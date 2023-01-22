Новая платформа многополярного мира

События весны прошлого года заставили многие развивающиеся страны задуматься о построении архитектуры будущей мировой финансово-экономической системы. Не последнюю роль в этом процессе сыграла роль потерянных Россией 300 млрд долларов в золотовалютных резервах, размещенных в дотоле считавшихся «безрисковыми» активах – государственных облигациях США, Германии, «золотообрезных» госбумагах Великобритании и на банковских счетах этих и других стран. В головах многих руководителей стран, которые мы раньше называли государствами третьего мира, произошла смена парадигмы: казавшиеся ранее незыблемыми и навсегда устоявшимися понятия в глобальной финансовой системе как-то померкли, перестали сиять золотым блеском. Доллар США уже не кажется многим бумажным заменителем золота: как оказалось, это всего лишь фиатная валюта, проще говоря – бумажка, на которой напечатана некая сумма, на которую мы можем купить товары или услуги, но только до тех пор, пока у нас не исчезнет вера в ее покупательную способность.

Долларовые платежи за все внешнеторговые контракты могут в один прекрасный день просто отключить, нажав на кнопку «off» в обществе SWIFT. И банки и депозитарии, хранящие иностранные ценные бумаги (или даже ваши, но выпущенные для иностранных юрисдикций) могут внезапно получить запрет на проведение операций, и ваши активы будут заморожены.

На ваши экспортные товары, даже столь нужные вчерашним партнерам, могут ввести ценовые ограничения вопреки логике. Более того, ваш экспорт могут использовать как оружие, если «старшему брату» не понравится ваша внутренняя или внешняя политика, как это уже было с Ираном.

Или вам не продадут современные микрочипы, как это сделали США, чтобы Китай не обходил их как в области высоких технологий, так и в первенстве на мировой экономической арене.

Неравноправные экономические отношения, диктат в международной политике не оставили выбора многим странам, стремящимся построить более справедливую финансово-экономическую систему.

Именно поэтому страны с весомым ресурсным и человеческим потенциалом предприняли первую попытку построить модель более справедливого миропорядка, предложив покупать энергоресурсы за национальные валюты, уходя от диктата американского доллара. С такой инициативой выступили Китай и Индия. Россия и Саудовская Аравия как крупнейшие экспортеры нефти в мире эти шаги поддержали.

Довольно разные страны БРИК были объединены в одну группу аналитиком инвестиционного банка Goldman Sachs Джимом О'Нилом в 2001 году. Формально причины для этого были – вместе они создают примерно 27% мирового ВВП и выступают крупнейшим рынком сбыта, так как их население составляет 42% от мирового (3,23 млрд человек), а территория – 26% территории планеты. После присоединения Южной Африки в 2010 году блок стал называться БРИКС. Сейчас его также называют еще и БРИКСТ, учитывая возрастающую роль Турции в составе этой группировки.

Бразилия, Россия, Индия и Китай обеспечивают около 40% мирового сбора пшеницы, производство 50% всей свинины в мире, более 30% мяса птицы, 30% говядины. Страны блока располагают 32% мировых пахотных земель.

Государства БРИКС щедро обеспечены природными ресурсами. Только одна Бразилия располагает около 70% всех природных ресурсов Латинской Америки: это железная руда, золото и редкие металлы, а также гигантские запасы древесины в амазонской сельве. Россия имеет 16% всех энергоресурсов мира (нефть, газ, уголь), черные, цветные и драгоценные металлы, включая золото, платину и палладий. Российские заводы обеспечивают 11% мирового производства алюминия. Российская древесина и изделия из нее направляются в десятки стран Азии и Европы. Индия имеет также крупные запасы железной руды и каменного угля, марганца и других металлов. Южная Африка – кладовая континента, где расположены запасы золота, алмазов, платины, хрома и более 90% мировых запасов марганца.

В странах БРИКС широко представлены современные виды производств – от станкостроения, автомобилестроения и военно-космических отраслей. Например, бразильская компания «Эмбраэр» выпускает самолеты разных типов, которые экспортирует в десятки стран.

До формального объединения стран между ними существовали двусторонние отношение, и довольно развитые, – в торговле, военно-технической сфере, а также в области политики и финансов. Отношения РФ и с Индией и с Китаем развивались еще в 1950-х. А вот с Бразилией или Южной Африкой стали развиваться относительно недавно. В Бразилии достаточно долго у власти находились военные, которые в 1980-х гг. уступили место гражданским силам в лице Луиса Инасио да Силвы, более известного как Лула да Силва. Он был соучредителем и почетным председателем Социалистической партии трудящихся. Шесть раз участвовал в президентских выборах, был избран в 2002 году, затем переизбран в 2006 году. В 2010 году журнал Time назвал Лулу «самым влиятельным человеком мира». После коррупционного скандала был приговорен к длительному тюремному сроку. Однако был оправдан и снова стал президентом в 2022 году. Лула да Силва провел немало прогрессивных реформ. Однако в первый срок своего президентского правления он не стремился налаживать отношения с Россией – слишком далеки были две страны друг от друга.

Южно-Африканская республика также не думала о связях с СССР или Россией – много десятилетий у власти там находился режим белого меньшинства, проводивший политику апартеида – раздельного развития рас: белой, черной и цветной. Но после выхода из тюрьмы лидера национально-освободительного движения Нельсона Манделы, отсидевшего 27 лет в одиночной камере, власти страны отменили дискриминационные меры против коренных жителей и разрешили деятельность старейшей на континенте партии – Африканского национального конгресса. В стране прошли выборы, и коренные жители получили все гражданские права. Но и тогда еще Южная Африка была далека от развития экономических отношений с Россией.

Можно сказать, что именно Джим О'Нил подготовил почву для сотрудничества Бразилии и Южной Африки, России, Индии и Китая, отметив их богатство природными ресурсами, схожесть в численности населения, степень влияния в мире и т.д., а также их инвестиционную привлекательность в глазах международных инвесторов и высокие темпы роста.

В рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в 2006 году состоялась первая встреча глав внешнеполитических ведомств стран БРИК, в результате которой страны-участницы группировки подтвердили свою заинтересованность в развитии разностороннего сотрудничества в этом формате.

Вторая встреча в 2007 году, проведенная также на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций, проявила решимость стран группировки проводить ежегодные встречи министров иностранных дел по очереди в каждой из стран, а также начать постоянные консультации на уровне заместителей министров, организовать регулярные контакты на уровне послов и постоянных представителей стран.

Первая полноформатная встреча лидеров стран БРИК состоялась в 2009 году в России, в Екатеринбурге. Участники приняли совместное заявление, в котором были сформулированы конкретные цели группировки: развитие последовательного, активного, прагматичного, открытого и прозрачного диалога и сотрудничества между странами. Было также принято решение, что на регулярной основе будут организованы встречи не только министров иностранных дел, но также и министров финансов и руководителей центральных банков. Следует вспомнить, что мир в те времена переживал очередной финансовый кризис, вызванный непомерными аппетитами американских ипотечных и инвестиционных банков, который, как обычно, США переложили на плечи остального мира. Поэтому в Екатеринбурге было заявлено о необходимости создания новой глобальной резервной валюты вследствие негативных последствий доминирования доллара.

В практической плоскости страны БРИКС создали Новый банк развития и механизм условных резервов в 2014 году. Первый институт – типичная корпорация развития, которая имеется как на глобальном уровне (Международный банк реконструкции и развития, который вместе с пятью его агентствами называют также Всемирный банк). На национальном уровне в большинстве стран также созданы подобные организации, способные финансировать крупные инвестиционные проекты. В России, в частности, это ВЭБ.РФ.

Новый банк развития БРИКС – многосторонний банк, основная цель которого – финансирование крупных инфраструктурных объектов – строительство мостов, дорог и других сооружений, требующих больших капиталовложений и имеющих длительный срок окупаемости в объеме до 34 млрд долларов в год. Банк также финансирует проекты в области устойчивого развития – в области возобновляемой энергетики, городского развития, безопасных источников питьевой воды и т.д.

Ясно, что это требует коллективных усилий и вполне вписывается в китайскую концепцию «Один пояс – один путь».

Капитал банка в настоящее время составляет 100 млрд долларов. При этом Южная Африка стала штаб-квартирой НРБ на континенте – «Новый региональный центр банка развития в Африке». Несколько стран пополнили ряды членов банка – Бангладеш, Египет, ОАЭ и Уругвай.

Соглашение БРИКС об условных резервах (CRA) создает механизм обеспечения членов блока дополнительными денежными активами для урегулирования проблем платежных балансов, поддержки курсов национальных валют и других краткосрочных целей, связанных с предоставлением ликвидности. Кризис 2008-2009 гг. выявил необходимость такого механизма – самому кризису предшествовал т.н. «кризис ликвидности», когда угроза краха рынка ипотечных кредитов и связанных с ними ценных бумаг заставила крупнейшие глобальные банки урезать лимиты на кредитование друг друга и своих клиентов – никто не знал, как глубоко погрязли в этих схемах финансовые институты.

Этот механизм часто сравнивают с Международным валютным фондом, который, собственно, и кредитует своих членов на подобные краткосрочные цели. Отчасти это верно – ведь многолетние попытки стран третьего мира повлиять на политику Фонда в целях увеличения объема предоставляемой им помощи не увенчались успехом: страны G7 имеют большинство голосующих акций фонда и связывают предоставление кредитов с облегчением доступа собственных корпораций на рынки стран-реципиентов.

Еще с 2015 года страны БРИКС проводили консультации по поводу создания платежной системы, способной стать альтернативой существующей SWIFT. Опыт Ирана наглядно показал, что от отключения от SWIFT не застрахован никто. Проблема пока состоит в том, что Россия, Китай и Индия имеют собственные системы передачи информации, подтверждающие финансовые транзакции, но они пока еще не интегрированы в общую систему.

Видя успехи стран БРИКС, а также альтернативу существующему монополярному миру, где присутствует диктат промышленно развитых стран, многие страны третьего мира выразили заинтересованность присоединения к блоку, включая Аргентину, Иран, а позже и Турцию. Свою заинтересованность в участии группировки выразили также Саудовская Аравия и Египет, Алжир, Аргентина, Камбоджа, Эфиопия, Фиджи, Индонезия, Иран, Казахстан, Малайзия, Сенегал и Таиланд.

Страны эти – разные по уровню развития экономики. Но важно другое: за последние десять лет на основе БРИКС формируется новая модель многополярного мира, где страны согласились строить свои отношения на основе равноправия и взаимного уважения, на основе принципов открытости, прагматизма, солидарности, ненаправленности против третьих стран.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.