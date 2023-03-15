Очередной «черный лебедь»

Четверг 9 марта стал важной датой в жизни корпоративной Америки и многих стран мира, где действовали филиалы и дочерние структуры банка SVB – Silicon Valley Bank, основного финансового института, инвестировавшего во многие фирмы и стартапы Силиконовой долины. Страницы известных деловых изданий и информационных агентств пестрили заголовками о грядущем крахе уж если не всей экономики США, то, по крайней мере, ее технологического сектора.

Графики основных финансовых индикаторов показали резкое падение и окрасились красным цветом – паника охватила основные биржи. Котировки банковских акций упали на 10-20%, индекс Dow Jones Banks потерял более 6%, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – почти на 4%. Лидерами снижения стали акции самого банка SVB, потерявшие почти 60%, почти на такие же отметки упали акции других компаний Силиконовой долины. Индекс волатильности Чикагской биржи опционов CBOE Volatility Index вырос сразу на 10% до отметки 24,80% – до уровня, отражающего нервозность инвесторов.

На этом фоне инвесторы всего мира обратили свой взор на золото – актив-убежище, цена на которое выросла более чем на 2% (а это 38 долларов за день!) и достигла отметки 1873 долл./тр. унц. Далее, в пятницу и в понедельник, рост котировок желтого металла продолжился до уровня почти 1900.

Еще десять дней назад главный исполнительный директор SVB Financial Group Грег Беккер торжественно заявил: «Мы гордимся тем, что являемся лучшим финансовым партнером в самые трудные времена». Это произошло за день до того, как банк был номинирован на премию «Банк года» в Лондоне. Времена и вправду сейчас, пожалуй, весьма трудные – ФРС США, ЕЦБ и Банк Англии пытаются обуздать рекордную инфляцию за 40 лет.

За неделю все кардинально изменилось. Банку угрожает банкротство, вместе с ним и десяткам, если не сотням фирм в секторе хай-тек в десятке стран, державших в нем свои депозиты и получавших финансирование из банка на свою операционную деятельность. Опасения по поводу переноса кризиса и набегов вкладчиков уже достигли Канады, Индии, Сингапура, Дании, Германии, Швеции, Израиля и Китая. В Великобритании дочка банка уже объявлена банкротом. Руководители 180 компаний в сфере хай-тек направили письмо канцлеру Британии с просьбой вмешаться и помочь им пережить кризис. В письме сообщается, что потеря депозитов фирм, хранившихся в SVB, может отбросить отрасль на 20 лет назад, многие фирмы будут сразу закрыты, сообщает агентство Bloomberg.

Вызовет ли банкротство SVB новый финансовый кризис? Многие считают, что проблему быстро купируют финансовые власти США и других стран.

Руководство Федеральной резервной системы, Минфин и Федеральная корпорация по страхованию банковских вкладов (FDIC) в субботу и воскресенье 11-12 марта срочно собрались для принятия плана чрезвычайных мер по поддержке вкладчиков банка и дальнейшего финансирования отрасли. Согласно правилам FDIC, вклады в банках, входящих в данную корпорацию, застрахованы на сумму до 250 тысяч долларов. Однако большинство компаний Силиконовой долины держали там миллионы и даже десятки миллионов долларов. Ясно, что они получат лишь застрахованную часть вкладов, а остальные суммы придется списать в убытки. Кроме того, банк брал кредиты у других банков, и перспектива их возврата весьма туманна. Это может вызвать «эффект домино» в банковской системе не только США, но вышеперечисленных стран, где у банка были свои подразделения.

Кризис 2008 года тоже начался с малого – всего лишь с невозврата субстандартных ипотечных кредитов, объем которых не превышал 13% всего ипотечного рынка США. Однако последствия этого кризиса мы ощущаем до сих пор. Почему? Да потому что ФРС США не умеет сглаживать последствия кризисов без резкого снижения процентных ставок. Кредит дешевеет, разбрасываются т.н. «вертолетные деньги» – экономика постепенно выползает из кризиса. Однако регулятор этими мерами надувает очередной финансовой пузырь (как в 2001 году – «пузырь доткомов», 2008-м – ипотечный и в 2020 – «коронакризис»). Потом ФРС, ЕЦБ, Банк Англии и другие центральные банки, исповедующие монетаристские взгляды на регулирование экономики, хватаются за головы и заявляют, что инфляция вышла из-под контроля. Никогда такого не было и вдруг опять!

С прошлого года ФРС и другие регуляторы ударными темпами задирают процентные ставки, продают банкам облигации для сжатия ликвидности. Кредит дорожает, а вот государственные облигации, и не только они, – дешевеют. Как это ни странно, деньги фирм Силиконовой долины SVB размещал в облигациях федерального казначейства – и это более половины своих активов! Складывается ощущение, что руководители банка не имеют понятия об управлении активами и пассивами, а также не представляют себе негативных последствий денежно-кредитной политики ФРС и ее влияния на долговой рынок.

Да, хочется думать, что на один банк с его дочерними структурами Минфин США деньги найдет и столь важную отрасль спасут. Ведь нашли же они деньги в 2008 году для банка Goldman Sachs, AIG, J.P. Morgan и других финансовых институтов по принципу «too big to fail». Речь шла о сотнях миллиардов долларов. Найдут и в этот раз. Ряд крупных банков также готовы выкупить бизнес SVB – J.P. Morgan и другие.

Беспокоит одно обстоятельство. Не сыграет ли банкротство SVB роль детонатора в уже перегретой финансовой системе США вследствие задранных до небес процентных ставок? Известный на Уолл-стрит инвестор Майкл Бьюрри заявил: «Сегодня мы, возможно, нашли новый Enron». Напомню читателям, что скандал с подтасовками в финансовой отчетности данной фирмы, превратившей 60 млрд долларов убытков в прибыль для отчета на собрании акционеров, да еще завизированный известной аудиторской фирмой Arthur Andersen вызвал бурю возмущений в корпоративной Америке. Следствием чего стало принятие закона Сайбернса – Оксли, вводившего уголовную ответственность за такие игры с цифрами.

Бьюрри уже предупреждал инвесторов о надвигающемся финансовом крахе – в январе в его твите было лишь одно слово: «Продавать!».

К тому же скоро состоится заседание комитета ФРС США по процентной ставке, а председатель Джером Пауэлл заявил ранее, что «мы можем пойти на еще большее ужесточение денежно-кредитной политики, если индикаторы по безработице или инфляции нас не устроят». Так вот, вышедшие на прошлой неделе данные по занятости вне сельскохозяйственного сектора вряд ли устроят ФРС. Что же будет ждать еще одной серии повышения процентных ставок? Осенью прошлого года Банк Англии так закрутил гайки в борьбе с инфляцией, что вся отрасль пенсионных фондов чуть не пошла ко дну из-за подешевевших гособлигаций.

Но вот что удручает. Из-за ошибок банкиров и регуляторов США и Европы страдает весь мир – тяжесть кризиса они научились перекладывать на чужие плечи.

P.S. 13 марта Федеральная резервная система США объявила об экстренном кредитовании для поддержки банков США, как сообщает Financial Times. Все клиенты SVB получат в полном объеме свои средства со вкладов, что является экстраординарным шагом, направленным на стабилизацию банковской системы США.

Это было ожидаемо, но вот какие решения будут приняты на заседании ФРС США 21-22 марта? И не прилетят ли снова «черные лебеди» на финансовом небосклоне США в условиях ужесточения денежно-кредитных условий? И какие новые экстраординарные меры будет принимать администрация США?

Кстати, рынки пока не верят в возможности ФРС стабилизировать ситуацию на рынках. Золото пробило уровень 1900 и торгуется в районе 1905 долл./тр. унц. А вот индекс доллара снижается до уровня 103, 500.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.