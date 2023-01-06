Разворот на Восток

Антироссийские санкции, введенные странами Запада против российского экспорта энергоносителей, а также уход западных компаний с рынка России заставили нашу страну искать новых партнеров по внешнеэкономическим связям на Востоке. Традиционно такими партнерами выступали Китай и Индия.

Отмечу, что дружеские отношение СССР поддерживал с этими странами еще в 1950-е годы, помогая им в создании собственной индустриальной базы. О сотрудничестве СССР и КНР написано немало. Приведу лишь один пример – содействие нашей страны в создании базы автомобильной индустрии Китая. В те трудные для двух стран послевоенные годы, а именно в 1950-е, СССР направил более 200 специалистов в город Чанчунь для создания первого автозавода №1 FAW (First Automotive Works). 26 советских заводов и фабрик, более 200 проектных организаций были привлечены для его создания. Можно отметить и другие заводы, сооруженные СССР в Китае, в том числе в области ВПК. Всего только в 1950-е годы в Китай было направлено больше 20 тысяч советских специалистов, которые внесли весомый вклад в создание 156 проектов в области военной промышленности, авиации, судостроении, цветной и черной металлургии, машиностроении, энергетике, электротехнической, химической и легкой промышленности, фармацевтики и других важнейших отраслях.

Бывшая британская колония Индия, освободившаяся от цепей колониализма в 1947 году, сразу получила советскую дипломатическую и политическую поддержку, в частности, в рамках Организации Объединенных Наций. Надо отметить, что первый премьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру стремился поддерживать дружественные отношения со всеми странами, включая бывшую метрополию – Великобританию, а также с США, странами Британского Содружества наций и «находиться вне силовой групповой политики». Неру особенно подчеркивал роль США в вопросах мировой политики, а также роль СССР как еще одной великой страны современного мира, которая несет огромную ответственность за формирование мировой политики. Это было вполне в духе времени – СССР победил гитлеровскую Германию, сформировал лагерь стран социализма и в целом воспринимался в мире как страна-освободитель.

Тем не менее, независимая Индия стремилась развивать дружественные отношения со всеми странами, игравшими в то время важную роль на мировой экономической арене и в мировом хозяйстве, включая Китай и многие другие страны.

Неру все же имел определенный прозападный уклон во внешней политике. Отдельно стоит отметить очень дальновидную политику Англии, которая понесла значительные людские и материальные потери во Второй мировой войне и не могла управлять системой своих колониальных владений. И тут на смену прямой колониальной зависимости приходит неоколониальная – то есть экономическая – зависимость, политически оформленная в рамках Commonwealth – Британского Содружества наций. Любой житель страны, входящей в Содружество, имеет право на безвизовый въезд в Англию.

Неру также ожидал от США продовольственной помощи из-за неурожая в Индии. И хотя рынок Штатов был в то время затоварен пшеницей, президент Трумэн поставил условием предоставления помощи признание позиции США по поводу конфликтов в штате Джамму и Кашмир, а также по поводу признания Китая и Тайваня после образования КНР.

После этого отношения между США и Индией стали более напряженными, особенно из-за позиции США по вопросу Кашмира и Пакистана со стороны Штатов. Проблема была в том, что Британская Индия была огромной многоконфессиональной страной, и перед осознанием неизбежности предоставления ей независимости Англия решила разделить ее по конфессиональному принципу, применяя известное правило Римской империи «divide et impera» – «разделяй и властвуй». Согласно королевскому указу, в Индии оставались жить индусы (последователи индуистской веры), а во вновь образованный Пакистан переселили всех мусульман, часть из которых осталась жить в Восточном Пакистане, отделенным от Западного территорией Индии. Впоследствии эта территория провозгласила независимость от Пакистана и стала называться Народная Республика Бангладеш. В общем, британское владычество в Индии оставило немало тлеющих мин замедленного действия в виде границ, разделявших единые народы, религиозного разногласия и т.д. Конфликт в Кашмире как раз и был вызван претензиями на него со стороны Пакистана, за которым стояли США.

После визита в США Неру стал изучать возможность развивать отношения с Советским Союзом, считая его важным игроком на мировой арене.

Руководство Советского Союза, едва успев восстановить народное хозяйство после войны, приступило к массированному оказанию экономической помощи странам Азии, Африки и Латинской Америки, руководствуясь принципами «пролетарского интернационализма». Индия вошла в число наиболее крупных получателей советской помощи, точнее говоря, стала крупнейшим ее получателем. Для руководства СССР это была возможность продемонстрировать странам третьего мира преимущества дружбы с Советским Союзом. Эту мысль подхватили ряд режимов Азии и Африки, а позднее и Латинской Америки, провозгласившие «путь социалистической ориентации, или некапиталистического развития». И хотя эти страны были преимущественно аграрными, а значит, основным классом там были крестьяне, а не рабочие, что в принципе противоречило канонам марксизма-ленинизма. Тем не менее, в СССР была сразу же подведена «идеологическая база» под это движение. Суть ее была в том, что, мол, они пока не строят социализм, а лишь готовятся к этому, а рабочий класс будет создаваться по мере строительства современной индустрии, с помощью СССР, ну, а местным лидерам только это и надо было – беспроцентные (зачастую – безвозвратные кредиты, технология, подготовка инженерных кадров и т.д.).

Однако именно Индия получила беспрецедентный объем советской экономической помощи, а затем и других ее видов, включая военную. Обладая относительно скромными экономическими возможностями по сравнению с западными странами, Советский Союз построил основу сегодняшней промышленности Индии, тем самым существенно снизив ее зависимость от Запада. Так, уже в 1955 году мы построили первый в Индии комбинат полного цикла в Бхилаи, причем индийская сторона погашала взятый кредит не валютой, а товарами традиционного экспорта или индийскими рупиями в течение 12 лет по ставке 2,5% годовых. Страны Запада предлагали подобные кредиты на сооружение предприятий на гораздо более жестких условиях – выплата в твердой валюте, срок – намного короче, а процентная ставка выше, на уровне 5-6% годовых. СССР строил предприятия преимущественно в государственном секторе экономики, а не в частном, как требовали страны Запада.

После неудачных переговоров индийской стороны с США о строительстве второго такого же металлургического завода в городе Бокаро Советский Союз снова пришел на помощь и построил комбинат. Только за период с 1955 до конца 1960-х годов Советский союз предоставил Республике Индия займов на общую сумму в 1,5 млрд долларов и помог построить десятки предприятий в важнейших сферах индийской экономики – металлургии, энергетике, нефтехимии, машиностроении и других отраслях.

Третий комбинат полного цикла мы построили в Индии уже в 1980-х годах в городе Визакхапатнам, заложив тем самым основы черной металлургии Индии, опять же на выгодных для нее условиях. Для страны это было особенно важно, если учесть, что Индия обладает достаточно богатыми ресурсами железной руды и коксующегося угля, а металл нужен практически в любой отрасли экономики: от строительства до автомобилестроения.

Квалифицированные кадры для этих предприятий также готовились в советских вузах. Горные инженеры, металлурги, врачи, агрономы, животноводы – тысячи специалистов были подготовлены для Индии в СССР. Достаточно сказать, землячество индийских студентов только в одном РУДН было самым многочисленным и насчитывало более 300 человек.

Товарооборот между двумя странами стремительно развивался – Индия стала самым крупным партнером СССР среди несоциалистических стран. Однако постепенно стали выявляться и проблемы такого выгодного для Индии сотрудничества. Товары традиционного индийского сектора далеко не всегда находили спрос на западных рынках, а оплата кредитов индийскими рупиями продолжалась и в 1990-е годы, и в начале нулевых. Российские банки еще долго искали покупателей на т.н. «клиринговые рупии», которые обычно покупали сами же индийские предприниматели, жившие в СССР, а потом в России и знавшие особенности потребительского рынка того времени – чай, кофе, кожаные изделия, текстиль и прочий ширпотреб. Надо сказать, что к середине нулевых практически все «клиринговые рупии» были потрачены и вернулись на родину.

Отдельно стоит отметить военно-техническое сотрудничество нашей страны с Индией, активно развивавшееся с начала 1960-х годов после отказа Индии покупать британские вооружения. Индия закупала военно-транспортные самолеты Ил-21, а также ремкомплекты для их обслуживания. Также закупались советские вертолеты (кстати, популярные во всем мире), которые мы могли бы продавать не за рупии и «чай со слоном», а за твердую валюту, в ту же Латинскую Америку. С 1962 года Индия стала закупать у нас вполне современные по тем временам истребители МиГ-21, а также линию по его производству на своей территории. В тех же 60-х Индия закупала довольно широкий спектр советской военной техники – от подводных лодок до танков и ракетных установок. Только лишь к концу 1960-х Индия закупила советской военной техники на сумму более 700 млн долларов.

В 1970-80-х годах военно-техническое сотрудничество усилилось, а в 2004 году более 70% индийского экспорта вооружений обеспечивалось Россией. В 2016 году было организовано совместное производство истребителей Су-30 МКИ, танков Т-90, противокорабельных ракет. Были начаты поставки в Индию ракетных комплексов С-300, а затем и С-400, организовано производство фрегатов и вертолетов Ка-226Т. Достигнута договоренность даже о поставках суперсовременных ракетных комплексов С-500, после насыщения потребностей российских Вооруженных сил.

Индия стала вторым по объему рынком российских вооружений.

Индия в настоящее время закупает в России гражданские самолеты и вертолеты, алмазы, золото, электрические машины, суда, удобрения, нефть и газ. Поставляет же нам сельскохозяйственные и продовольственные товары (опять этот «чай со слоном» и кофе), лекарства, табак, текстиль, трикотаж, готовые изделия. На 2012 год объем взаимного товарооборота составил 11 млрд долларов, в том числе российский экспорт – 6 млрд долларов.

После 24 февраля этого года Россия стала сначала вторым, а в ноябре – первым поставщиком нефти в Индию. Индия стала основным покупателем российских энергоносителей, закупая также и уголь, несмотря на высокую стоимость его транспортировки и наличие собственных ресурсов. При этом она также закупает российские удобрения, особенно фосфатные, став их крупнейшим импортером.

Индия не присоединилась к антироссийским санкциям и воздержалась от осуждения российской политики. Всего за период с марта по июнь Индия закупила товаров в России на 5 млрд долларов, или в 5 раз больше, чем раньше. При этом возрос импорт российской стали, которая попала под санкции – и это для Индии, где мы построили три крупных металлургических комбината!

Нельзя не отметить, что и нефть и удобрения, а также металл Индия покупает у нас со значительными скидками к мировым ценам. По данным агентства Reuters, Индия не преминула воспользоваться ситуацией и перепродает нашу нефть, а главное, нефтепродукты, полученные из нее, в ту же Европу. Не упускает своего шанса и Китай, используя ситуацию в своих целях.

Что ж, торговля должна быть взаимовыгодной. Но как-то уж слишком прагматично подходят наши восточные партнеры к этой ситуации, стремясь заработать капитал на проблемах давнего друга и партнера. С другой стороны, мы продолжаем наполнять федеральный бюджет доходами от продажи нефти.

Еще один важный аспект. С марта 2022 года две страны приступили к разработке механизма расчетов за взаимные поставки товаров в национальных валютах – рупиях и рублях, что позволит избежать привязки к твердым валютам, тому же доллару США.

В целях погашения индийского долга в Индии было создано два совместных предприятия, в которые мы вложили 800 млн долларов. Общий объем накопленных российских инвестиций оценивается в 18 млрд долларов. А вот Индия пока вкладывает в нашу экономику намного меньше – объем накопленных индийских инвестиций составляет около 3,5 млрд долларов, половина из которых – инвестиции в проект «Сахалин-1», остальные средства – вложения в фармацевтику и т.д.

Но возникает закономерный вопрос: а как мы будем отоваривать индийские рупии, полученные за наши товары? Чаем, кожаными изделиями, рисом или табаком?

Более перспективными видятся отношения с Китаем, который также предлагает покупать энергоресурсы за национальную валюту – юани. На прошедшем недавно саммите в Саудовской Аравии Си Цзиньпин огласил свое предложение странам Персидского залива и другим арабским странам, отмечая тот факт, что это поможет ослабить глобальное господство доллара США. Эта идея легла на вполне плодородную почву – страны арабского Востока уже давно пытаются противостоять гегемонии доллара. С другой стороны, Китай с каждым годом превращается в «мировую мастерскую», производя технически сложные товары, так же как и товары широкого потребления.

Что же, вспоминая исследование известного финансиста из США Рэя Далио, Китай неумолимо движется к мировому господству. Однако Индия также имеет гигантский потенциал стать значимой мировой державой и может в какой-то момент времени стать конкурентом Китаю.

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