVB региональные банки уже потеряли более триллиона долларов средств вкладчиков.

Тем временем беспокойство клиентов банков перекинулось на Европу. Один из старейших банков Швейцарии Credit Swiss также оказался банкротом. Тревоги по поводу стабильности банковской системы в любой стране, даже известной своими надежными как скала банками, распространяются в наше время очень быстро.

Национальный банк Швейцарии не смог или не захотел спасать Credit Swiss и предложил кредитным организациям купить его со всеми долгами. Претендентов было несколько, но выкупил проблемный банк крупнейший банковский холдинг UBS. Акции UBS и других банков по всему миру стали падать в цене, превратившись из защитного в токсичный актив. Более того, инвесторы стали избавляться также и от швейцарского франка, традиционно игравшего роль актива-убежища. Кстати, и в кризис 2008 года, и в пандемию франк эту роль вполне оправдывал, укрепляясь по отношению к доллару США и другим валютам.

А вот золото на фоне паники банковских вкладчиков и иных инвесторов взлетело выше 2030 долларов за тройскую унцию в начале апреля. Похоже, что цены на желтый металл могут переписать исторические максимумы, так как именно золото остается единственным активом убежищем. Цена золота – это всегда индикатор страха инвесторов.

Также возрос спрос и на американскую валюту и подешевевшие казначейские облигации правительства США. Только за период с 15 по 22 марта центральные банки Европы продали банкам государственных бумаг США на 76 млрд долларов, что побило рекордный объем продаж с марта 2014 года. А долларов США было продано центральными банками через специальный механизм FIMA на сумму 60 млрд долларов. Согласно данным агентства Bloomberg, даже на пике пандемии этот показатель не превышал полутора миллиардов.

24 марта все финансовые власти США собрались на совещание с целью выработки чрезвычайных мер по стабилизации финансовых рынков, так как ситуация стала выходить из-под контроля ФРС, Минфина. Министр финансов Джанет Йеллен заговорила о «высокой возможности» массового снятия денежных средств со счетов в банках США. И хотя она заявила, что банковская система США в безопасности, по данным экспертов, понадобится еще как минимум 2 трлн долларов и еще 50 банков страны могут обанкротиться.

Финансовые власти США, Европы, Канады, Японии и других стран оказались зажатыми между двух огней. С одной стороны, им надо бороться с рекордной инфляцией, а для этого необходимо снижать предложение денег в экономике: повышать процентные ставки, стерилизовать денежную ликвидность путем продажи банкам ценных бумаг со своего баланса. К тому инфляция в США практически не снижается – в марте индекс потребительских цен в феврале снизился всего лишь до 6,0% по сравнению с 6,4% в январе. Хотя произошло это в основном за счет снижения цен на топливо, включая нефть и газ, а также бензин. Без их учета базовая инфляция практически не изменилась – 5,5% по сравнению с 5,6% месяцем ранее. Поэтому председатель ФРС Джером Пауэлл объявил о повышении учетной ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов.

С другой стороны – рост процентных ставок приводит к снижению курсовой стоимости облигаций, составляющих значительную часть активов кредитных организаций. А в случае массового изъятия денег из банков попытка стабилизировать ситуацию на банковском рынке и продолжать повышать процентные ставки, как это сделал Федрезерв США на мартовском заседании, все больше напоминает стремление залить пожар бензином. Эта позиция уже стоила поста премьера Великобритании Лиз Трасс, когда она чуть не разорила всю систему пенсионных фондов страны в 2022 году, покорно следуя денежно-кредитной политике ФРС США, основанной на принципах монетаризма.

Об ее изъянах я уже не раз писал – стремление купировать любой дисбаланс, структурную проблему путем накачки денег в экономику, снижая процентные ставки и увеличивая денежную массу, приводит только лишь к надуванию очередного финансового пузыря. А вот дальше снова начинается порочный круг – инфляция, бороться с которой центральные банки начинают, сокращая денежную массу и повышая ставки. В результате – мир сталкивается с очередным финансовым и экономическим кризисом.

Может, уже стоит пересмотреть принципы монетаризма и понять, что управление экономикой и финансовой сферой тоже – это не слепое следование пожелтевшим от времени методичкам для руководителей центральных банков? Это – искусство нахождения баланса, если система вдруг разбалансируется. Или стоит готовиться к очередному кризису? Ведь золото только за март – начало апреля выросло на беспрецедентную величину – 180 долларов за тр. унц.

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